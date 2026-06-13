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Aoi Fujimiya

【W杯】サッカー日本代表が決勝トーナメント進出時に対戦する可能性がある国は？

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

W杯2026で日本代表が決勝トーナメント進出したらどこと対戦？各順位ごとの組み合わせを紹介。

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2026年大会は史上初の48カ国制で開催され、グループステージ突破条件や決勝トーナメントの組み合わせも大幅に変更。これまで以上に複雑なトーナメント構成となるため、日本代表が進出した場合の対戦相手シミュレーションにも関心が集まっている。

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本記事では、W杯2026で日本代表が決勝トーナメントへ進出した場合に対戦する可能性がある国について紹介する。

ワールドカップ2026でサッカー日本代表が決勝T進出時に対戦する可能性がある国は？

FIFAワールドカップ2026で日本代表が決勝トーナメント進出を果たした場合、グループステージを何位で突破するかによって対戦相手候補は大きく変わる。

今大会は史上初の48カ国制となり、決勝トーナメントはラウンド32からスタート。日本代表はグループFに入っている。

If Japan advances to the final round

グループFを1位通過した場合

日本代表がグループFを首位通過した場合、ラウンド32ではグループCの2位チームと対戦する。

グループCにはブラジル、モロッコ、スコットランド、ハイチが所属しており、モロッコやスコットランドとの対戦が有力視されている。一方で、ブラジルが2位に転落した場合には、優勝候補との激突となる可能性もある。

さらにラウンド32を突破した場合は、グループA・B側の勝者との対戦となり、韓国やメキシコ、カナダ、スイスなどとの対戦可能性も浮上する。

グループFを2位通過した場合

2位通過となった場合、日本代表はグループC首位チームと対戦する組み合わせとなる。

最大の注目はブラジルとの対戦可能性。ネイマール以降もスター選手を揃える南米王国との対戦は、日本代表にとって大きな壁となる。また、前回大会で躍進したモロッコが首位通過するケースも想定されている。

さらに、このルートではドイツやフランスなど欧州強豪国との対戦可能性もあり、上位進出には極めて厳しい戦いが続く可能性が高い。

グループFを3位通過した場合

各組3位の成績上位として突破した場合、日本代表は各グループ首位チームとの対戦ルートへ入る。

この場合、フランス、イングランド、ポルトガル、ベルギー、開催国アメリカやメキシコなど、世界屈指の強豪国と早い段階で対戦する可能性が高まる。

前回カタールW杯ではドイツ・スペインを破って世界を驚かせた日本代表だが、2026年大会では組み合わせも悲願のベスト8、さらにはその先を左右する重要なポイントとなりそうだ。

日本代表の順位決勝T初戦の対戦相手対戦候補国
グループF 1位通過グループC 2位モロッコ、スコットランド、ブラジルなど
グループF 2位通過グループC 1位ブラジル、モロッコなど
グループF 3位通過各グループ首位フランス、イングランド、ポルトガル、ベルギー、アメリカ、メキシコなど

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ワールドカップ2026の日本代表試合日程は？

FIFAワールドカップ2026でサッカー日本代表(SAMURAI BLUE)はグループFに入り、オランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。

今大会はアメリカ・カナダ・メキシコによる史上初の3カ国共同開催となり、出場国数も48カ国へ拡大。日本代表にとっても、過去最多規模で行われる新フォーマットW杯への挑戦となる。

グループステージ初戦では、欧州の強豪オランダと激突。さらにチュニジア、スウェーデンとの対戦が予定されており、決勝トーナメント進出を懸けた重要な戦いが続く。

また、日本対チュニジア戦は、FIFAワールドカップ通算1000試合目となる記念試合としても注目を集めている。

今大会から決勝トーナメントは“ラウンド32”からスタート。日本代表がグループ突破を果たした場合、6月29日以降にノックアウトステージへ進出する。

試合日程(現地)キックオフ時間(現地)会場
オランダ vs 日本2026年6月14日午後3:00AT&Tスタジアム(アーリントン)
チュニジア vs 日本2026年6月20日午後10:00エスタディオBBVA(グアダルーペ)
日本 vs スウェーデン2026年6月25日午後6:00AT&Tスタジアム(アーリントン)
決勝トーナメント日程(日本時間)
ラウンド326月29日(日)〜7月4日(金)
ラウンド167月5日(土)〜7月8日(火)
準々決勝7月10日(木)〜7月12日(土)
準決勝7月15日(火)〜7月16日(水)
3位決定戦7月19日(土)午前6:00
決勝7月20日(月)午前4:00

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2026年ワールドカップはどこで見られる？放送・配信局一覧

2026年W杯は、ネットは『DAZN』が全104試合をライブ配信。日本戦は全試合無料配信となることが発表されている。

地上波でのテレビ放送は、『NHK総合』が33試合、『日本テレビ』が15試合、『フジテレビ』が10試合を生中継。日本代表のグループステージ3試合は、『NHK総合』が2試合(グループステージ残り1試合もNHK BSで生中継)、『日本テレビ』が1試合を放送する。

NHK地上波は開幕戦や決勝も中継し、BSプレミアム4Kでは録画放送を含む全104試合を放送することが決定している。

チャンネル形態内容
DAZNネット・全104試合ライブ配信
・日本戦全試合無料ライブ配信
NHK総合地上波・開幕戦や決勝を含む計33試合生中継
・グループステージ日本戦2試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSBS・グループステージ日本戦1試合生中継
・地上波総合とBSで日本戦全試合生中継
NHK BSプレミアム4ＫBS・全104試合を放送(生中継・録画)
NHK ONEネット・NHK地上波の試合やハイライト番組は同時・見逃し配信
日本テレビ地上波・計15試合生中継
・・グループステージ日本戦1試合生中継
フジテレビ地上波・10試合を生中継

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