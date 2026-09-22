第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技に多くの日本人選手が出場する。
本記事では、陸上競技の試合日程や日本人選手一覧を紹介する。
【一覧】アジア大会2026 陸上競技の日本人出場選手
アジア大会2026の陸上競技には、女子やり投の北口榛花、女子中長距離の田中希実、男子3000m障害の三浦龍司、男子110mハードルの村竹ラシッド、泉谷駿介ら日本を代表する選手が多数出場する。さらに、男子4×100mリレーには桐生祥秀も登録されている。
アジア大会2026陸上競技に出場する日本代表選手の種目別一覧は以下の通り。
【男子】
種目
選手名
所属
100m
多田修平
住友電工
100m
小池祐貴
住友電工
200m
水久保漱至
宮崎県スポ協
200m
林明良
慶應義塾大学
400m
中島佑気ジョセフ
富士通
400m
林申雅
筑波大学
800m
萬野七樹
関西大学
800m
落合晃
駒澤大学
1500m
飯澤千翔
住友電工
1500m
森凪也
Honda
5000m
森凪也
Honda
5000m
山口智規
SGH
10000m
鈴木芽吹
トヨタ自動車
10000m
吉居大和
トヨタ自動車
110mハードル
村竹ラシッド
JAL
110mハードル
泉谷駿介
住友電工
400mハードル
後藤大樹
洛南高校
400mハードル
黒川和樹
住友電工
3000m障害物
三浦龍司
SUBARU
3000m障害物
青木涼真
Honda
走高跳
赤松諒一
SEIBU PRINCE
走高跳
坂井宏和
センコー
棒高跳
柄澤智哉
東日本三菱
棒高跳
江島雅紀
富士通
走幅跳
橋岡優輝
富士通
走幅跳
伊藤陸
スズキ
三段跳
宮尾真仁
東洋大学
円盤投
湯上剛輝
トヨタ自動車
円盤投
堤雄司
ALSOK群馬
ハンマー投
中川達斗
山陽特殊製鋼
ハンマー投
福田翔大
住友電工
やり投
﨑山雄太
ヤマダホールディングス
やり投
鈴木凜
九州共立大学
十種競技
丸山優真
住友電工
十種競技
奥田啓祐
ウィザス
ハーフマラソン競歩
山西利和
愛知製鋼
ハーフマラソン競歩
吉川絢斗
富士通
マラソン競歩
勝木隼人
自衛隊体育学校
マラソン競歩
諏方元郁
愛知製鋼
マラソン
吉田祐也
GMOインターネットグループ
マラソン
山下一貴
三菱重工
【女子】
種目
選手名
所属
100m
御家瀬緑
住友電工
100m
井戸アビゲイル風果
東邦銀行
200m
井戸アビゲイル風果
東邦銀行
200m
壹岐あいこ
大阪ガス
400m
松本奈菜子
東邦銀行
800m
久保凛
積水化学
800m
塩見綾乃
岩谷産業
1500m
田中希実
豊田自動織機
1500m
道下美槻
積水化学
5000m
山本有真
積水化学
5000m
田中希実
豊田自動織機
10000m
田中希実
豊田自動織機
100mハードル
中島ひとみ
長谷川体育施設
100mハードル
福部真子
日本建設工業
400mハードル
青木穂花
ゼンリン
400mハードル
梅原紗月
住友電工
3000m障害物
齋藤みう
パナソニック
3000m障害物
西山未奈美
三井住友海上
走高跳
髙橋渚
センコー
走高跳
石岡柚季
日女体大AC
棒高跳
諸田実咲
アットホーム
棒高跳
大坂谷明里
愛媛競技力本部
走幅跳
秦澄美鈴
住友電工
走幅跳
髙良彩花
JAL
三段跳
船田茜理
ニコニコのり
円盤投
郡菜々佳
ニコニコのり
ハンマー投
村上来花
ゼンリン
ハンマー投
マッカーサー ジョイ アイリス
在外個人登録
やり投
北口榛花
JAL
やり投
武本紗栄
オリコ
七種競技
田中友梨
スズキ
七種競技
梶木菜々香
ノジマT&FC
ハーフマラソン競歩
柳井綾音
富士通
ハーフマラソン競歩
杉林歩
NTTドコモ
マラソン競歩
梅野倖子
ＬＯＣＯＫ
マラソン競歩
矢来舞香
千葉興業銀行
マラソン
佐藤早也伽
積水化学
マラソン
矢田みくに
エディオン
【リレー登録選手】
種目
選手名
所属
男子4×100mリレー
小室歩久斗
中央大学
男子4×100mリレー
桐生祥秀
日本生命
男子4×400mリレー
今泉堅貴
内田洋行AC
男子4×400mリレー
佐藤風雅
ミズノ
男子4×400mリレー
白畑健太郎
東洋大学
女子4×100mリレー
青木益未
七十七銀行
女子4×100mリレー
三浦愛華
愛媛競技力本部
女子4×400mリレー
森山静穂
いちご
女子4×400mリレー
中尾柚希
園田学園大学
女子4×400mリレー
寺本葵
アットホーム
【男女混合リレー登録選手】
種目
選手名
所属
混合4×100mリレー
小室歩久斗
中央大学
