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South Africa v Korea Republic: Group A - FIFA World Cup 2026(C)Getty Images
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Aoi Fujimiya

韓国は決勝トーナメントに進める？3位通過の可能性・ラウンド32進出条件まとめ

ワールドカップ
大韓民国

韓国代表のラウンド32進出条件は？決勝トーナメント進出の可能性・各組3位順位・突破条件を紹介。

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FIFAワールドカップ2026・グループAは第3節終了時点で、韓国代表が勝ち点3の3位につけている。最終節では南アフリカ代表との直接対決に敗れたものの、ラウンド32進出の可能性は残されている。

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本記事では、韓国代表が決勝トーナメント進出を決めるための条件について紹介する。

韓国のグループステージの順位は？グループA最終順位まとめ

FIFAワールドカップ2026・グループAは全日程が終了し、メキシコ代表が3連勝で首位通過を決めた。最終節では南アフリカ代表が韓国代表を1-0で下し、勝ち点4で2位に浮上。韓国は2位から3位へ転落する結果となった。

韓国代表はグループステージを1勝2敗の勝ち点3、得失点差-1で終え、グループAの3位でフィニッシュ。ラウンド32進出の可否は、成績上位の3位チーム争いを含めた他グループの結果に委ねられることとなった。

順位チーム勝ち点得失点差結果
1メキシコ9+6ラウンド32進出
2南アフリカ4-1ラウンド32進出
3韓国3-1他グループの結果次第
4チェコ1-4グループステージ敗退

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韓国は決勝トーナメントに進める？ラウンド32への進出条件まとめ

Heung-Min SonGetty images

今大会は各グループ上位2チームに加え、全12グループの3位チームのうち成績上位8チームが決勝トーナメントへ進出する。

韓国の成績は勝ち点3、得失点差-1、総得点2。3位チーム同士の比較では、勝ち点、得失点差、総得点、フェアプレーポイント、FIFAランキングの順に順位が決まるため、まずは他グループで韓国を下回る3位チームが4チーム以上出るかが焦点となる。

6月25日時点では、グループCのスコットランドが勝ち点3ながら得失点差-3となっており、韓国は得失点差で上回っている。一方、グループBのボスニア・ヘルツェゴビナは勝ち点4を獲得しているため、韓国より上位の3位チームとなることが確定している。

勝ち点3の3位チームは突破の可能性を残す一方で、安全圏とは言い切れない。韓国がラウンド32に進めるかどうかは、残りグループの最終節の結果次第となる。

比較項目韓国代表
グループ順位3位
勝ち点3
得失点差-1
総得点2
ラウンド32進出条件3位チーム12か国のうち成績上位8チームに入ること
順位決定方法勝ち点→得失点差→総得点→フェアプレーポイント→FIFAランキング
現時点の状況他グループの結果次第でラウンド32進出

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各組3位の最新順位は？韓国は何位？

前述のとおり、決勝トーナメントには各グループ3位のうち成績上位8チームが進出するため、韓国は他グループの3位チームとの比較が重要となる。

現時点では勝ち点4のボスニア・ヘルツェゴビナがトップ。韓国は勝ち点3、得失点差-1で暫定4位につけており、進出圏内を維持している。ただし、未消化試合を残すグループもあるため、順位は今後の試合結果によって変動する可能性がある。

詳しい順位表は、「W杯各グループ3位の上位は？最新順位表・突破条件まとめ｜FIFAワールドカップ2026」で紹介している。

順位チーム勝ち点得失点差
1Bボスニア・ヘルツェゴビナ4-1
2Fスウェーデン30
3Lクロアチア3-1
4A韓国3-1
5Jアルジェリア3-2
6Dパラグアイ3-2
7Cスコットランド3-3
8Hカーボベルデ20

※日本時間6月25日12時30分時点の暫定順位。

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