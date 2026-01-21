U-NEXTモバイルとは？料金・通話料・加入手順・ポイント特典まとめ

動画配信サービスとして知られるU-NEXTが展開する通信サービス「U-NEXTモバイル」。エンタメユーザー向けに最適化された料金体系と、U-NEXTポイントを絡めた特典設計が特徴で、スマホ回線と動画サービスを一本化したい層を中心に注目を集めている。

本記事では、U-NEXTモバイルの概要・料金・通話料・加入手順・ポイント特典について紹介する。

U-NEXTモバイルとは？概要を紹介

「U-NEXTモバイル」は、動画配信サービスU-NEXTの月額会員が毎月受け取れる1,200ポイントをスマホ料金に充てられる“エンタメ特化型”のモバイルサービスだ。通常1,800円の月額基本料が、セット割引－300円と、1,200円分のU-NEXTポイントをスマホ料金の支払いに充てることで、実質300円から利用できるコストパフォーマンスの高さが大きな特徴となっている。

通信回線はドコモ網を採用し、5G対応の安定した品質を確保。余ったデータ容量は有効期限なく繰り越せる「永久繰り越し」、1GB330円から利用できる格安データチャージ、音声eSIM対応など、日常使いに必要な機能も揃っている。U-NEXT会員で映像や書籍コンテンツを日常的に楽しむユーザーにとって、通信費とエンタメ費をまとめて最適化できるサービスだ。

U-NEXTモバイルの料金は？ポイント特典でお得に

U-NEXTモバイルの料金体系は「U-NEXTの月額会員特典を最大限活用できるスマホサービス」という独自性が大きな特徴だ。月額基本料は1,800円(税込)から設定されているが、U-NEXTの映像サービス（またはサッカーパック）とのセット割が毎月300円適用され、基本料は1,500円に減額される。さらにU-NEXT会員が毎月受け取る1,200ポイントを通信費に充当することで、スマホ通信代としての実質負担は月300円という破格の料金になる。

20GBのデータ容量、ドコモ回線の安定性、5G対応、音声eSIM利用など、日常的にスマホを利用する層に必要な要素を押さえつつ、余ったギガを無期限で繰り越せる「永久繰り越し」も採用。ギガを無駄にせず、月ごとの使用量に変動があるユーザーでも使いやすい設計となっている。また、1GBあたり330円からチャージできる格安データチャージも特徴で、10GB/1,200円、50GB/2,500円とまとまったチャージも低価格で提供されている。

以下に、U-NEXTモバイルの料金体系をまとめる。

項目 内容 月額基本料 1,800円/月 セット割 -300円/月（U-NEXT月額プランまたはサッカーパック加入で適用） セット割後の料金 1,500円/月 U-NEXTポイント利用 毎月1,200円分を利用可能 ポイント利用後の実質負担 300円/月 通信容量 20GB（ドコモ回線/5G対応/eSIM） データチャージ 1GB 330円/10GB 1,200円/50GB 2,500円/月 ギガ繰り越し 永久繰り越し（上限100GB）

U-NEXTモバイルの通話料金は？

U-NEXTモバイルの通話料金は、国内通話が11円/30秒と、一般的な通話料金より割安な設定になっている。発信時には「オートプレフィックス（第三者課金発信）」を利用する仕組みで、アプリを使わずに通話料が自動的に割引される仕様だ。通話を頻繁に利用しないユーザーであれば、追加のオプションを付けずとも十分に低コストで運用できる。

一方で、通話を多く利用するユーザー向けには「かけ放題オプション」が複数用意されている。

5分かけ放題：594円/月

10分かけ放題：880円/月

無制限かけ放題：2,420円/月

短時間の通話が多い人は5分または10分かけ放題、仕事や家族向けに長時間の通話を利用する場合は無制限かけ放題がコスト面で有利になる。加えて、留守番電話（月330円）、割り込み電話着信（月220円）などの通話オプションも揃っており、必要に応じて通話環境を拡張できる。

