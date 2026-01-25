U-NEXTモバイルはいつから開始？サービスの特徴・評価・口コミまとめ

映像配信サービスとして人気のU-NEXTが展開する「U-NEXTモバイル」が、スマホ回線とエンタメ環境をまとめて管理したいユーザーから注目されている。

本記事では、U-NEXTモバイルのサービス開始時期、口コミや評判について紹介する。

U-NEXTモバイルのサービス開始はいつ？

U-NEXTモバイルは、U-NEXTが自社のエンタメ体験とより密接に連携できる通信環境を提供するために立ち上げた新たなモバイルサービスで、2025年11月18日(火)から本格的な提供が始まった。動画配信サービスとして積み上げてきたU-NEXTの強みを、スマホ回線にも拡張する形でスタートした取り組みだ。

サービス開始当初から、U-NEXT会員が毎月受け取る1,200ポイントをスマホ料金にそのまま充当できる独自の仕組みを備えており、月額1,800円の基本料が実質300円まで抑えられる高いコストメリットを打ち出している。さらにドコモ回線の安定性、5G対応、永久繰り越しや低価格のデータチャージ、音声eSIM対応といった機能が揃い、エンタメと通信を一体的に利用したいユーザーから支持を集めている。

開始から間もないサービスながら、料金設計とエンタメ特典の親和性の高さから注目度はすでに高く、U-NEXTの利用者にとって“動画視聴とスマホ回線をまとめて最適化できる選択肢”として存在感を広げている。

ユーザーからの口コミや評判

U-NEXTモバイルに関しては、サービス開始直後から「コストパフォーマンスの高さ」や「エンタメとの親和性」を評価する声が多く寄せられている。U-NEXTの見放題サービスと20GBのデータ通信を実質2,489円で併用できる点は、既存のU-NEXTユーザーを中心に強く支持されており、エンタメ利用とスマホ回線を一体化できる利便性が高く評価されている。

また、最大100GBまでデータを無期限で繰り越せる「永久繰り越し」機能にも好意的な意見が多い。月によってデータ使用量が変動するユーザーでも無駄が出にくい点が安心材料となっており、格安SIMの中でも独自性のある強みとして注目されている。さらにドコモ回線を採用していることから、全国的に繋がりやすく、大都市圏から地方エリアまで安定した通信品質を確保している点も魅力として挙げられている。

申し込みから開通までをSIMカード不要で完了できる「音声eSIM」に対応している点も、ユーザー満足度を押し上げているポイントだ。申し込み後すぐに利用を開始できるスピード感や、物理SIMカードの管理が不要になる手軽さは、機種変更や乗り換えに手間をかけたくないユーザーから高く評価されている。

一方で、eSIM専用サービスであることや、音声通話の利用には別途料金が必要といった声もあるものの、総合的には「エンタメを日常的に楽しむユーザーに最適化された通信サービス」として肯定的な評価が中心だ。U-NEXTとのセット利用を前提にした料金設計やポイント制度の柔軟さを背景に、今後さらに利用者が拡大していくことが予想される。

U-NEXTモバイルの料金は？

U-NEXTモバイルの料金設定は、U-NEXTの月額会員が保有するポイントを通信料金へそのまま充当できる点が最大の特徴だ。月額1,800円の基本料に対し、U-NEXTの映像サービスやサッカーパックを利用しているユーザーには毎月300円のセット割が適用され、実際の支払い額は1,500円に下がる。さらに、月額会員が獲得する1,200ポイントをそのまま料金に使えるため、結果的に実質300円で20GBを利用できる構造になっている。

データ容量は20GBで、ドコモ回線の安定性や5G対応、音声eSIMなど必要な要素はひと通り網羅されている。未使用分のデータは最大100GBまで無期限で積み上げられる「永久繰り越し」に対応しており、月によって通信量が変動するユーザーでも効率よく使える仕様だ。追加データも1GB330円から購入でき、10GB（1,200円）、50GB（2,500円）と大容量チャージもリーズナブルに提供されている。

