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track and field-table tennis-asian games-daily-20260927(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月27日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜卓球男子ダブルス、女子シングルス決勝、陸上ハードル村竹ラシッド、女子やり投北口榛花も登場！

2026年9月27日(日)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月27日(日)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、9月27日(日)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月27日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

7:10～

陸上
競歩 男子マラソン
競歩 女子マラソン

9:30～

バドミントン
男子 シングルス 準々決勝
女子 シングルス 準々決勝
男子 ダブルス 準々決勝
女子 ダブルス 準々決勝
混合ダブルス 準々決勝

9:40～

飛込
女子シンクロ3m飛板飛込

10:00～

陸上
男子十種競技 110mハードル/円盤投
女子走高跳 予選
男子400ｍハードル 予選
女子400mハードル 予選
男子走幅跳 予選
男子十種競技 棒高跳

10:40～

スケートボード
女子ストリート決勝

10:40～

アーティスティックスイミング
デュエット フリールーティン

11:40～

野球 3位決定戦

11:40～

卓球
男子 ダブルス 準決勝
女子 シングルス 準決勝

11:40～

ボクシング 予選
男子80kg級
女子54kg級

12:40～

飛込
男子シンクロ高飛込

13:40～

スケートボード
男子ストリート 決勝

14:55～

ソフトボール 予選 日本 vs タイ

15:00～

フェンシング
男子 エペ団体
女子 サーブル団体

16:40～

アーティスティックスイミング
チーム テクニカルルーティン

17:40～

ハンドボール 女子 予選 日本 vs 韓国

18:10～

野球 決勝　日本 vs 韓国

18:15～

陸上
男子十種競技 やり投げ
女子走幅跳 決勝
男子200m 決勝
女子200m 決勝
男子110mハードル 決勝
男子走高跳 決勝
女子100mハードル 決勝
男子800m 予選
女子やり投 決勝
男子十種競技 1,500m
女子3,000m障害 決勝
女子4×100mリレー 予選
男子4×100mリレー 予選

18:40～

卓球
男子 ダブルス 決勝
女子 シングルス 決勝

19:20～

バレーボール
男子予選 日本 vs ウズベキスタン

【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信

18:30～23:24（生中継）

  • 陸上男子
    200ｍ 決勝
    110ｍＨ 決勝
    4×100ｍリレー 予選
  • 陸上女子
    200ｍ 決勝
    100ｍＨ 決勝
    やり投 決勝
    4×100ｍリレー 予選
  • バレーボール男子
    予選
  • 卓球男子
    ダブルス決勝
  • 卓球女子
    シングルス決勝
【アジア大会】最大7競技同時生配信はU-NEXT独占！31日間無料トライアルで視聴今すぐ視聴

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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