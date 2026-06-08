近年はテレビだけでなく、PCブラウザを使ったネット配信でスポーツ中継を楽しむ視聴スタイルも一般的になっている。大画面モニターに接続して観戦したり、外出先でノートパソコンから試合をチェックしたりできる点も魅力だ。

本記事ではW杯2026をパソコンで見る方法、おすすめの視聴サービスについて紹介する。

W杯(ワールドカップ)2026をパソコンで見る方法は？

FIFAワールドカップ2026をパソコンで視聴する場合は、主に『DAZN』、『NHK ONE』、『TVer』などのオンライン配信サービスを利用する形となる。いずれもPCブラウザからアクセスできるため、専用アプリをインストールしなくても試合を視聴できる。

最も多くの試合をカバーするのは『DAZN』だ。今大会では全104試合のライブ配信が予定されており、日本代表戦は無料アカウント登録のみで視聴可能となる見込み。一方で、海外強豪国の試合や大会全体を追いかけたい場合は、有料プランへの加入が必要となる。

また、NHKで放送される試合については『NHK ONE』からPC視聴が可能だ。NHKの受信契約がある場合は追加料金なしで利用でき、放送後1週間の見逃し配信にも対応する予定となっている。

民放で放送される一部試合については、『TVer』で同時配信される可能性がある。日本テレビ系やフジテレビ系で放送される試合を無料で視聴できる可能性があるため、日本代表戦を中心にチェックしたい人は確認しておきたい。

W杯2026をパソコンで見る主な方法は以下の通り。

サービス 視聴できる試合 料金・条件 特徴 DAZN 全104試合 日本代表戦は無料アカウント登録で視聴可能

その他試合は有料プラン加入が必要 ライブ配信・見逃し配信・ハイライトに対応 NHK ONE NHK放送分の試合 NHK受信契約があれば追加料金なし PCブラウザで視聴可能。見逃し配信にも対応予定 TVer 民放放送分の一部試合 無料 日本テレビ系・フジテレビ系の中継試合を配信する可能性あり

W杯(ワールドカップ)2026をパソコンで快適に視聴するためには？

FIFAワールドカップ2026をパソコンで快適に視聴するためには、事前にインターネット環境や視聴サービスの設定を確認しておくことが重要だ。特にライブ配信はアクセスが集中しやすいため、キックオフ直前になって準備を始めるのは避けたい。

まず確認しておきたいのが回線速度だ。一般的には下り30Mbps以上の通信環境が推奨されており、安定した高画質視聴を行うためには十分な通信速度を確保しておきたい。最低でも標準画質なら2.0Mbps以上、高画質で視聴する場合は8.0Mbps以上が目安となる。

また、DAZNやTVerなどのインターネット配信は、テレビ放送と比較して数秒から十数秒程度の遅延が発生する場合がある。SNSを見ながら観戦していると、ゴールシーンなどの結果を先に知ってしまう可能性もあるため、試合中はSNSの閲覧を控えるのも有効な対策だ。

おすすめのネット回線については、「サッカーワールドカップを快適に見るためのネット回線はどれ？NURO光・auひかり・ドコモ光を比較」で紹介している。

チェック項目 内容 推奨回線速度 下り30Mbps以上 最低回線速度 標準画質2.0Mbps以上

高画質8.0Mbps以上 配信遅延 テレビ放送より数秒〜十数秒遅れる場合あり 事前準備 アカウント登録・ログイン確認を済ませる SNS利用 ネタバレ防止のため試合中は注意 BSプレミアム4K パソコン視聴には非対応

2026年ワールドカップのおすすめ視聴方法

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK

DAZN

DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。

本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

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