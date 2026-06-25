サッカー日本代表は、FIFAワールドカップ2026・グループF第3節でスウェーデン代表と対戦する。

本記事では、TVerでの配信有無や中継予定を紹介する。

日本対スウェーデンのTVer無料配信はある？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、TVer(ティーバー)での無料ライブ配信は行われない。

TVerは日本テレビやフジテレビなど、主に民放各局が放送する試合を同時配信するサービスだ。スウェーデン戦はNHK総合が地上波中継を担当するため、TVerの配信対象には含まれない。

スマートフォンやPCから無料で視聴する場合は、NHK総合の同時配信を行うNHK ONE、または日本代表戦を無料ライブ配信するDAZNを利用できる。

日本対スウェーデンの中継予定・無料で視聴するには？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、NHK総合とNHK BSプレミアム4Kで生中継される。試合は日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ。NHK総合は午前7:30、NHK BSプレミアム4Kは午前7:45から放送を開始する。

前述したように、ネットではDAZNとNHK ONEが試合を配信する。DAZNでは日本代表戦を無料でライブ配信するため、有料プランを契約していない場合でも無料アカウントを作成すれば視聴可能だ。NHK ONEでもNHK総合の同時配信と見逃し配信が行われる。

DAZNでは、FIFAワールドカップ2026の全104試合のライブ配信を予定している。決勝トーナメント進出を懸けたチュニジア代表対オランダ代表や、南アフリカ代表対韓国代表など、DAZNでのみライブ配信されるカードもある。大会の注目試合を幅広くリアルタイムで観戦したい場合は、DAZNが有力な選択肢となる。

放送・配信先 中継・配信内容 料金 出演者 DAZN 6月26日(金)7:00から無料ライブ配信

見逃し配信 無料登録で視聴可能 解説：内田篤人、安田理大、久保裕也

実況：野村明弘 NHK総合 6月26日(金)7:30から生中継 地上波で視聴可能 現地解説：本田圭佑、柿谷曜一朗、林陵平

現地実況：曽根優 NHK BSプレミアム4K 6月26日(金)7:45から4K生中継 NHK衛星契約が必要 NHK総合と同内容 NHK ONE NHK総合の同時配信

見逃し配信 無料 NHK総合と同内容

日本対スウェーデンの日程は？

FIFAワールドカップ2026・グループF第3節の日本代表対スウェーデン代表は、日本時間2026年6月26日(金)午前8:00にキックオフ予定だ。

試合会場はアメリカ・ダラスのダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)。グループステージ最終戦となり、決勝トーナメント進出やグループ順位を左右する重要な一戦となる。

大会：FIFAワールドカップ2026 グループF第3節

対戦カード：日本代表 vs スウェーデン代表

日時：2026年6月26日(金)午前8:00キックオフ(日本時間)

開催地：アメリカ・ダラス

会場：ダラス・スタジアム(AT&Tスタジアム)

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