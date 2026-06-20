FIFAワールドカップ 決勝トーナメント進出決定国一覧

FIFAワールドカップ2026は、日本時間の6月28日(日)までグループリーグ(1次リーグ)が開催されている。
本記事では、12個のグループリーグの突破国を随時更新中。決勝トーナメントでの組み合わせも確認できる。
FIFAワールドカップ2026｜グループリーグ突破国一覧
※2026年6月20日(土)15:30時点
|グループ
|1位
|2位
|3位
|A組
|メキシコ
|B組
|C組
|D組
|アメリカ
|E組
|F組
|G組
|H組
|I組
|J組
|K組
|L組
※順位が確定した国のみ記載
※各組3位チームの上位8カ国が決勝トーナメントに進出
FIFAワールドカップ｜決勝トーナメント・ラウンド32の組み合わせは？
|日時
|カード
|会場
|2026/6/29(月)
4:00
|グループA 2位 vs グループB 2位
|ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
|2026/6/30(火)
2:00
|グループC 1位 vs グループF 2位
|ヒューストンスタジアム
(アメリカ)
|2026/6/30(火)
5:30
|グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位
|ボストンスタジアム
(アメリカ)
|2026/6/30(火)
10:00
|グループF 1位 vs グループC 2位
|モンテレースタジアム
(メキシコ)
|2026/7/1(水)
2:00
|グループE 2位 vs グループI 2位
|ダラススタジアム
(アメリカ)
|2026/7/1(水)
6:00
|グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位
|ニューヨーク/ニュージャージースタジアム
(アメリカ)
|2026/7/1(水)
10:00
|メキシコ vs グループC/E/F/H/I 3位
|メキシコシティスタジアム
(メキシコ)
|2026/7/2(木)
1:00
|グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位
|アトランタスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/2(木)
5:00
|グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位
|シアトルスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/2(木)
9:00
|アメリカ vs グループB/E/F/I/J 3位
|サンフランシスコベイエリアスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/3(金)
4:00
|グループH 1位 vs グループJ 2位
|ロサンゼルススタジアム
(アメリカ)
|2026/7/3(金)
8:00
|グループK 2位 vs グループL 2位
|トロントスタジアム
(カナダ)
|2026/7/3(金)
12:00
|グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位
|BCプレイスバンクーバー
(カナダ)
|2026/7/4(土)
3:00
|グループD 2位 vs グループG 2位
|ダラススタジアム
(アメリカ)
|2026/7/4(土)
7:00
|グループJ 1位 vs グループH 2位
|マイアミスタジアム
(アメリカ)
|2026/7/4(土)
10:30
|グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位
|カンザスシティスタジアム
(アメリカ)
FIFAワールドカップ2026全試合配信！DAZNのおすすめ視聴方法
2026年W杯は、『DAZN』が全試合をライブ・見逃し配信する。
【7/20までの加入限定】DAZN月額プランが半額以下に！いつでも解約OK
DAZN
DAZNでは7月20日(月・祝)までの加入限定で、DAZN Standardの月額プランが通常4,200円のところ、半額以下の1,980円(税込)で利用できるキャンペーンを実施している。
本キャンペーン期間中にDAZNと直接の契約で「DAZN Standard」に新規加入すると、最初の3ヶ月を月額1,980円で利用できる。月額プランなので割引期間中での解約も可能となっている。
月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を視聴可能。サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。
FIFAワールドカップ2026｜最新情報
【日本代表】
- サッカー日本代表のワールドカップ(W杯)試合日程・キックオフ時間・テレビ放送/ネット配信予定
- サッカー日本代表 最新選手名鑑・背番号・プロフィール一覧｜FIFAワールドカップ2026
- サッカー日本代表のW杯グループリーグ移動スケジュールまとめ｜会場・気候・時差から見る負担は？
- 日本代表の最新市場価値ランキング 1位は70億円超え｜2026年最新
- 日本代表の若手注目株は誰？W杯で飛躍が期待される新スター候補まとめ
- 日本代表アウェイユニフォームはどこで買える？背番号付きユニフォームの在庫状況・購入方法まとめ
【大会情報・日程】
- 【番組表】FIFAワールドカップ2026全試合のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- 試合日程・結果・組み合わせ｜FIFAワールドカップ2026
- FIFAワールドカップ2026 出場全48カ国のメンバーリスト
- 北中米ワールドカップの優勝候補は？最新予想ランキング
- ワールドカップのルール変更点まとめ 2026年大会のレギュレーションは何が変わる？
- FIFAランキング最新版｜ワールドカップ出場国・日本代表の順位は？