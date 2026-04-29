フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

本記事では、武尊vsロッタンの無料中継の有無、おすすめ視聴方法を紹介する。

武尊vsロッタンの開催日・実施会場

武尊の引退試合となるフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦のロッタン戦は、「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして実施。大会は2026年4月29日(水)14:30から有明アリーナ(東京)で開催予定で、全15試合が組まれている。

武尊vsロッタンのほか、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイなどが開催予定だ。

大会：ONE SAMURAI 1

開催日時：2026年4月29日(水)14:30-

試合数：15試合 (武尊vsロッタンは15試合目)

会場：有明アリーナ (東京)

武尊vsロッタンを無料で見る方法は？

武尊vsロッタンは、地上波『フジテレビ』で生中継が予定されている。『フジテレビ』の番組表によれば、番組名「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」が4月29日(水)22:00～23:24にディレイ放送予定となっており、第12試合～最終戦の武尊vsロッタンまでが放送内容に含まれている。

一方、ネット『U-NEXT(31日間無料トライアルあり)』では「ONE SAMURAI 1」の全15試合を生中継予定。配信の終了時刻は決められておらず、大会終了まで確実に視聴することが可能だ。なお、『U-NEXT』の31日間無料トライアル期間中は対象の見放題作品(ONE SAMURAI 1を含む)が視聴可能となる。

その他、公式YouTubeチャンネルでも第1試合・第2試合が無料配信されるが、武尊vsロッタンを視聴することはできない。

試合 開催日 テレビ放送 ネット配信 フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

武尊vsロッタン 4月29日(水) フジテレビ

(22:00～23:24)

※ディレイ放送 U-NEXT(31日間無料トライアルあり)

(13:30～全試合生中継)

※放送・配信予定および対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

【実質300円/月で20GB】U-NEXTモバイルは「ギガ永久繰り越し」でスポーツ視聴に最適

U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

武尊vsロッタンの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。