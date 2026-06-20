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USA v Australia: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
DAZN月額プランが期間限定で半額以下に！いつでも解約OK・7/20までの加入限定
Yuta Tokuma

FIFAワールドカップ 決勝トーナメント進出決定国一覧

ワールドカップ
日本
オランダ
チュニジア
スウェーデン
オランダ 対 日本
チュニジア 対 日本
日本 対 スウェーデン

【随時更新】2026年FIFAワールドカップ(W杯)、1次リーグ(グループステージ)の順位・突破国一覧。各組で決勝トーナメントに進出を決めたチームは？

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FIFAワールドカップ2026は、日本時間の6月28日(日)までグループリーグ(1次リーグ)が開催されている。

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本記事では、12個のグループリーグの突破国を随時更新中。決勝トーナメントでの組み合わせも確認できる。

FIFAワールドカップ2026｜グループリーグ突破国一覧

※2026年6月20日(土)15:30時点

グループ1位2位3位
A組メキシコ  
B組   
C組   
D組アメリカ  
E組   
F組   
G組   
H組   
I組   
J組   
K組   
L組   

※順位が確定した国のみ記載
※各組3位チームの上位8カ国が決勝トーナメントに進出

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FIFAワールドカップ｜決勝トーナメント・ラウンド32の組み合わせは？

日時カード会場
2026/6/29(月)
4:00		グループA 2位 vs グループB 2位ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
2:00		グループC 1位 vs グループF 2位ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
5:30		グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位ボストンスタジアム
(アメリカ)
2026/6/30(火)
10:00		グループF 1位 vs グループC 2位モンテレースタジアム
(メキシコ)
2026/7/1(水)
2:00		グループE 2位 vs グループI 2位ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/1(水)
6:00		グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
2026/7/1(水)
10:00		メキシコ vs グループC/E/F/H/I 3位メキシコシティスタジアム
(メキシコ)
2026/7/2(木)
1:00		グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位アトランタスタジアム
(アメリカ)
2026/7/2(木)
5:00		グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位シアトルスタジアム
(アメリカ)
2026/7/2(木)
9:00		アメリカ vs グループB/E/F/I/J 3位サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
2026/7/3(金)
4:00		グループH 1位 vs グループJ 2位ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
2026/7/3(金)
8:00		グループK 2位 vs グループL 2位トロントスタジアム
(カナダ)
2026/7/3(金)
12:00		グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
2026/7/4(土)
3:00		グループD 2位 vs グループG 2位ダラススタジアム
(アメリカ)
2026/7/4(土)
7:00		グループJ 1位 vs グループH 2位マイアミスタジアム
(アメリカ)
2026/7/4(土)
10:30		グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位カンザスシティスタジアム
(アメリカ)

※ラウンド16以降の組み合わせはこちらでチェック

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FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法

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FIFAワールドカップ2026｜最新情報

【日本代表】

【大会情報・日程】

【視聴方法】

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