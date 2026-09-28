第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月29日(火)に行われる。
本記事では、9月29日(火)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
【9月29日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定
時間
競技
【ネット】U-NEXT
8:40～
セパタクロー
9:10～
ウエイトリフティング
9:40～
飛込
10:40～
バドミントン
12:40～
ボクシング 準決勝
13:40～
射撃
14:55～
ソフトボール
16:40～
ハンドボール
17:40～
陸上
18:40～
バレーボール
19:10～
サッカー女子
【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信
15:49～23:27
※大会の進行状況によって、放送・配信予定が変更になる可能性があります。
※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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