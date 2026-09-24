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harimoto-matsushima-togami-table tennis-japan-20260924(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月25日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜卓球男子ダブルス他、バスケ女子準決勝、陸上400mは中島佑気ジョセフ、男子100mも！

2026年9月25日(金)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月25日(金)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、9月25日(金)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月25日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

8:50～

セパタクロー
女子チームレグ決勝

9:45～

スケートボード
女子パーク 決勝
男子パーク 決勝

9:50～

陸上
女子七種競技 走幅跳
女子七種競技 やり投

9:50～

競泳 予選
男子50ｍ背泳ぎ
女子50ｍ背泳ぎ
男子50ｍフリー
女子200ｍフリー
男子100ｍ平泳ぎ
女子200ｍ個人メドレー
男子4×200ｍフリーリレー

9:50～

卓球
混合ダブルス準々決勝
男子ダブルス2回戦
女子シングルス2回戦
男子シングルス2回戦
女子ダブルス3回戦
男子ダブルス3回戦
混合ダブルス準決勝

12:00～

ボクシング 予選
男子60kg級
男子90kg超級
女子54kg級

14:10～

フェンシング
フルーレ男子団体 準決勝/決勝
エペ女子団体 準決勝/決勝

14:50～

体操
男子 種目別 決勝 跳馬 平行棒 鉄棒
女子 種目別 決勝 平均台 ゆか

14:50～

ハンドボール
女子 予選 日本 vs カザフスタン

15:20～

ハンドボール
男子 予選 日本 vs カタール

16:50～

競泳 決勝
女子50ｍバタフライ
男子50ｍ平泳ぎ
女子800ｍフリー
男子200ｍ背泳ぎ
男子400ｍフリー
男子200ｍバタフライ
女子4×100ｍメドレーリレー

18:20～

陸上
女子砲丸投げ 決勝
女子100m 準決勝
男子100m 準決勝
女子棒高跳 決勝
女子七種競技 800m決勝
男子10,000m 決勝
男子ハンマー投 決勝
女子400m 予選
男子400m 準決勝
女子100m 決勝
男子100m 決勝

18:30～

野球 スーパーラウンド 日本 vs 韓国

19:20～

バスケットボール 女子 準決勝
日本 vs チャイニーズ・タイペイ

19:30～

サッカー 女子 準々決勝
日本 vs フィリピン

【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信

16:30～22:54

  • 水泳女子（LIVE）
    50ｍ バタフライ 決勝
    800ｍ自由形 タイム 決勝
    4×100ｍ メドレーリレー 決勝
  • 水泳男子（LIVE）
    50ｍ平泳ぎ 決勝
    200ｍ 背泳ぎ 決勝
    400ｍ 自由形 決勝
    200ｍ バタフライ 決勝
  • 陸上男子
    400ｍ 予選
    400ｍ 準決勝（LIVE）
    10000ｍ（LIVE）
    100ｍ 準決勝・決勝（LIVE）
  • 陸上女子
    棒高跳 決勝（LIVE）
    100ｍ 準決勝・決勝（LIVE）
  • サッカー女子
    準々決勝
  • バスケットボール女子
    準決勝
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※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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