他社の20GBプランと比べると？

U-NEXTモバイルは「実質300円/月」で使えるインパクトだけでなく、20GB帯の競合SIMと比較しても総合的に優位性がある。例えば、IIJmioやmineoなどの大手格安SIMと比べても、U-NEXTポイントの付与・セット割の存在によって、エンタメ込みのトータルコストが大きく下がる構造となっている。

とくに20GBを定額で使う層にとって、U-NEXTとスマホ代を合わせて月2,489円という価格帯は、他社にはない独自の“セット価値”といえる。

U-NEXTモバイルの加入方法は？

U-NEXTモバイルの加入は、すべてオンラインで完結できるシンプルな流れとなっている。必要なものを事前に揃えておけば、最短当日のうちに申し込みから利用開始までスムーズに進められる。支払いはクレジットカードのみ対応で、U-NEXT IDを使ってログインする仕組み。本人確認も必須となるため、手元にある身分証の種類によってはスムーズさが変わる点も押さえておきたい。

また、『U-NEXT』は特設ページからU-NEXT MOBILEに加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXTモバイル 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。加入手順および必要なものは以下の通りだ。

申し込みに必要なもの

U-NEXT ID（申し込みにはログインが必須）

クレジットカード（支払い方法はカードのみ対応）

本人確認書類（運転免許証/マイナンバーカード/在留カード/特別永住者証明書など）

U-NEXTの既存会員で支払い方法が登録済みの場合は、登録しているクレジットカード情報をそのまま利用できる。また、無料トライアル中や過去利用履歴がある場合でも、クレジットカード情報が登録されていれば追加の登録は不要となる。

開通手続きに必要なもの

EID（eSIM Identifier）…eSIM対応端末に割り当てられる32桁の識別番号

MNP予約番号（電話番号を引き継ぐ場合）…携帯会社の店舗/WEB/アプリで即日取得可能

申し込みの流れ

U-NEXTモバイルの特別優待キャンペーン特設サイトにアクセス U-NEXT IDでログイン プラン（20GB）を選択し、契約内容を確認 クレジットカード情報を登録または確認 本人確認書類をアップロードし、本人確認審査を完了 MNP予約番号の入力（番号引き継ぎ希望時） 申し込み完了後、eSIMプロファイルを端末に設定

お申込みから開通まで、最短即日完了。eSIMであれば店舗に行く必要もなく、手元のスマホだけで利用開始できるのが魅力だ。U-NEXTを普段使いしているユーザーほど恩恵が大きいサービスのため、通信費を抑えつつエンタメ環境を整えたい人にとっては導入しやすい仕組みとなっている。

23歳以下なら「サッカーパックU23年齢割」がお得！

「サッカーパックU23年齢割」は、その名の通り23歳以下の方限定で利用できるサービス。「サッカーパック(月額2,600円/税込)」と「U-NEXT MOBILE(月額1,800円/税込)」の両方に加入すると、合計700円引きで月額3,700円(税込)となる。割引額の内訳としては、「サッカーパックU23年齢割」で400円引き、「U-NEXT MOBILE」が「サッカーパック」のセット割引で300円引きとなる。

さらに、ドラマや映画、アニメなどの見放題作品が見られる通常の「月額プラン(月額2,189円/税込)」に加入すると、毎月の特典として付与される1,200円分のポイントを支払いに充当可能。その場合、「月額プラン＋サッカーパック＋U-NEXT MOBILE」の合計額は実質4,689円となる。

U-NEXTモバイル通話料、SMS通信料、オプション（かけ放題など）の月額利用料は別途発生。

※ギガのストック上限は100GB。上限を超えた分は、古いギガから消失。

※充当するポイントが不足している場合は、月額料金が変動。

※U23年齢割は23歳以下の方限定で適用。

※本ページに記載の情報は、2026年1月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。