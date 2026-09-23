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nozomi tanaka-japan-women-track and field-20260823(C)Getty Images
アジア競技大会はU-NEXTが複数チャンネルで同時配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

9月24日のアジア大会・地上波TBSテレビ放送/U-NEXT配信予定｜卓球男女団体決勝、陸上は10000m田中希実が登場！

2026年9月24日(木)に行われるアジア大会2026の競技・種目一覧は？テレビ放送・ネット配信予定一覧を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の各競技が、9月24日(木)に行われる。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、9月24日(木)の開催競技スケジュールおよびテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

【9月24日】アジア大会の地上波TBS・ネットU-NEXT中継予定

放送・配信

時間

競技

【ネット】U-NEXT

9:20～

バドミントン
女子 団体 決勝
男子 団体 決勝

9:20～

カバディ
予選ラウンド

9:50～

陸上競技
女子七種競技 1日目 100mハードル
混合4×400mリレー 予選
男子三段跳 予選
女子七種競技 1日目 走高跳

9:50～

卓球
女子 ダブルス 2回戦
男子 シングルス 1回戦

9:50～

競泳 予選
女子50m自由形
男子50mバタフライ
女子200m平泳ぎ
男子200m平泳ぎ
男子800m自由形（タイム決勝）
男子4×100mフリーリレー
女子4×200mフリーリレー

12:00～

ボクシング 予選
男子70kg級
女子51kg級
女子65kg級

16:50～

卓球
男子団体 決勝　日本 vs 中国
女子団体 決勝　日本 vs 中国

16:50～

競泳 決勝
女子50m自由形
男子50mバタフライ
女子200m平泳ぎ
男子200m平泳ぎ
男子800m自由形（タイム決勝）
男子4×100mフリーリレー
女子4×200mフリーリレー

16:50～

フェンシング
男子 エペ個人準決勝 決勝
女子　サーブル個人準決勝 決勝

16:50～

体操
男子 種目別 決勝 ゆか/あん馬/つり輪
女子 種目別 決勝 跳馬/段違い平行棒

17:00～

ボクシング 予選
男子70kg級
女子51kg級
女子65kg級

18:35～

陸上競技
男子走高跳 予選
女子七種競技 1日目 砲丸投
女子100m 予選
女子三段跳び 決勝
男子100m 予選
男子円盤投 決勝
女子七種競技 200m
女子10,000m 決勝
混合4×400mリレー 決勝

19:10～

バスケットボール 女子 準々決勝
日本 vs タイ

【地上波】TBS
【ネット】TVer同時配信

16:30～23:27

  • 卓球男子
    団体 決勝 日本vs中国（LIVE)
  • 卓球女子
    団体 決勝 日本vs中国（LIVE)
  • 水泳女子
    50m自由形 決勝（LIVE)
    200m平泳ぎ 決勝
    4×200mフリーリレー 決勝
  • 水泳男子
    50mバタフライ 決勝
    200m平泳ぎ 決勝
    800m自由形 決勝
    4×100mフリーリレー 決勝
  • 陸上男子
    100m 予選
    円盤投 決勝（LIVE)
  • 陸上女子
    100m 予選
    三段跳 決勝
    10000m 決勝（LIVE)
  • 陸上混合
    4×400mリレー 決勝（LIVE)
  • バトミントン女子
    団体決勝 中国vs日本
    　　　　　　　　　　　　　　他
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※競技スケジュール・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報はTBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会はU-NEXTでもライブ配信！31日間無料トライアルあり

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『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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