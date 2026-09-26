第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月27日(日)に行われる。

本記事では、9月27日(日)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月27日】アジア大会の地上波TBS・U-NEXTネット中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 7:10～ 陸上

競歩 男子マラソン

競歩 女子マラソン 9:30～ バドミントン

男子 シングルス 準々決勝

女子 シングルス 準々決勝

男子 ダブルス 準々決勝

女子 ダブルス 準々決勝

混合ダブルス 準々決勝 9:40～ 飛込

女子シンクロ3m飛板飛込 10:00～ 陸上

男子十種競技 110mハードル/円盤投

女子走高跳 予選

男子400ｍハードル 予選

女子400mハードル 予選

男子走幅跳 予選

男子十種競技 棒高跳 10:40～ スケートボード

女子ストリート決勝 10:40～ アーティスティックスイミング

デュエット フリールーティン 11:40～ 野球 3位決定戦 11:40～ 卓球

男子 ダブルス 準決勝

女子 シングルス 準決勝 11:40～ ボクシング 予選

男子80kg級

女子54kg級 12:40～ 飛込

男子シンクロ高飛込 13:40～ スケートボード

男子ストリート 決勝 14:55～ ソフトボール 予選 日本 vs タイ 15:00～ フェンシング

男子 エペ団体

女子 サーブル団体 16:40～ アーティスティックスイミング

チーム テクニカルルーティン 17:40～ ハンドボール 女子 予選 日本 vs 韓国 18:10～ 野球 決勝 日本 vs 韓国 18:15～ 陸上

男子十種競技 やり投げ

女子走幅跳 決勝

男子200m 決勝

女子200m 決勝

男子110mハードル 決勝

男子走高跳 決勝

女子100mハードル 決勝

男子800m 予選

女子やり投 決勝

男子十種競技 1,500m

女子3,000m障害 決勝

女子4×100mリレー 予選

男子4×100mリレー 予選 18:40～ 卓球

男子 ダブルス 決勝

女子 シングルス 決勝 19:20～ バレーボール

男子予選 日本 vs ウズベキスタン 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 18:30～23:24（生中継） 陸上男子

200ｍ 決勝

110ｍＨ 決勝

4×100ｍリレー 予選

陸上女子

200ｍ 決勝

100ｍＨ 決勝

やり投 決勝

4×100ｍリレー 予選

バレーボール男子

予選

卓球男子

ダブルス決勝

卓球女子

シングルス決勝

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。