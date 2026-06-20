FIFAワールドカップ 決勝トーナメント進出決定国一覧

FIFAワールドカップ2026は、日本時間の6月28日(日)までグループリーグ(1次リーグ)が開催されている。

本記事では、12個のグループリーグの突破国を随時更新中。決勝トーナメントでの組み合わせも確認できる。

FIFAワールドカップ2026｜グループリーグ突破国一覧

※2026年6月20日(土)15:30時点

グループ 1位 2位 3位 A組 メキシコ B組 C組 D組 アメリカ E組 F組 G組 H組 I組 J組 K組 L組

※順位が確定した国のみ記載

※各組3位チームの上位8カ国が決勝トーナメントに進出

FIFAワールドカップ｜決勝トーナメント・ラウンド32の組み合わせは？

日時 カード 会場 2026/6/29(月)

4:00 グループA 2位 vs グループB 2位 ロサンゼルススタジアム

(アメリカ) 2026/6/30(火)

2:00 グループC 1位 vs グループF 2位 ヒューストンスタジアム

(アメリカ) 2026/6/30(火)

5:30 グループE 1位 vs グループA/B/C/D/F 3位 ボストンスタジアム

(アメリカ) 2026/6/30(火)

10:00 グループF 1位 vs グループC 2位 モンテレースタジアム

(メキシコ) 2026/7/1(水)

2:00 グループE 2位 vs グループI 2位 ダラススタジアム

(アメリカ) 2026/7/1(水)

6:00 グループI 1位 vs グループC/D/F/G/H 3位 ニューヨーク/ニュージャージースタジアム

(アメリカ) 2026/7/1(水)

10:00 メキシコ vs グループC/E/F/H/I 3位 メキシコシティスタジアム

(メキシコ) 2026/7/2(木)

1:00 グループL 1位 vs グループE/H/I/J/K 3位 アトランタスタジアム

(アメリカ) 2026/7/2(木)

5:00 グループG 1位 vs グループA/E/H/I/J 3位 シアトルスタジアム

(アメリカ) 2026/7/2(木)

9:00 アメリカ vs グループB/E/F/I/J 3位 サンフランシスコベイエリアスタジアム

(アメリカ) 2026/7/3(金)

4:00 グループH 1位 vs グループJ 2位 ロサンゼルススタジアム

(アメリカ) 2026/7/3(金)

8:00 グループK 2位 vs グループL 2位 トロントスタジアム

(カナダ) 2026/7/3(金)

12:00 グループB 1位 vs グループE/F/G/I/J 3位 BCプレイスバンクーバー

(カナダ) 2026/7/4(土)

3:00 グループD 2位 vs グループG 2位 ダラススタジアム

(アメリカ) 2026/7/4(土)

7:00 グループJ 1位 vs グループH 2位 マイアミスタジアム

(アメリカ) 2026/7/4(土)

10:30 グループK 1位 vs グループD/E/I/J/L 3位 カンザスシティスタジアム

(アメリカ)

※ラウンド16以降の組み合わせはこちらでチェック

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