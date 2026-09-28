第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月29日(火)に行われる。

本記事では、9月29日(火)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月29日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定



時間 競技 【ネット】U-NEXT 8:40～ セパタクロー

男子レグ 決勝

女子ダブル 決勝 9:10～ ウエイトリフティング

9:30頃 女子86kg級

12:30頃 男子 110kg級

16:20頃 女子 86kg超級

19:10頃 男子 110kg超級 9:40～ 飛込

女子高板飛込 予選・決勝

男子3m飛板飛込 予選・決勝 10:40～ バドミントン

男子 シングルス 決勝

女子 シングルス 決勝

男子 ダブルス 決勝

女子 ダブルス 決勝

混合 ダブルス 決勝 12:40～ ボクシング 準決勝

男子60kg級

男子80kg級

男子90kg級

女子54kg級

女子65kg級 13:40～ 射撃

14:00頃 女子 トラップ個人 決勝

15:30頃 男子 トラップ個人 決勝 14:55～ ソフトボール

予選ラウンド第4戦 日本vsシンガポール 16:40～ ハンドボール

男子 3位決定戦 日本vs韓国 17:40～ 陸上

18:20頃 男子 棒高跳 決勝

19:05頃 女子 走高跳 決勝

19:35頃 女子 ハンマー投 決勝

19:50頃 女子 800m 決勝

20:05頃 男子 800m 決勝

20:15頃 男子 5000m 決勝

20:48頃 混合 4×100mリレー 決勝

21:05頃 女子 4×400mリレー 決勝

21:17頃 男子 4×400mリレー 決勝 18:40～ バレーボール

男子ファーストラウンド グループA

日本 vs パキスタン 19:10～ サッカー女子

準決勝 日本vs韓国 【地上波】TBS【ネット】TVer同時配信 15:49～23:27 陸上男子

棒高跳 決勝(録画)

800m 決勝(録画)

5000m 決勝(録画)

4×400mリレー 決勝(中継)



陸上女子

走高跳 決勝(録画)

ハンマー投げ 決勝(録画)

800m 決勝(録画)

4×400mリレー 決勝(中継)



陸上混合

4×100mリレー 決勝(中継)



サッカー女子

準決勝 日本vs韓国(録画)

バレーボール男子

予選 日本vsパキスタン(中継)

※大会の進行状況によって、放送・配信予定が変更になる可能性があります。

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。