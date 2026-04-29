フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦の武尊vsロッタンが、4月29日(水)に行われる。

本記事では、武尊vsロッタンの開始予想時間を紹介する。

武尊vsロッタンの開催日

武尊vsロッタンは、2026年4月29日(水)に東京有明アリーナで開催。格闘技イベント「ONE SAMURAI 1」のメインイベントとして全15試合中15試合目に行われる。

大会は14:30に1試合目から開始予定。武尊vsロッタンの他、フライ級MMA世界タイトルマッチの若松佑弥vsアバズベク・ホルミルザエフ、アトム級ムエタイ世界タイトルマッチの吉成名高vsソンチャイノーイ、バンタム級キックボクシング世界タイトルマッチの与座優貴vsジョナサン・ハガティーなどが行われる。

武尊vsロッタンは何時から？試合開始予想時間

武尊vsロッタンは「ONE SAMURAI 1」の最終試合として15試合目に開催。第1試合の開始が14:30予定となっていることから、武尊vsロッタンの開始時刻は20:00～21:00ごろと予測できる。ただし、他カードの進行状況によって大きく前後する可能性があるため、見逃したくない方は可能な限り早いタイミングで視聴を開始することをおすすめする。

大会：ONE SAMURAI 1

開催日：2026年4月29日(水)

大会開始：14時30分

武尊vsロッタン(第15試合)の開始予想時刻：20時～21時ごろ ※

会場：有明アリーナ(東京)

※武尊vsロッタンの開始時刻は予想です。実際の開始時刻は大会の進行状況によって大きく前後する可能性があります。

武尊vsロッタンの中継予定

武尊vsロッタンは、ネット『U-NEXT』が全試合ライブ配信する。また、地上波『フジテレビ』では4月29日(水)22:00～23:24にディレイ放送。YouTubeの大会公式チャンネルでは第1試合と第2試合が無料配信される。

武尊vsロッタンの放送・配信情報

開催日 対戦カード テレビ放送 ネット配信 4/29(水)

ONE SAMURAI 1：メインカード(第15試合) 武尊 vs ロッタン フジテレビ

(22:00～23:24 ディレイ放送) U-NEXT

(13:30～ 全試合ライブ配信)

※対戦カードは変更となる場合があります。最新の中継情報は各放送・配信局および大会公式サイトよりご確認ください。

※進行上の都合により、配信開始時刻は大幅に変動する可能性があります。

武尊vsロッタンのおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、「ONE SAMURAI 1」は『U-NEXT』が全試合独占ライブ配信する。『U-JEXT』では「CH1: U-NEXTオリジナル日本語版」と「CH2: 英語版」のマルチチャンネルで中継。また、見逃し配信も見逃し配信準備完了次第～6月17日(水)23:59まで視聴可能となる。

なお、「ONE SAMURAI 1」は見放題ライブ配信の対象となり、31日間無料トライアル中は見放題作品が視聴可能だ。『U-NEXT』の31日間無料トライアルは氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるため、おすすめの選択肢となる。

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。