U-NEXTモバイルの料金に関するポイントは以下の通り。

月額基本料：1,800円

セット割：月額300円オフ（U-NEXT月額プランまたはサッカーパック加入者が対象）

セット割適用後の料金：1,500円

U-NEXTポイント：毎月1,200円分を通信費に充当可能

実質負担額：月300円（ポイント利用時）

データ容量：20GB（ドコモ回線/5G対応/音声eSIM）

追加データ：1GB 330円 / 10GB 1,200円 / 50GB 2,500円

データ繰り越し：最大100GBまで無期限で繰り越し可能

U-NEXTモバイルの申し込み方法は？

U-NEXTモバイルの加入は、すべてオンラインで完結できるシンプルな流れとなっている。必要なものを事前に揃えておけば、最短当日のうちに申し込みから利用開始までスムーズに進められる。支払いはクレジットカードのみ対応で、U-NEXT IDを使ってログインする仕組み。本人確認も必須となるため、手元にある身分証の種類によってはスムーズさが変わる点も押さえておきたい。

また、『U-NEXT』は特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。加入手順および必要なものは以下の通りだ。

申し込みに必要なもの

U-NEXT ID（申し込みにはログインが必須）

クレジットカード（支払い方法はカードのみ対応）

本人確認書類（運転免許証/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書など）

U-NEXTの既存会員で支払い方法が登録済みの場合は、登録しているクレジットカード情報をそのまま利用できる。また、無料トライアル中や過去利用履歴がある場合でも、クレジットカード情報が登録されていれば追加の登録は不要となる。

開通手続きに必要なもの

EID（eSIM Identifier）…eSIM対応端末に割り当てられる32桁の識別番号

MNP予約番号（電話番号を引き継ぐ場合）…携帯会社の店舗/WEB/アプリで即日取得可能

申し込みの流れ

U-NEXTモバイルの特別優待キャンペーン特設サイトにアクセス U-NEXT IDでログイン プラン（20GB）を選択し、契約内容を確認 クレジットカード情報を登録または確認 本人確認書類をアップロードし、本人確認審査を完了 MNP予約番号の入力（番号引き継ぎ希望時） 申し込み完了後、eSIMプロファイルを端末に設定

お申し込みから開通まで、最短即日完了。eSIMであれば店舗に行く必要もなく、手元のスマホだけで利用開始できるのが魅力だ。U-NEXTを普段使いしているユーザーほど恩恵が大きいサービスのため、通信費を抑えつつエンタメ環境を整えたい人にとっては導入しやすい仕組みとなっている。

U-NEXTモバイルでのサッカーパック加入手順

サッカーパックとスマホ通信料をお得にしたい場合、U-NEXT MOBILE」を利用する必要がある。「U-NEXT MOBILE」はU-NEXT会員を対象にしたサービスのため、まずはU-NEXTサッカーパックに加入しよう。「U-NEXTサッカーパック」に加入する場合、U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントをプレゼント！

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXT サッカーパックの視聴手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※決済方法がGooglePlay、Amazonアカウント課金の場合、U-NEXTサッカーパックの月額料金は税込3,000円。

「サッカーパック」登録後、「U-NEXT MOBILE」の加入ページへとアクセスし、自身のアカウントを用いて案内にしたがって登録することで、「U-NEXT MOBILE」のセット割引300円引きを利用することができる。

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

■「サッカーパック」から「サッカーパックU23年齢割」へプラン変更の手順

U23年齢割の適用には「U-NEXT MOBILE」の加入後、以下の方法でプラン変更を行う必要がある

メニューから［アカウント・契約］を選択 ［契約内容の確認・解約］を選択 「サッカーパック（ポイント活用払い）」の［プラン変更手続き］を選択し「サッカーパックU23年齢割」に変更

※手続き後、次回の更新日から適用。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

