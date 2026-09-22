第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技に多くの日本人選手が出場する。

本記事では、陸上競技の試合日程や日本人選手一覧を紹介する。

【一覧】アジア大会2026 陸上競技の日本人出場選手

アジア大会2026の陸上競技には、女子やり投の北口榛花、女子中長距離の田中希実、男子3000m障害の三浦龍司、男子110mハードルの村竹ラシッド、泉谷駿介ら日本を代表する選手が多数出場する。さらに、男子4×100mリレーには桐生祥秀も登録されている。

アジア大会2026陸上競技に出場する日本代表選手の種目別一覧は以下の通り。

【男子】

種目 選手名 所属 100m 多田修平 住友電工 100m 小池祐貴 住友電工 200m 水久保漱至 宮崎県スポ協 200m 林明良 慶應義塾大学 400m 中島佑気ジョセフ 富士通 400m 林申雅 筑波大学 800m 萬野七樹 関西大学 800m 落合晃 駒澤大学 1500m 飯澤千翔 住友電工 1500m 森凪也 Honda 5000m 森凪也 Honda 5000m 山口智規 SGH 10000m 鈴木芽吹 トヨタ自動車 10000m 吉居大和 トヨタ自動車 110mハードル 村竹ラシッド JAL 110mハードル 泉谷駿介 住友電工 400mハードル 後藤大樹 洛南高校 400mハードル 黒川和樹 住友電工 3000m障害物 三浦龍司 SUBARU 3000m障害物 青木涼真 Honda 走高跳 赤松諒一 SEIBU PRINCE 走高跳 坂井宏和 センコー 棒高跳 柄澤智哉 東日本三菱 棒高跳 江島雅紀 富士通 走幅跳 橋岡優輝 富士通 走幅跳 伊藤陸 スズキ 三段跳 宮尾真仁 東洋大学 円盤投 湯上剛輝 トヨタ自動車 円盤投 堤雄司 ALSOK群馬 ハンマー投 中川達斗 山陽特殊製鋼 ハンマー投 福田翔大 住友電工 やり投 﨑山雄太 ヤマダホールディングス やり投 鈴木凜 九州共立大学 十種競技 丸山優真 住友電工 十種競技 奥田啓祐 ウィザス ハーフマラソン競歩 山西利和 愛知製鋼 ハーフマラソン競歩 吉川絢斗 富士通 マラソン競歩 勝木隼人 自衛隊体育学校 マラソン競歩 諏方元郁 愛知製鋼 マラソン 吉田祐也 GMOインターネットグループ マラソン 山下一貴 三菱重工

【女子】

種目 選手名 所属 100m 御家瀬緑 住友電工 100m 井戸アビゲイル風果 東邦銀行 200m 井戸アビゲイル風果 東邦銀行 200m 壹岐あいこ 大阪ガス 400m 松本奈菜子 東邦銀行 800m 久保凛 積水化学 800m 塩見綾乃 岩谷産業 1500m 田中希実 豊田自動織機 1500m 道下美槻 積水化学 5000m 山本有真 積水化学 5000m 田中希実 豊田自動織機 10000m 田中希実 豊田自動織機 100mハードル 中島ひとみ 長谷川体育施設 100mハードル 福部真子 日本建設工業 400mハードル 青木穂花 ゼンリン 400mハードル 梅原紗月 住友電工 3000m障害物 齋藤みう パナソニック 3000m障害物 西山未奈美 三井住友海上 走高跳 髙橋渚 センコー 走高跳 石岡柚季 日女体大AC 棒高跳 諸田実咲 アットホーム 棒高跳 大坂谷明里 愛媛競技力本部 走幅跳 秦澄美鈴 住友電工 走幅跳 髙良彩花 JAL 三段跳 船田茜理 ニコニコのり 円盤投 郡菜々佳 ニコニコのり ハンマー投 村上来花 ゼンリン ハンマー投 マッカーサー ジョイ アイリス 在外個人登録 やり投 北口榛花 JAL やり投 武本紗栄 オリコ 七種競技 田中友梨 スズキ 七種競技 梶木菜々香 ノジマT&FC ハーフマラソン競歩 柳井綾音 富士通 ハーフマラソン競歩 杉林歩 NTTドコモ マラソン競歩 梅野倖子 ＬＯＣＯＫ マラソン競歩 矢来舞香 千葉興業銀行 マラソン 佐藤早也伽 積水化学 マラソン 矢田みくに エディオン

【リレー登録選手】

種目 選手名 所属 男子4×100mリレー 小室歩久斗 中央大学 男子4×100mリレー 桐生祥秀 日本生命 男子4×400mリレー 今泉堅貴 内田洋行AC 男子4×400mリレー 佐藤風雅 ミズノ 男子4×400mリレー 白畑健太郎 東洋大学 女子4×100mリレー 青木益未 七十七銀行 女子4×100mリレー 三浦愛華 愛媛競技力本部 女子4×400mリレー 森山静穂 いちご 女子4×400mリレー 中尾柚希 園田学園大学 女子4×400mリレー 寺本葵 アットホーム

【男女混合リレー登録選手】

種目 選手名 所属 混合4×100mリレー 小室歩久斗 中央大学 混合4×100mリレー 桐生祥秀 日本生命 混合4×100mリレー 青木益未 七十七銀行 混合4×100mリレー 三浦愛華 愛媛競技力本部 混合4×400mリレー 今泉堅貴 内田洋行AC 混合4×400mリレー 佐藤風雅 ミズノ 混合4×400mリレー 白畑健太郎 東洋大学 混合4×400mリレー 森山静穂 いちご 混合4×400mリレー 中尾柚希 園田学園大学 混合4×400mリレー 寺本葵 アットホーム

