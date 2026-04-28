武尊とロッタンどっちが強い？ファイトスタイル・戦績一覧まとめ

立ち技格闘技界屈指のビッグカード、武尊とロッタン・ジットムアンノンの両者はそれぞれ異なるバックボーンと戦術を持ち、世界トップレベルの実績を積み上げてきたファイターだ。

本記事では、武尊とロッタンのファイトスタイル・戦績一覧を紹介する。

武尊のファイトスタイル・戦績一覧は？

立ち技格闘技界を代表するファイターの一人である武尊は、圧倒的な攻撃力と闘争心を武器に数々の名勝負を生み出してきた。“ナチュラル・ボーン・クラッシャー”の異名が示す通り、前に出続けるスタイルで相手を崩し、KOで試合を決める姿が最大の特徴だ。

その戦いぶりは常にハイリスク・ハイリターン。打ち合いを避けるのではなく、あえて踏み込み、相手を上回る手数と威力でねじ伏せるスタイルは、多くのファンを魅了してきた。ここでは武尊のファイトスタイルと戦績を整理する。

武尊のファイトスタイル

武尊はオーソドックススタイルをベースに、スピードとパワーを兼ね備えた連打で主導権を握るアタッカー型のファイターだ。相手の攻撃を受けながらも前進を止めず、それ以上の打撃を返す“打ち合い上等”のスタンスが特徴となっている。

膝蹴りでガードを下げさせてからパンチを打ち込むコンビネーションなど、テクニカルな一面も持ち合わせる。さらに試合中に笑顔を見せる場面もあり、極限状態の中でも攻撃を楽しむ独特のメンタリティも強みの一つだ。

新空手をベースとした基礎に加え、タイでのムエタイ修行経験がスタイルの土台を形成。常に前に出続けるスタイルは「命を削る戦い」とも表現されるほど激しく、KO率の高さにも直結している。

武尊の戦績一覧

通算戦績は50戦45勝(27KO)5敗。KO率の高さと安定した勝率を誇り、K-1史上初となる三階級制覇を達成するなど、日本格闘技界でもトップクラスの実績を残している。

ONE Championship参戦後は世界トップレベルとの対戦が続いており、那須川天心戦やロッタン戦など、キャリアを象徴するビッグマッチにも挑んできた。勝敗を超えて強烈なインパクトを残す試合内容も、武尊の評価を高める要因となっている。

日付 対戦相手 結果 大会・備考 2022年6月19日 那須川天心 判定負け THE MATCH 2022 2024年1月28日 スーパーレック 判定負け ONE 165 2024年9月27日 タン・ジン 2R KO勝ち ONE Friday Fights 81 2025年3月23日 ロッタン 1R KO負け ONE 172 2025年11月15日 デニス・ピューリック 2R TKO勝ち ONE

ロッタンのファイトスタイル・戦績一覧は？

“ジ・アイアンマン”の異名で知られるロッタン・ジットムアンノンは、圧倒的な打たれ強さと攻撃性を兼ね備えたムエタイファイターだ。激しい打ち合いの中でも前進を止めず、観客を魅了するファイトスタイルで世界的な人気を誇る。

武尊との対戦でも見せたように、一撃で試合を決める破壊力と精神的な強さを持ち合わせており、立ち技格闘技界でも屈指の存在感を放っている。ここではロッタンの戦い方とこれまでの実績を整理する。

ロッタンのファイトスタイル

ロッタンはパンチ主体で攻める「ムエマット」の完成形ともいえるスタイルを持つ。重心の低さを活かした強烈なフックやボディブローを武器に、接近戦で相手を圧倒するのが特徴だ。

最大の特徴はその耐久力。被弾しても表情を変えず、時にはダンスや挑発を織り交ぜることで相手の精神を揺さぶるなど、心理戦にも長けている。近年は単なる打ち合いだけでなく、スウェーやダッキングによる回避、カウンター、クリンチワークなどを取り入れた戦術的な進化も見せている。

ローキックや前蹴りで距離をコントロールしつつ、隙を見て放つ左フックは最大の武器。武尊戦でのKO劇に象徴されるように、一瞬で試合を終わらせる決定力を持つ。

ロッタンの戦績一覧

通算戦績は274勝43敗と圧倒的なキャリアを誇り、幼少期からムエタイで経験を積んできた叩き上げのファイターだ。ONE Championshipでも17勝2敗と高い勝率を維持しており、元フライ級ムエタイ世界王者として6度の防衛に成功している。

近年はキックボクシングルールにも参戦し、世界トップレベルの選手と対戦。スーパーレック戦での敗戦や体重超過による王座剥奪といった試練も経験しているが、依然としてトップ戦線で戦い続けている。

