第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月25日(金)に行われる。

本記事では、9月25日(金)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月25日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 8:50～ セパタクロー

女子チームレグ決勝 9:45～ スケートボード

女子パーク 決勝

男子パーク 決勝 9:50～ 陸上

女子七種競技 走幅跳

女子七種競技 やり投 9:50～ 競泳 予選

男子50ｍ背泳ぎ

女子50ｍ背泳ぎ

男子50ｍフリー

女子200ｍフリー

男子100ｍ平泳ぎ

女子200ｍ個人メドレー

男子4×200ｍフリーリレー 9:50～ 卓球

混合ダブルス準々決勝

男子ダブルス2回戦

女子シングルス2回戦

男子シングルス2回戦

女子ダブルス3回戦

男子ダブルス3回戦

混合ダブルス準決勝 12:00～ ボクシング 予選

男子60kg級

男子90kg超級

女子54kg級 14:10～ フェンシング

フルーレ男子団体 準決勝/決勝

エペ女子団体 準決勝/決勝 14:50～ 体操

男子 種目別 決勝 跳馬 平行棒 鉄棒

女子 種目別 決勝 平均台 ゆか 14:50～ ハンドボール

女子 予選 日本 vs カザフスタン 15:20～ ハンドボール

男子 予選 日本 vs カタール 16:50～ 競泳 決勝

女子50ｍバタフライ

男子50ｍ平泳ぎ

女子800ｍフリー

男子200ｍ背泳ぎ

男子400ｍフリー

男子200ｍバタフライ

女子4×100ｍメドレーリレー 18:20～ 陸上

女子砲丸投げ 決勝

女子100m 準決勝

男子100m 準決勝

女子棒高跳 決勝

女子七種競技 800m決勝

男子10,000m 決勝

男子ハンマー投 決勝

女子400m 予選

男子400m 準決勝

女子100m 決勝

男子100m 決勝 18:30～ 野球 スーパーラウンド 日本 vs 韓国 19:20～ バスケットボール 女子 準決勝

日本 vs チャイニーズ・タイペイ 19:30～ サッカー 女子 準々決勝

日本 vs フィリピン 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 16:30～22:54 水泳女子（LIVE）

50ｍ バタフライ 決勝

800ｍ自由形 タイム 決勝

4×100ｍ メドレーリレー 決勝

水泳男子（LIVE）

50ｍ平泳ぎ 決勝

200ｍ 背泳ぎ 決勝

400ｍ 自由形 決勝

200ｍ バタフライ 決勝

陸上男子

400ｍ 予選

400ｍ 準決勝 （LIVE）

10000ｍ （LIVE）

100ｍ 準決勝・決勝 （LIVE）

陸上女子

棒高跳 決勝 （LIVE）

100ｍ 準決勝・決勝 （LIVE）

サッカー女子

準々決勝

バスケットボール女子

準決勝

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。