フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

本記事では、武尊vsロッタンの配信形態やライブ視聴方法を紹介する。

武尊vsロッタンの対戦予定・開催日

現役引退を表明した武尊は、ラストマッチでフライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦のロッタン戦を予定。同カードは、2026年4月29日(水)13:30から行われる「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして実施される。当日は全15試合が開催予定だ。

武尊vsロッタンの配信はPPV？試合のライブ視聴方法は？

武尊vsロッタンは、ネット『U-NEXT』がライブ配信を予定。PPV形式の配信ではなく、月額プラン(31日間無料トライアルあり)会員向けの見放題配信となるため、チケットを購入する必要はない。『U-NEXT』では、「ONE SAMURAI 1」の全試合が視聴可能となる。

また、地上波『フジテレビ』でも2026年4月29日(水)22:00～23:24に番組「ONE SAMURAI 1 ～武尊引退試合 運命のリベンジマッチ～」としてテレビ放送予定。ただし、『フジテレビ』はディレイ放送と伝えられているため、生中継ではない可能性がある。

武尊vsロッタンをライブ視聴したいのであれば、『U-NEXT』の見放題配信が確実だ。

U-NEXT配信情報

番組名：ONE SAMURAI 1

日時：4月29日(水) 13:15配信開始｜13:30開演予定

見逃し配信：見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで

配信形態：全15試合 月額プラン見放題配信

チャンネル：CH1: U-NEXTオリジナル日本語版｜CH2: 英語版

※対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

※進行上の都合により、配信開始時刻は大幅に変動する可能性があります。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

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U-NEXT

『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GBのスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、20GBの音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。

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※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

U-NEXTモバイルの関連情報

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。