※実際の出場選手とは異なる場合があります。出場選手は大会公式サイトより当日の試合情報をご確認ください。

アジア大会2026 陸上競技の試合日程

アジア大会2026の陸上競技は、9月23日(水・祝)～29日(火)に開催。競技ごとの試合日程は以下の通り。

【男子】

種目 開始日時・ラウンド 100m 9/24(木)20:08 予選

9/25(金)19:33 準決勝

9/25(金)22:15 決勝 200m 9/26(土)12:15 予選

9/26(土)20:16 準決勝

9/27(日)19:45 決勝 400m 9/25(金)10:30 予選

9/25(金)21:43 準決勝

9/26(土)22:03 決勝 800m 9/27(日)20:36 予選

9/29(火)20:05 決勝 1500m 9/26(土)20:51 予選

9/28(月)20:05 決勝 5000m 9/29(火)20:15 決勝 10000m 9/25(金)20:32 決勝 110mハードル 9/26(土)19:05 予選

9/27(日)20:08 決勝 400mハードル 9/27(日)12:05 予選

9/28(月)19:20 決勝 3000m障害物 9/28(月)19:42 決勝 走高跳 9/24(木)19:05 予選A・B組

9/27(日)20:15 決勝 棒高跳 9/29(火)18:15 決勝 走幅跳 9/27(日)12:40 予選A・B組

9/28(月)19:55 決勝 三段跳 9/24(木)10:30 予選A・B組

9/26(土)20:35 決勝 砲丸投 9/26(土)20:00 決勝 円盤投 9/24(木)20:55 決勝 ハンマー投 9/25(金)20:40 決勝 やり投 9/26(土)11:05 予選A組

9/26(土)12:08 予選B組

9/28(月)20:25 決勝 十種競技 9/26(土)9:05 100m

9/26(土)9:45 走幅跳

9/26(土)11:00 砲丸投

9/26(土)18:05 走高跳

9/26(土)21:20 400m

9/27(日)11:00 110mハードル

9/27(日)11:40 円盤投

9/27(日)13:20 棒高跳

9/27(日)19:05 やり投

9/27(日)21:10 1500m マラソン 9/26(土)7:30 決勝 ハーフマラソン競歩 9/23(水・祝)7:30 決勝 マラソン競歩 9/27(日)7:30 決勝

【女子】

種目 日時・ラウンド 100m 9/24(木)19:33 予選

9/25(金)19:13 準決勝

9/25(金)22:05 決勝 200m 9/26(土)11:30 予選

9/26(土)19:55 準決勝

9/27(日)19:35 決勝 400m 9/25(金)21:15 予選

9/26(土)21:45 決勝 800m 9/28(月)20:20 予選

9/29(火)19:50 決勝 1500m 9/26(土)22:15 決勝 5000m 9/28(月)20:43 決勝 10000m 9/24(木)21:25 決勝 100mハードル 9/26(土)19:34 予選

9/27(日)20:23 決勝 400mハードル 9/27(日)12:35 予選

9/28(月)19:10 決勝 3000m障害物 9/27(日)21:22 決勝 走高跳 9/27(日)11:50 予選A・B組

9/29(火)19:18 決勝 棒高跳 9/25(金)20:03 決勝 走幅跳 9/26(土)12:20 予選A・B組

9/27(日)19:10 決勝 三段跳 9/24(木)19:44 決勝 砲丸投 9/25(金)19:05 決勝 円盤投 9/28(月)18:15 決勝 ハンマー投 9/29(火)19:35 決勝 やり投 9/27(日)21:03 決勝 七種競技 9/24(木)10:00 100mハードル

9/24(木)10:40 走高跳

9/24(木)19:13 砲丸投

9/24(木)21:00 200m

9/25(金)10:00 走幅跳

9/25(金)11:25 やり投

9/25(金)20:11 800m マラソン 9/26(土)7:50 決勝 ハーフマラソン競歩 9/23(水・祝)7:30 決勝 マラソン競歩 9/27(日)7:30 決勝

【リレー】

種目 日時・ラウンド 男子4×100mリレー 9/27(日)22:12 予選

9/28(月)22:23 決勝 女子4×100mリレー 9/27(日)21:45 予選

9/28(月)22:04 決勝 男子4×400mリレー 9/28(月)21:20 予選

9/29(火)21:17 決勝 女子4×400mリレー 9/29(火)21:05 決勝 男女混合4×100mリレー 9/28(月)18:50 予選

9/29(火)20:48 決勝 男女混合4×400mリレー 9/24(木)10:20 予選

9/24(木)22:15 決勝

※試合日程は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会2026 陸上競技の中継予定

アジア競技大会の陸上競技は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定している。

また、地上波『TBS系列』で生中継、ネット『TVer』で『TBS系列』の放送が同時配信される。

開催日 TBS系列 U-NEXT 9月23日(水・祝) 12:30～23:27

※他競技の放送枠。陸上競技の生中継予定なし 7:30～ 9月24日(木) 16:30～23:27

[TVer同時配信あり] 9:30～ 9月25日(金) 16:30～22:54

[TVer同時配信あり] 9:00～ 9月26日(土) 7:00～11:45

15:50～22:30

[TVer同時配信あり] 7:30～ 9月27日(日) 18:30～23:24

[TVer同時配信あり] 7:30～ 9月28日(月) 18:30～23:27

[TVer同時配信あり] 9:30～ 9月29日(火) 15:49～23:27

[TVer同時配信あり] 11:00～

※TBS系列の放送枠では陸上競技以外の競技も放送予定。

※競技日程・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会陸上競技のおすすめ視聴方法は？

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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U-NEXT無料トライアル登録方法

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



