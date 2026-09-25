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Shuto Nagano-japan-u21-asian games-20260920(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月26日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜男女マラソン、男女卓球、サッカー男子は準々決勝！

2026年9月26日(土)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

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31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月26日(土)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、9月26日(土)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月26日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

7:20～

陸上競技
7:30頃　男子マラソン
7:50頃　女子マラソン

8:55～

陸上競技
男子 十種競技 100m、走幅跳、砲丸投
男子 やり投 予選
女子 200m 予選
男子 200m 予選
女子 走幅跳 予選

9:50～

飛込
10:00頃 決勝 女子シンクロナイズド高飛込
12:30頃 決勝 男子シンクロナイズド3m飛板飛込

9:50～

卓球
10:00頃 女子シングルス 3回戦
11:30頃　男子シングルス 3回戦

10:50～

アーティスティックスイミング
デュエット テクニカルルーティン

11:50～

ハンドボール男子 準々決勝
日本 vs クウェート

11:50～

ボクシング 予選
男子55kg級
男子90kg級
女子60kg級

12:50～

カバディ 女子団体決勝

13:50～

フェンシング
14:00頃　フルーレ 女子団体 準決勝
16:00頃　サーブル 男子団体 準決勝
17:20頃　フルーレ 女子団体 決勝
18:20頃　サーブル 男子団体 決勝

15:05～

ソフトボール 予選ラウンド 第1戦
日本 vs フィリピン

15:20～

卓球
15:30頃　男子ダブルス 準々決勝
16:15頃　女子シングルス 準々決勝
17:00頃　男子シングルス 準々決勝
17:45頃　女子ダブルス 準々決勝
19:30頃　混合ダブルス 決勝

15:50～

バスケットボール 女子 3位決定戦
チャイニーズ・タイペイ vs 中国

16:50～

ボクシング 予選
男子55kg級
男子90kg級
女子60kg級

17:55～

陸上競技
男子 十種競技 走高跳、400m
男子 110m障害 予選
女子 110m障害 予選
女子 200m 準決勝
男子 砲丸投 決勝
男子 200m 準決勝
男子 三段跳 決勝
男子 1500m 予選
女子 400m 決勝
男子 400m 決勝
女子 1500m 決勝

18:20～

野球 スーパーラウンド
日本 vs チャイニーズ・タイペイ

19:10～

バスケットボール 女子 決勝
日本 vs 韓国

19:20～

サッカー 男子 準々決勝
日本 vs 北朝鮮

【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信

7:00～11:45
15:50～22:30

  • 陸上男子(LIVE)
    マラソン
    200m 予選・準決勝
    400m 決勝
  • 陸上女子(LIVE)
    マラソン
    200m 予選・準決勝
    100mH 予選
    1500m 決勝
    400m 決勝
  • バスケットボール女子
    決勝
    3位決定戦
  • 卓球男子(LIVE)
    シングルス準々決勝
    ダブルス準々決勝
  • 卓球女子(LIVE)
    シングルス準々決勝
    ダブルス準々決勝
  • 卓球混合(LIVE)
    ダブルス決勝
  • サッカー男子(LIVE)
    準々決勝
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※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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