日付 対戦相手 結果 大会・ルール 2025年3月23日 武尊 1R KO勝ち ONE 172(キック) 2024年11月8日 ジェイコブ・スミス 判定勝ち(3-0) ONE 169(ムエタイ) 2024年6月8日 デニス・ピューリック 判定勝ち(3-0) ONE 167(キック) 2023年9月22日 スーパーレック 判定負け(0-3) ONE FF 34(ムエタイ) 2023年5月5日 エドガー・タバレス 2R KO勝ち ONE FN 10(ムエタイ) 2018年6月17日 那須川天心 延長判定負け RISE 125

武尊とロッタンどっちが強い？

立ち技格闘技界を代表する2人、武尊とロッタン・ジットムアンノンのどちらが強いのかという問いは、多くのファンの間で議論が続くテーマだ。結論として、直近の直接対決ではロッタンが明確な勝利を収めているものの、両者の実力差は一概に断定できるものではない。

2025年3月に行われた初対決では、ロッタンが1ラウンド1分20秒でKO勝利。強烈な左フックで試合を決めたこの結果だけを見れば、現時点で優位に立つのはロッタンといえる。

一方で、キャリア全体の実績に目を向けると構図は単純ではない。ロッタンは“アイアンマン”の異名通りの耐久力と安定感を武器に、ONE Championshipで高い勝率を維持。近年はディフェンス技術や戦術面でも進化を見せ、総合力の高さが際立っている。

対する武尊は、K-1史上初の三階級制覇を達成した実績を持ち、攻撃力と爆発力では世界トップクラス。大きなダメージを負っても前に出続ける精神力と、試合をひっくり返す決定力は最大の武器となる。

共通の対戦相手であるスーパーレックとの試合内容を見ても、両者は世界最強クラスと互角に渡り合っており、単純な優劣では測れない実力を持っていることが分かる。

最終的な評価を決定づけるのは、2026年4月29日に行われる再戦だ。武尊にとっては引退試合、ロッタンにとっても節目となる一戦であり、この結果が両者の“どちらが強いか”という問いに明確な答えを与えることになる。

武尊vsロッタンの再戦はいつ？

格闘技ファンの間で注目を集める武尊とロッタン・ジットムアンノンのリマッチは、2026年4月29日(水・祝)に実施される。前回はロッタンがKOで勝利しており、武尊にとっては雪辱をかけた再挑戦の舞台となる。

会場は東京・有明アリーナ。大会は「ONE SAMURAI 1」として行われ、国内外のトップファイターが集う大型イベントのメインカードとして組まれる見込みだ。武尊にとっては現役ラストマッチとされており、キャリアを締めくくる重要な一戦となる。

対するロッタンにとっても、ONEでの最終戦と位置づけられる可能性があり、両者にとって節目となる一戦となる。試合はONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦として行われ、3分5ラウンド制で争われる予定だ。

前回対戦から約1年を経て実現する再戦は、リベンジの成否だけでなく、両者のキャリアを締めくくる意味でも大きな意味を持つ一戦となる。

試合日：2026年4月29日(水・祝)

大会名：ONE SAMURAI 1

会場：有明アリーナ

開場時間：11:30

開始時間：13:00(予定)

試合形式：3分5R

タイトル：ONEフライ級キックボクシング暫定世界王座決定戦

武尊vsロッタンの放送・配信予定は？

2026年4月29日(水・祝)に開催される「ONE SAMURAI 1」は、日本国内で複数の視聴手段が用意されている。メインイベントの武尊対ロッタン・ジットムアンノンの一戦は、大会の注目カードとして大きな関心を集めており、配信・放送の両面で幅広くカバーされる形となる。

ライブ配信については、動画配信サービス『U-NEXT』が国内独占で実施。配信は同日12時からスタートし、12時30分に開演予定となっている。今回の大会は見放題形式での提供が予定されており、U-NEXTの月額会員であれば追加料金なしで視聴できる点が特徴だ。

さらに、ライブ配信終了後には見逃し配信にも対応。アーカイブは準備が整い次第公開され、2026年6月17日23時59分まで視聴可能となる。また、日本語版と英語版の2チャンネルが用意されており、好みに応じた視聴が可能だ。

テレビ放送についても、フジテレビでの地上波中継が決定。大会当日の夜に特別番組として放送される予定で、配信だけでなくテレビでも注目カードを楽しめる環境が整っている。

ネット配信

項目 内容 配信サービス U-NEXT(独占ライブ配信・見放題) 配信開始 2026年4月29日(水・祝)13:15 開演時間 2026年4月29日(水・祝) 13:30 見逃し配信 〜2026年6月17日23:59まで 配信形式 見放題(月額会員は追加料金なし) チャンネル 日本語版／英語版

テレビ放送

項目 内容 テレビ放送 フジテレビ 放送時間 2026年4月29日(水・祝) 22:00〜23:24 番組名 ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。