第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月26日(土)に行われる。

本記事では、9月26日(土)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月26日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 7:20～ 陸上競技

7:30頃 男子マラソン

7:50頃 女子マラソン 8:55～ 陸上競技

男子 十種競技 100m、走幅跳、砲丸投

男子 やり投 予選

女子 200m 予選

男子 200m 予選

女子 走幅跳 予選 9:50～ 飛込

10:00頃 決勝 女子シンクロナイズド高飛込

12:30頃 決勝 男子シンクロナイズド3m飛板飛込 9:50～ 卓球

10:00頃 女子シングルス 3回戦

11:30頃 男子シングルス 3回戦 10:50～ アーティスティックスイミング

デュエット テクニカルルーティン 11:50～ ハンドボール男子 準々決勝

日本 vs クウェート 11:50～ ボクシング 予選

男子55kg級

男子90kg級

女子60kg級 12:50～ カバディ 女子団体決勝 13:50～ フェンシング

14:00頃 フルーレ 女子団体 準決勝

16:00頃 サーブル 男子団体 準決勝

17:20頃 フルーレ 女子団体 決勝

18:20頃 サーブル 男子団体 決勝 15:05～ ソフトボール 予選ラウンド 第1戦

日本 vs フィリピン 15:20～ 卓球

15:30頃 男子ダブルス 準々決勝

16:15頃 女子シングルス 準々決勝

17:00頃 男子シングルス 準々決勝

17:45頃 女子ダブルス 準々決勝

19:30頃 混合ダブルス 決勝 15:50～ バスケットボール 女子 3位決定戦

チャイニーズ・タイペイ vs 中国 16:50～ ボクシング 予選

男子55kg級

男子90kg級

女子60kg級 17:55～ 陸上競技

男子 十種競技 走高跳、400m

男子 110m障害 予選

女子 110m障害 予選

女子 200m 準決勝

男子 砲丸投 決勝

男子 200m 準決勝

男子 三段跳 決勝

男子 1500m 予選

女子 400m 決勝

男子 400m 決勝

女子 1500m 決勝 18:20～ 野球 スーパーラウンド

日本 vs チャイニーズ・タイペイ 19:10～ バスケットボール 女子 決勝

日本 vs 韓国 19:20～ サッカー 男子 準々決勝

日本 vs 北朝鮮 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 7:00～11:45

15:50～22:30 陸上男子(LIVE)

マラソン

200m 予選・準決勝

400m 決勝

陸上女子(LIVE)

マラソン

200m 予選・準決勝

100mH 予選

1500m 決勝

400m 決勝

バスケットボール女子

決勝

3位決定戦

卓球男子 ( LIVE)

シングルス準々決勝

ダブルス準々決勝

卓球女子 ( LIVE)

シングルス準々決勝

ダブルス準々決勝

卓球混合(LIVE)

ダブルス決勝

サッカー男子(LIVE)

準々決勝

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。