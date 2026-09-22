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20260612 yoshihide kiryu(C)Getty images
【アジア大会】陸上競技はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

【一覧】アジア大会2026 陸上競技の試合日程・日本人出場選手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技に出場する日本代表選手一覧、各種目の試合日程を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技に多くの日本人選手が出場する。

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本記事では、陸上競技の試合日程や日本人選手一覧を紹介する。

【一覧】アジア大会2026 陸上競技の日本人出場選手

アジア大会2026の陸上競技には、女子やり投の北口榛花、女子中長距離の田中希実、男子3000m障害の三浦龍司、男子110mハードルの村竹ラシッド、泉谷駿介ら日本を代表する選手が多数出場する。さらに、男子4×100mリレーには桐生祥秀も登録されている。

アジア大会2026陸上競技に出場する日本代表選手の種目別一覧は以下の通り。

【男子】

種目

選手名

所属

100m

多田修平

住友電工

100m

小池祐貴

住友電工

200m

水久保漱至

宮崎県スポ協

200m

林明良

慶應義塾大学

400m

中島佑気ジョセフ

富士通

400m

林申雅

筑波大学

800m

萬野七樹

関西大学

800m

落合晃

駒澤大学

1500m

飯澤千翔

住友電工

1500m

森凪也

Honda

5000m

森凪也

Honda

5000m

山口智規

SGH

10000m

鈴木芽吹

トヨタ自動車

10000m

吉居大和

トヨタ自動車

110mハードル

村竹ラシッド

JAL

110mハードル

泉谷駿介

住友電工

400mハードル

後藤大樹

洛南高校

400mハードル

黒川和樹

住友電工

3000m障害物

三浦龍司

SUBARU

3000m障害物

青木涼真

Honda

走高跳

赤松諒一

SEIBU PRINCE

走高跳

坂井宏和

センコー

棒高跳

柄澤智哉

東日本三菱

棒高跳

江島雅紀

富士通

走幅跳

橋岡優輝

富士通

走幅跳

伊藤陸

スズキ

三段跳

宮尾真仁

東洋大学

円盤投

湯上剛輝

トヨタ自動車

円盤投

堤雄司

ALSOK群馬

ハンマー投

中川達斗

山陽特殊製鋼

ハンマー投

福田翔大

住友電工

やり投

﨑山雄太

ヤマダホールディングス

やり投

鈴木凜

九州共立大学

十種競技

丸山優真

住友電工

十種競技

奥田啓祐

ウィザス

ハーフマラソン競歩

山西利和

愛知製鋼

ハーフマラソン競歩

吉川絢斗

富士通

マラソン競歩

勝木隼人

自衛隊体育学校

マラソン競歩

諏方元郁

愛知製鋼

マラソン

吉田祐也

GMOインターネットグループ

マラソン

山下一貴

三菱重工

【女子】

種目

選手名

所属

100m

御家瀬緑

住友電工

100m

井戸アビゲイル風果

東邦銀行

200m

井戸アビゲイル風果

東邦銀行

200m

壹岐あいこ

大阪ガス

400m

松本奈菜子

東邦銀行

800m

久保凛

積水化学

800m

塩見綾乃

岩谷産業

1500m

田中希実

豊田自動織機

1500m

道下美槻

積水化学

5000m

山本有真

積水化学

5000m

田中希実

豊田自動織機

10000m

田中希実

豊田自動織機

100mハードル

中島ひとみ

長谷川体育施設

100mハードル

福部真子

日本建設工業

400mハードル

青木穂花

ゼンリン

400mハードル

梅原紗月

住友電工

3000m障害物

齋藤みう

パナソニック

3000m障害物

西山未奈美

三井住友海上

走高跳

髙橋渚

センコー

走高跳

石岡柚季

日女体大AC

棒高跳

諸田実咲

アットホーム

棒高跳

大坂谷明里

愛媛競技力本部

走幅跳

秦澄美鈴

住友電工

走幅跳

髙良彩花

JAL

三段跳

船田茜理

ニコニコのり

円盤投

郡菜々佳

ニコニコのり

ハンマー投

村上来花

ゼンリン

ハンマー投

マッカーサー ジョイ アイリス

在外個人登録

やり投

北口榛花

JAL

やり投

武本紗栄

オリコ

七種競技

田中友梨

スズキ

七種競技

梶木菜々香

ノジマT&FC

ハーフマラソン競歩

柳井綾音

富士通

ハーフマラソン競歩

杉林歩

NTTドコモ

マラソン競歩

梅野倖子

ＬＯＣＯＫ

マラソン競歩

矢来舞香

千葉興業銀行

マラソン

佐藤早也伽

積水化学

マラソン

矢田みくに

エディオン

【リレー登録選手】

種目

選手名

所属

男子4×100mリレー

小室歩久斗

中央大学

男子4×100mリレー

桐生祥秀

日本生命

男子4×400mリレー

今泉堅貴

内田洋行AC

男子4×400mリレー

佐藤風雅

ミズノ

男子4×400mリレー

白畑健太郎

東洋大学

女子4×100mリレー

青木益未

七十七銀行

女子4×100mリレー

三浦愛華

愛媛競技力本部

女子4×400mリレー

森山静穂

いちご

女子4×400mリレー

中尾柚希

園田学園大学

女子4×400mリレー

寺本葵

アットホーム

【男女混合リレー登録選手】

種目

選手名

所属

混合4×100mリレー

小室歩久斗

中央大学

混合4×100mリレー

桐生祥秀

日本生命

混合4×100mリレー

青木益未

七十七銀行

混合4×100mリレー

三浦愛華

愛媛競技力本部

混合4×400mリレー

今泉堅貴

内田洋行AC

混合4×400mリレー

佐藤風雅

ミズノ

混合4×400mリレー

白畑健太郎

東洋大学

混合4×400mリレー

森山静穂

いちご

混合4×400mリレー

中尾柚希

園田学園大学

混合4×400mリレー

寺本葵

アットホーム

※実際の出場選手とは異なる場合があります。出場選手は大会公式サイトより当日の試合情報をご確認ください。

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アジア大会2026 陸上競技の試合日程