混合4×100mリレー
桐生祥秀
日本生命
混合4×100mリレー
青木益未
七十七銀行
混合4×100mリレー
三浦愛華
愛媛競技力本部
混合4×400mリレー
今泉堅貴
内田洋行AC
混合4×400mリレー
佐藤風雅
ミズノ
混合4×400mリレー
白畑健太郎
東洋大学
混合4×400mリレー
森山静穂
いちご
混合4×400mリレー
中尾柚希
園田学園大学
混合4×400mリレー
寺本葵
アットホーム
※実際の出場選手とは異なる場合があります。出場選手は大会公式サイトより当日の試合情報をご確認ください。
アジア大会2026 陸上競技の試合日程
アジア大会2026の陸上競技は、9月23日(水・祝)～29日(火)に開催。競技ごとの試合日程は以下の通り。
【男子】
種目
開始日時・ラウンド
100m
9/24(木)20:08 予選
200m
9/26(土)12:15 予選
400m
9/25(金)10:30 予選
800m
9/27(日)20:36 予選
1500m
9/26(土)20:51 予選
5000m
9/29(火)20:15 決勝
10000m
9/25(金)20:32 決勝
110mハードル
9/26(土)19:05 予選
400mハードル
9/27(日)12:05 予選
3000m障害物
9/28(月)19:42 決勝
走高跳
9/24(木)19:05 予選A・B組
棒高跳
9/29(火)18:15 決勝
走幅跳
9/27(日)12:40 予選A・B組
三段跳
9/24(木)10:30 予選A・B組
砲丸投
9/26(土)20:00 決勝
円盤投
9/24(木)20:55 決勝
ハンマー投
9/25(金)20:40 決勝
やり投
9/26(土)11:05 予選A組
十種競技
9/26(土)9:05 100m
マラソン
9/26(土)7:30 決勝
ハーフマラソン競歩
9/23(水・祝)7:30 決勝
マラソン競歩
9/27(日)7:30 決勝
【女子】
種目
日時・ラウンド
100m
9/24(木)19:33 予選
200m
9/26(土)11:30 予選
400m
9/25(金)21:15 予選
800m
9/28(月)20:20 予選
1500m
9/26(土)22:15 決勝
5000m
9/28(月)20:43 決勝
10000m
9/24(木)21:25 決勝
100mハードル
9/26(土)19:34 予選
400mハードル
9/27(日)12:35 予選
3000m障害物
9/27(日)21:22 決勝
走高跳
9/27(日)11:50 予選A・B組
棒高跳
9/25(金)20:03 決勝
走幅跳
9/26(土)12:20 予選A・B組
三段跳
9/24(木)19:44 決勝
砲丸投
9/25(金)19:05 決勝
円盤投
9/28(月)18:15 決勝
ハンマー投
9/29(火)19:35 決勝
やり投
9/27(日)21:03 決勝
七種競技
9/24(木)10:00 100mハードル
マラソン
9/26(土)7:50 決勝
ハーフマラソン競歩
9/23(水・祝)7:30 決勝
マラソン競歩
9/27(日)7:30 決勝
【リレー】
種目
日時・ラウンド
男子4×100mリレー
9/27(日)22:12 予選
女子4×100mリレー
9/27(日)21:45 予選
男子4×400mリレー
9/28(月)21:20 予選
女子4×400mリレー
9/29(火)21:05 決勝
男女混合4×100mリレー
9/28(月)18:50 予選
男女混合4×400mリレー
9/24(木)10:20 予選
※試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会2026 陸上競技の中継予定
アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。
また、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。
開催日
TBS系列
9月23日(水・祝)
12:30～23:27
7:30～
9月24日(木)
16:30～23:27
9:30～
9月25日(金)
16:30～22:54
9:00～
9月26日(土)
7:00～11:45
7:30～
9月27日(日)
18:30～23:24
7:30～
9月28日(月)
18:30～23:27
9:30～
9月29日(火)
15:49～23:27
11:00～
※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。
※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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