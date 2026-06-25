韓国は決勝トーナメントに進める？3位通過の可能性・ラウンド32進出条件まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループAは第3節終了時点で、韓国代表が勝ち点3の3位につけている。最終節では南アフリカ代表との直接対決に敗れたものの、ラウンド32進出の可能性は残されている。
本記事では、韓国代表が決勝トーナメント進出を決めるための条件について紹介する。
韓国のグループステージの順位は？グループA最終順位まとめ
FIFAワールドカップ2026・グループAは全日程が終了し、メキシコ代表が3連勝で首位通過を決めた。最終節では南アフリカ代表が韓国代表を1-0で下し、勝ち点4で2位に浮上。韓国は2位から3位へ転落する結果となった。
韓国代表はグループステージを1勝2敗の勝ち点3、得失点差-1で終え、グループAの3位でフィニッシュ。ラウンド32進出の可否は、成績上位の3位チーム争いを含めた他グループの結果に委ねられることとなった。
|順位
|チーム
|勝ち点
|得失点差
|結果
|1
|メキシコ
|9
|+6
|ラウンド32進出
|2
|南アフリカ
|4
|-1
|ラウンド32進出
|3
|韓国
|3
|-1
|他グループの結果次第
|4
|チェコ
|1
|-4
|グループステージ敗退
韓国は決勝トーナメントに進める？ラウンド32への進出条件まとめ
Getty images
今大会は各グループ上位2チームに加え、全12グループの3位チームのうち成績上位8チームが決勝トーナメントへ進出する。
韓国の成績は勝ち点3、得失点差-1、総得点2。3位チーム同士の比較では、勝ち点、得失点差、総得点、フェアプレーポイント、FIFAランキングの順に順位が決まるため、まずは他グループで韓国を下回る3位チームが4チーム以上出るかが焦点となる。
6月25日時点では、グループCのスコットランドが勝ち点3ながら得失点差-3となっており、韓国は得失点差で上回っている。一方、グループBのボスニア・ヘルツェゴビナは勝ち点4を獲得しているため、韓国より上位の3位チームとなることが確定している。
勝ち点3の3位チームは突破の可能性を残す一方で、安全圏とは言い切れない。韓国がラウンド32に進めるかどうかは、残りグループの最終節の結果次第となる。
|比較項目
|韓国代表
|グループ順位
|3位
|勝ち点
|3
|得失点差
|-1
|総得点
|2
|ラウンド32進出条件
|3位チーム12か国のうち成績上位8チームに入ること
|順位決定方法
|勝ち点→得失点差→総得点→フェアプレーポイント→FIFAランキング
|現時点の状況
|他グループの結果次第でラウンド32進出
各組3位の最新順位は？韓国は何位？
前述のとおり、決勝トーナメントには各グループ3位のうち成績上位8チームが進出するため、韓国は他グループの3位チームとの比較が重要となる。
現時点では勝ち点4のボスニア・ヘルツェゴビナがトップ。韓国は勝ち点3、得失点差-1で暫定4位につけており、進出圏内を維持している。ただし、未消化試合を残すグループもあるため、順位は今後の試合結果によって変動する可能性がある。
詳しい順位表は、「W杯各グループ3位の上位は？最新順位表・突破条件まとめ｜FIFAワールドカップ2026」で紹介している。
|順位
|組
|チーム
|勝ち点
|得失点差
|1
|B
|ボスニア・ヘルツェゴビナ
|4
|-1
|2
|F
|スウェーデン
|3
|0
|3
|L
|クロアチア
|3
|-1
|4
|A
|韓国
|3
|-1
|5
|J
|アルジェリア
|3
|-2
|6
|D
|パラグアイ
|3
|-2
|7
|C
|スコットランド
|3
|-3
|8
|H
|カーボベルデ
|2
|0
※日本時間6月25日12時30分時点の暫定順位。
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