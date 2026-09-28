あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
hayashi-imaizumi-shirahata-sato-japan-track and field-4x400m relay-asian games-2060928(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月29日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜陸上最終日男女リレー決勝、なでしこ準決勝、ハンドボール男子日本代表3位決定戦も開催！

2026年9月29日(火)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月29日(火)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、9月29日(火)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月29日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定


時間

競技

【ネット】U-NEXT

8:40～

セパタクロー
男子レグ 決勝
女子ダブル 決勝

9:10～

ウエイトリフティング
9:30頃 女子86kg級
12:30頃　男子 110kg級
16:20頃　女子 86kg超級
19:10頃　男子 110kg超級

9:40～

飛込
女子高板飛込 予選・決勝
男子3m飛板飛込 予選・決勝

10:40～

バドミントン
男子 シングルス 決勝
女子 シングルス 決勝
男子 ダブルス 決勝
女子 ダブルス 決勝
混合 ダブルス 決勝

12:40～

ボクシング 準決勝
男子60kg級
男子80kg級
男子90kg級
女子54kg級
女子65kg級

13:40～

射撃
14:00頃　女子 トラップ個人 決勝
15:30頃　男子 トラップ個人 決勝

14:55～

ソフトボール
予選ラウンド第4戦 日本vsシンガポール

16:40～

ハンドボール
男子 3位決定戦 日本vs韓国

17:40～

陸上
18:20頃　男子 棒高跳 決勝
19:05頃　女子 走高跳 決勝
19:35頃　女子 ハンマー投 決勝
19:50頃　女子 800m 決勝
20:05頃　男子 800m 決勝
20:15頃　男子 5000m 決勝
20:48頃 混合 4×100mリレー 決勝
21:05頃　女子 4×400mリレー 決勝
21:17頃　 男子 4×400mリレー 決勝

18:40～

バレーボール
男子ファーストラウンド グループA
日本 vs パキスタン

19:10～

サッカー女子
準決勝 日本vs韓国

【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信

15:49～23:27

  • 陸上男子
    棒高跳 決勝(録画)
    800m 決勝(録画)
    5000m 決勝(録画)
    4×400mリレー 決勝(中継)
  • 陸上女子
    走高跳 決勝(録画)
    ハンマー投げ 決勝(録画)
    800m 決勝(録画)
    4×400mリレー 決勝(中継)
  • 陸上混合
    4×100mリレー 決勝(中継)
  • サッカー女子
    準決勝 日本vs韓国(録画)
  • バレーボール男子
    予選 日本vsパキスタン(中継)

※大会の進行状況によって、放送・配信予定が変更になる可能性があります。

【アジア大会】最大7競技同時生配信はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー