韓国は決勝トーナメントに進める？3位通過の可能性・ラウンド32進出条件まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループAは第3節終了時点で、韓国代表が勝ち点3の3位につけている。最終節では南アフリカ代表との直接対決に敗れたものの、ラウンド32進出の可能性は残されている。

本記事では、韓国代表が決勝トーナメント進出を決めるための条件について紹介する。

韓国のグループステージの順位は？グループA最終順位まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループAは全日程が終了し、メキシコ代表が3連勝で首位通過を決めた。最終節では南アフリカ代表が韓国代表を1-0で下し、勝ち点4で2位に浮上。韓国は2位から3位へ転落する結果となった。

韓国代表はグループステージを1勝2敗の勝ち点3、得失点差-1で終え、グループAの3位でフィニッシュ。ラウンド32進出の可否は、成績上位の3位チーム争いを含めた他グループの結果に委ねられることとなった。

順位 チーム 勝ち点 得失点差 結果 1 メキシコ 9 +6 ラウンド32進出 2 南アフリカ 4 -1 ラウンド32進出 3 韓国 3 -1 他グループの結果次第 4 チェコ 1 -4 グループステージ敗退

韓国は決勝トーナメントに進める？ラウンド32への進出条件まとめ

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今大会は各グループ上位2チームに加え、全12グループの3位チームのうち成績上位8チームが決勝トーナメントへ進出する。

韓国の成績は勝ち点3、得失点差-1、総得点2。3位チーム同士の比較では、勝ち点、得失点差、総得点、フェアプレーポイント、FIFAランキングの順に順位が決まるため、まずは他グループで韓国を下回る3位チームが4チーム以上出るかが焦点となる。

6月25日時点では、グループCのスコットランドが勝ち点3ながら得失点差-3となっており、韓国は得失点差で上回っている。一方、グループBのボスニア・ヘルツェゴビナは勝ち点4を獲得しているため、韓国より上位の3位チームとなることが確定している。

勝ち点3の3位チームは突破の可能性を残す一方で、安全圏とは言い切れない。韓国がラウンド32に進めるかどうかは、残りグループの最終節の結果次第となる。

比較項目 韓国代表 グループ順位 3位 勝ち点 3 得失点差 -1 総得点 2 ラウンド32進出条件 3位チーム12か国のうち成績上位8チームに入ること 順位決定方法 勝ち点→得失点差→総得点→フェアプレーポイント→FIFAランキング 現時点の状況 他グループの結果次第でラウンド32進出

各組3位の最新順位は？韓国は何位？

前述のとおり、決勝トーナメントには各グループ3位のうち成績上位8チームが進出するため、韓国は他グループの3位チームとの比較が重要となる。

現時点では勝ち点4のボスニア・ヘルツェゴビナがトップ。韓国は勝ち点3、得失点差-1で暫定4位につけており、進出圏内を維持している。ただし、未消化試合を残すグループもあるため、順位は今後の試合結果によって変動する可能性がある。

詳しい順位表は、「W杯各グループ3位の上位は？最新順位表・突破条件まとめ｜FIFAワールドカップ2026」で紹介している。

順位 組 チーム 勝ち点 得失点差 1 B ボスニア・ヘルツェゴビナ 4 -1 2 F スウェーデン 3 0 3 L クロアチア 3 -1 4 A 韓国 3 -1 5 J アルジェリア 3 -2 6 D パラグアイ 3 -2 7 C スコットランド 3 -3 8 H カーボベルデ 2 0

※日本時間6月25日12時30分時点の暫定順位。

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