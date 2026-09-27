第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月28日(月)に行われる。

本記事では、9月28日(月)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月28日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 8:40～ セパタクロー

9:00～ 男子レグ 予選

14:00～ 女子ダブル 準決勝

15:30～ 男子レグ 準決勝 9:10～ バドミントン

男子 シングルス 準決勝

女子 シングルス 準決勝

男子 ダブルス 準決勝

女子 ダブルス 準決勝

混合ダブルス 準決勝 9:40～ 飛込

女子1m飛板飛込 決勝

男子1m飛板飛込 決勝 10:40～ アーティスティックスイミング

チーム フリールーティン 11:40～ 卓球

女子 ダブルス 準決勝

男子 シングルス 準決勝 11:40～ ボクシング 予選

男子70kg級

女子51kg級

女子75kg級 14:40～ ハンドボール

男子 準決勝 日本 vs バーレーン 14:55～ ソフトボール

予選ラウンド第3戦 日本 vs 香港 16:40～ ボクシング 予選

男子55kg級

男子90kg級

女子60kg級 16:40～ ホッケー

男子予選プールA 日本 vs 韓国 17:45～ 陸上

女子円盤投 決勝

混合4×100mリレー 予選

女子400mハードル 決勝

男子400mハードル 決勝

男子3000m障害 決勝

男子走幅跳 決勝

男子1500m 決勝

男子やり投 決勝

女子800m 予選

女子5000m 決勝

男子4×400mリレー 予選

女子4×100mリレー 決勝

男子4×100mリレー 決勝 18:40～ 卓球

女子 ダブルス 決勝

男子 シングルス 決勝 19:20～ バレーボール

男子ファーストラウンド グループA

日本 vs カザフスタン 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 18:30～23:27

（陸上競技を生中継予定） 陸上男子

走幅跳 決勝

400mハードル 決勝

1500m 決勝

4×100mリレー 決勝

やり投 決勝

3000m障害 決勝

4×400mリレー 予選



陸上女子

800m 予選

400mハードル 決勝

4×100mリレー 決勝

5000m 決勝



バレーボール男子

予選 日本vsカザフスタン(録画放送)



卓球男子

シングルス決勝(録画放送)



卓球女子

ダブルス決勝(録画放送)

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。