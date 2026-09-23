第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月24日(木)に行われる。

本記事では、9月24日(木)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月24日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信 時間 競技 【ネット】U-NEXT 9:20～ バドミントン

女子 団体 決勝

男子 団体 決勝 9:20～ カバディ

予選ラウンド 9:50～ 陸上競技

女子七種競技 1日目 100mハードル

混合4×400mリレー 予選

男子三段跳 予選

女子七種競技 1日目 走高跳 9:50～ 卓球

女子 ダブルス 2回戦

男子 シングルス 1回戦 9:50～ 競泳 予選

女子50m自由形

男子50mバタフライ

女子200m平泳ぎ

男子200m平泳ぎ

男子800m自由形（タイム決勝）

男子4×100mフリーリレー

女子4×200mフリーリレー 12:00～ ボクシング 予選

男子70kg級

女子51kg級

女子65kg級 16:50～ 卓球

男子団体 決勝 日本 vs 中国

女子団体 決勝 日本 vs 中国 16:50～ 競泳 決勝

女子50m自由形

男子50mバタフライ

女子200m平泳ぎ

男子200m平泳ぎ

男子800m自由形（タイム決勝）

男子4×100mフリーリレー

女子4×200mフリーリレー 16:50～ フェンシング

男子 エペ個人準決勝 決勝

女子 サーブル個人準決勝 決勝 16:50～ 体操

男子 種目別 決勝 ゆか/あん馬/つり輪

女子 種目別 決勝 跳馬/段違い平行棒 17:00～ ボクシング 予選

男子70kg級

女子51kg級

女子65kg級 18:35～ 陸上競技

男子走高跳 予選

女子七種競技 1日目 砲丸投

女子100m 予選

女子三段跳び 決勝

男子100m 予選

男子円盤投 決勝

女子七種競技 200m

女子10,000m 決勝

混合4×400mリレー 決勝 19:10～ バスケットボール 女子 準々決勝

日本 vs タイ 【地上波】TBS

【ネット】TVer同時配信 16:30～23:27 卓球男子

団体 決勝 日本vs中国（LIVE)

卓球女子

団体 決勝 日本vs中国（LIVE)

水泳女子

50m自由形 決勝（LIVE)

200m平泳ぎ 決勝

4×200mフリーリレー 決勝

水泳男子

50mバタフライ 決勝

200m平泳ぎ 決勝

800m自由形 決勝

4×100mフリーリレー 決勝

陸上男子

100m 予選

円盤投 決勝（LIVE)

陸上女子

100m 予選

三段跳 決勝

10000m 決勝（LIVE)

陸上混合

4×400mリレー 決勝（LIVE)

バトミントン女子

団体決勝 中国vs日本

他

※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。