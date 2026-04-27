フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。
本記事では、武尊vsロッタンの地上波テレビ中継、衛星放送の有無を紹介する。
武尊vsロッタンの対戦情報
フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)開催の「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして実施。武尊は現役引退を表明しており、このロッタン戦がラストマッチとなる。大会では全15試合が組まれており、第1試合は13:30に開始予定だ。
- 大会：ONE SAMURAI 1
- 開始予定日時：2026年4月29日(水)13:30
- メインイベント：
フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
武尊vsロッタン
- 会場：有明アリーナ(東京)
武尊vsロッタンの地上波放送・民放・BS・CS中継はある？
武尊vsロッタンを含む「ONE SAMURAI 1」の全15試合は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を実施。PPV形式ではなく、「月額プラン」の見放題対象作品となる。そして、地上波テレビ放送は『フジテレビ』が実施。番組表の記載によれば、「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」との番組名で4月29日(水)22:00～23:24に第12試合～第15試合を放送予定だ。
また、『大会公式YouTube』では第1試合と第2試合のみ無料配信を予定。一方、BS・CSの衛星放送やフジテレビの『TVer』同時配信、その他のプラットフォームによる中継は行われない。
|試合順
|タイトル・階級
|対戦カード
|放送・配信
|メインイベント
|フライ級 キックボクシング
暫定世界王者決定戦
|ロッタン vs 武尊
|・U-NEXT
・フジテレビ(22:00～23:24)
|第14試合
|フライ級 MMA
世界タイトルマッチ
|若松佑弥 vs アバズベク・ホルミルザエフ
|第13試合
|アトム級 ムエタイ
世界タイトルマッチ
|吉成名高 vs ソンチャイノーイ
|第12試合
|バンタム級 キックボクシング
世界タイトルマッチ
|ジョナサン・ハガティー vs 与座優貴
|第11試合
|フェザー級 キックボクシング
|マラット・グレゴリアン vs 海人
|・U-NEXT
|第10試合
|アトム級 MMA
|三浦彩佳 vs 澤田千優
|第9試合
|バンタム級 キックボクシング
|秋元皓貴 vs 久井大夢
|第8試合
|フェザー級 キックボクシング
|和島大海 vs リカルド・ブラボ
|第7試合
|アトム級 MMA
|平田樹 vs リトゥ・フォガット
|第6試合
|フライ級 MMA
|和田竜光 vs 伊藤盛一郎
|第5試合
|ストロー級 MMA
|山北渓人 vs 黒澤亮平
|第4試合
|フライ級 ムエタイ
|吉成士門 vs ジョハン・ガザリ
|第3試合
|ストロー級 キックボクシング
|黒田斗真 vs 田丸辰
|第2試合
|フライ級 キックボクシング
|陽勇 vs 内藤大樹
|・U-NEXT
・YouTube
|第1試合
|バンタム級 MMA
|永井奏多 vs 神部篤坊
※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。
武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法
U-NEXT
前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。
なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。