アジア大会2026の陸上競技は、9月23日(水・祝)～29日(火)に開催。競技ごとの試合日程は以下の通り。

【男子】

種目

開始日時・ラウンド

100m

9/24(木)20:08 予選
9/25(金)19:33 準決勝
9/25(金)22:15 決勝

200m

9/26(土)12:15 予選
9/26(土)20:16 準決勝
9/27(日)19:45 決勝

400m

9/25(金)10:30 予選
9/25(金)21:43 準決勝
9/26(土)22:03 決勝

800m

9/27(日)20:36 予選
9/29(火)20:05 決勝

1500m

9/26(土)20:51 予選
9/28(月)20:05 決勝

5000m

9/29(火)20:15 決勝

10000m

9/25(金)20:32 決勝

110mハードル

9/26(土)19:05 予選
9/27(日)20:08 決勝

400mハードル

9/27(日)12:05 予選
9/28(月)19:20 決勝

3000m障害物

9/28(月)19:42 決勝

走高跳

9/24(木)19:05 予選A・B組
9/27(日)20:15 決勝

棒高跳

9/29(火)18:15 決勝

走幅跳

9/27(日)12:40 予選A・B組
9/28(月)19:55 決勝

三段跳

9/24(木)10:30 予選A・B組
9/26(土)20:35 決勝

砲丸投

9/26(土)20:00 決勝

円盤投

9/24(木)20:55 決勝

ハンマー投

9/25(金)20:40 決勝

やり投

9/26(土)11:05 予選A組
9/26(土)12:08 予選B組
9/28(月)20:25 決勝

十種競技

9/26(土)9:05 100m
9/26(土)9:45 走幅跳
9/26(土)11:00 砲丸投
9/26(土)18:05 走高跳
9/26(土)21:20 400m
9/27(日)11:00 110mハードル
9/27(日)11:40 円盤投
9/27(日)13:20 棒高跳
9/27(日)19:05 やり投
9/27(日)21:10 1500m

マラソン

9/26(土)7:30 決勝

ハーフマラソン競歩

9/23(水・祝)7:30 決勝

マラソン競歩

9/27(日)7:30 決勝

【女子】

種目

日時・ラウンド

100m

9/24(木)19:33 予選
9/25(金)19:13 準決勝
9/25(金)22:05 決勝

200m

9/26(土)11:30 予選
9/26(土)19:55 準決勝
9/27(日)19:35 決勝

400m

9/25(金)21:15 予選
9/26(土)21:45 決勝

800m

9/28(月)20:20 予選
9/29(火)19:50 決勝

1500m

9/26(土)22:15 決勝

5000m

9/28(月)20:43 決勝

10000m

9/24(木)21:25 決勝

100mハードル

9/26(土)19:34 予選
9/27(日)20:23 決勝

400mハードル

9/27(日)12:35 予選
9/28(月)19:10 決勝

3000m障害物

9/27(日)21:22 決勝

走高跳

9/27(日)11:50 予選A・B組
9/29(火)19:18 決勝

棒高跳

9/25(金)20:03 決勝

走幅跳

9/26(土)12:20 予選A・B組
9/27(日)19:10 決勝

三段跳

9/24(木)19:44 決勝

砲丸投

9/25(金)19:05 決勝

円盤投

9/28(月)18:15 決勝

ハンマー投

9/29(火)19:35 決勝

やり投

9/27(日)21:03 決勝

七種競技

9/24(木)10:00 100mハードル
9/24(木)10:40 走高跳
9/24(木)19:13 砲丸投
9/24(木)21:00 200m
9/25(金)10:00 走幅跳
9/25(金)11:25 やり投
9/25(金)20:11 800m

マラソン

9/26(土)7:50 決勝

ハーフマラソン競歩

9/23(水・祝)7:30 決勝

マラソン競歩

9/27(日)7:30 決勝

【リレー】

種目

日時・ラウンド

男子4×100mリレー

9/27(日)22:12 予選
9/28(月)22:23 決勝

女子4×100mリレー

9/27(日)21:45 予選
9/28(月)22:04 決勝

男子4×400mリレー

9/28(月)21:20 予選
9/29(火)21:17 決勝

女子4×400mリレー

9/29(火)21:05 決勝

男女混合4×100mリレー

9/28(月)18:50 予選
9/29(火)20:48 決勝

男女混合4×400mリレー

9/24(木)10:20 予選
9/24(木)22:15 決勝

※試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026 陸上競技の中継予定

アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。

また、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。

開催日

TBS系列

U-NEXT

9月23日(水・祝)

12:30～23:27
※他競技の放送枠。陸上競技の生中継予定なし

7:30～

9月24日(木)

16:30～23:27
[TVer同時配信あり]

9:30～

9月25日(金)

16:30～22:54
[TVer同時配信あり]

9:00～

9月26日(土)

7:00～11:45
15:50～22:30
[TVer同時配信あり]

7:30～

9月27日(日)

18:30～23:24
[TVer同時配信あり]

7:30～

9月28日(月)

18:30～23:27
[TVer同時配信あり]

9:30～

9月29日(火)

15:49～23:27
[TVer同時配信あり]

11:00～

※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。
※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では陸上競技を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

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【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。


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