U-NEXTモバイルはeSIMに対応している？通信速度は速い？料金・開通手順・特典まとめ

動画配信プラットフォームとして広く知られるU-NEXTが提供する通信サービスが「U-NEXTモバイル」。エンタメ利用を前提にした料金設計や、U-NEXTポイントを活用できる独自の優遇制度が特徴で、スマホ回線と映像サービスを一体化して運用したいユーザーから注目を集めている。

本記事では、U-NEXTモバイルのeSIM対応、通信速度について紹介する。

U-NEXTモバイルはeSIMに対応している？速度は早い？

U-NEXTモバイルは、音声対応のeSIMを標準でサポートしており、申し込みから開通までをスマホだけで完了できる手軽さが魅力だ。物理SIMの到着を待つ必要がなく、eSIM対応端末であれば最短即日で利用開始できるため、乗り換えまでのタイムラグを最小限に抑えられる点が評価されている。EID（端末の32桁の識別番号）とMNP予約番号を入力するだけで開通作業が進むため、初めてのeSIM利用でもスムーズに手順を踏める設計になっている。

通信速度に関しては、U-NEXTモバイルがドコモの5G/4Gネットワークを採用していることもあり、日常利用に必要な速度を十分に確保している。動画視聴・SNS・オンライン会議といった用途にも対応でき、格安SIMでありがちな昼休みの極端な速度低下が起きにくい点も特徴だ。グループ会社の帯域運用技術を活かすことで、混雑時間帯でも安定した速度を維持しやすく、エンタメ視聴との相性も良い。

U-NEXTモバイルの料金は？

U-NEXT

U-NEXTモバイルの料金体系は「U-NEXTの月額会員が持つ特典を通信費に直接活かせる」という独自の仕組みが最大の特徴だ。基本料金は月1,800円に設定されているものの、U-NEXTの映像サービスやサッカーパックに加入している場合は毎月300円のセット割が適用され、実際の利用料金は1,500円に下がる。さらに月額会員が受け取る1,200ポイントをそのまま通信費に充当できるため、最終的な負担額は月300円にまで圧縮される。

20GBのデータ容量を備え、ドコモ回線の安定性や5G対応、音声eSIMの利用可といった実用的なスペックをカバー。余ったデータを無期限で保存できる「永久繰り越し」にも対応しており、月によって通信量がブレるユーザーでもロスなく使える。データ追加も1GBあたり330円からと手頃で、10GB（1,200円）・50GB（2,500円）などの大容量チャージも比較的安価に設定されている点が強みだ。

以下に、U-NEXTモバイルの料金のポイントをまとめて整理した。

項目 内容 月額基本料 1,800円/月 セット割 -300円/月（対象：U-NEXT月額プランまたはサッカーパック加入者） セット割後の料金 1,500円/月 U-NEXTポイント 毎月1,200円分を通信費に利用可能 実質の月額負担 300円/月 データ容量 20GB（ドコモ回線/5G/音声eSIM） 追加データ料金 1GB 330円 / 10GB 1,200円 / 50GB 2,500円/月 ギガ繰り越し 永久繰り越し（最大100GBまで）

U-NEXTモバイルの申し込み方法は？

U-NEXT

U-NEXTモバイルの加入は、すべてオンラインで完結できるシンプルな流れとなっている。必要なものを事前に揃えておけば、最短当日のうちに申し込みから利用開始までスムーズに進められる。支払いはクレジットカードのみ対応で、U-NEXT IDを使ってログインする仕組み。本人確認も必須となるため、手元にある身分証の種類によってはスムーズさが変わる点も押さえておきたい。

また、『U-NEXT』は特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。加入手順および必要なものは以下の通りだ。

申し込みに必要なもの

U-NEXT ID（申し込みにはログインが必須）

クレジットカード（支払い方法はカードのみ対応）

本人確認書類（運転免許証/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書など）

U-NEXTの既存会員で支払い方法が登録済みの場合は、登録しているクレジットカード情報をそのまま利用できる。また、無料トライアル中や過去利用履歴がある場合でも、クレジットカード情報が登録されていれば追加の登録は不要となる。

開通手続きに必要なもの

EID（eSIM Identifier）…eSIM対応端末に割り当てられる32桁の識別番号

MNP予約番号（電話番号を引き継ぐ場合）…携帯会社の店舗/WEB/アプリで即日取得可能

申し込みの流れ

U-NEXTモバイルの特別優待キャンペーン特設サイトにアクセス U-NEXT IDでログイン プラン（20GB）を選択し、契約内容を確認 クレジットカード情報を登録または確認 本人確認書類をアップロードし、本人確認審査を完了 MNP予約番号の入力（番号引き継ぎ希望時） 申し込み完了後、eSIMプロファイルを端末に設定

お申し込みから開通まで、最短即日完了。eSIMであれば店舗に行く必要もなく、手元のスマホだけで利用開始できるのが魅力だ。U-NEXTを普段使いしているユーザーほど恩恵が大きいサービスのため、通信費を抑えつつエンタメ環境を整えたい人にとっては導入しやすい仕組みとなっている。

U-NEXTモバイルでのサッカーパック加入手順

U-NEXT

サッカーパックとスマホ通信料をお得にしたい場合、U-NEXT MOBILE」を利用する必要がある。「U-NEXT MOBILE」はU-NEXT会員を対象にしたサービスのため、まずはU-NEXTサッカーパックに加入しよう。「U-NEXTサッカーパック」に加入する場合、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT サッカーパックの視聴手順

U-NEXT

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

「サッカーパック」登録後、「U-NEXT MOBILE」の加入ページへとアクセスし、自身のアカウントを用いて案内にしたがって登録することで、「U-NEXT MOBILE」のセット割引300円引きを利用することができる。

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

■「サッカーパック」から「サッカーパックU23年齢割」へプラン変更の手順

U23年齢割の適用には「U-NEXT MOBILE」の加入後、以下の方法でプラン変更を行う必要がある

メニューから［アカウント・契約］を選択 ［契約内容の確認・解約］を選択 「サッカーパック（ポイント活用払い）」の［プラン変更手続き］を選択し「サッカーパックU23年齢割」に変更

※手続き後、次回の更新日から適用。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

※本ページに記載の情報は、2026年1月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。