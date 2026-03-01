格安SIMのデメリットはある？通信速度やサポートの口コミ・評判まとめ

月額料金を大きく抑えられることで注目を集める格安SIM。料金の安さは魅力だが、時間帯による速度低下やサポート体制、店舗の有無など、事前に把握しておくべきポイントも存在する。

本記事では、格安SIMのデメリットや評判・口コミついて紹介する。

格安SIMのデメリットはある？

月額料金を抑えられる格安SIMは魅力的な選択肢だが、大手キャリアと比べて注意すべきポイントも存在する。料金の安さだけで判断すると、利用シーンによっては不便を感じる可能性がある。

まず挙げられるのが通信速度。格安SIM（特にMVNO）は大手キャリアの回線を借りて提供しているため、昼休みや通勤・通学時間帯など利用が集中する時間帯に速度が低下しやすい。平均実測値でも大手キャリアより低い傾向が見られる。

サポート体制も違いのひとつだ。多くの事業者は店舗を持たず、チャットやメール中心の対応となる。対面サポートを重視する人にとってはハードルとなるだろう。

さらに、キャリアメールが原則利用できない点や、APN設定・SIMロック解除などを自分で行う必要がある点もデメリットだ。LINEのID検索が使えない場合や、データ専用プランでは緊急通報ができないなど、機能面の制限も把握しておきたい。

そのほか、家族割やセット割の弱さ、支払い方法がクレジットカード限定のケースなどもある。格安SIMは「コスト重視」のユーザーに向く一方で、通信品質や手厚いサポートを最優先する人には慎重な判断が求められる。

項目 主な内容 通信速度 混雑時間帯に速度低下しやすい。平均実測値は大手より低め。 店舗サポート 実店舗が少なく、オンライン対応中心。 キャリアメール 原則利用不可。継続には有料オプションが必要。 初期設定 APN設定やSIMロック解除を自己対応。 LINE機能 年齢認証非対応でID検索不可の場合あり。 緊急時対応 データ専用プランでは緊急通報不可。 割引・支払い 家族割やセット割が弱く、支払いはカード限定の場合あり。

乗り換え前にこれらのポイントを確認し、自身の利用スタイルに合うかどうかを見極めることが重要だ。

格安SIMの口コミ・評判は？

格安SIMの満足度は総じて高い水準にある。各種アンケートでは約85％〜95％のユーザーが「満足」と回答し、大手キャリアからの乗り換えを後悔しているという声は少数派だ。実際に9割以上が「他人にも勧められる」と評価している。

評価されているポイントは明確だ。月額料金の安さに加え、データ容量の柔軟な選択肢や、無制限プランのコストパフォーマンス、通話料の安さなどが支持を集めている。特にサブブランド系は通信の安定感と店舗サポートの安心感が強みとされる。

一方で、昼休みなど混雑時間帯の速度低下、屋内での電波状況、オンライン中心のサポート体制、初期設定の手間といった不満も一定数見られる。価格と引き換えにどこまで許容できるかが、満足度を左右するポイントだ。

総じて「安さを重視」「自分で設定できる」ユーザーからの評価は高く、通信品質や手厚い対面サポートを最優先する層では意見が分かれる傾向にある。

分類 主な口コミ内容 満足度 約85％〜95％が満足と回答。9割以上が他人に勧められると評価。 料金面の評価 月額料金が大幅に安い。低容量〜無制限まで選択肢が豊富。 通信品質 通常時は問題なしとの声が多いが、昼12時台は速度低下しやすい。 サポート オンライン中心で自己解決が基本。店舗対応の安心感を求める声も。 設定の手間 SIM差し替えやAPN設定が必要で、初心者にはやや難しいとの意見。 電波状況 屋内や地下でつながりにくいケースが一部で指摘。

料金重視であれば高評価が多い一方、通信の安定性やサポート体制をどこまで求めるかが選択の分かれ目となる。

格安SIMの選び方は？

格安SIMを選ぶ際に重要なのは「とにかく安い」だけで決めないことだ。月額料金の安さは大きな魅力だが、自分の利用状況に合っていなければ満足度は下がる。失敗を防ぐには「データ通信量」「通信速度の安定性」「サポート体制」「付随特典」の4軸で整理することがポイントになる。

まず確認すべきは毎月のデータ使用量だ。SNSやニュース閲覧が中心なら小容量プランで十分だが、外出先で動画視聴が多い場合は中〜大容量プランが現実的。自宅Wi-Fiの有無も含め、直近3カ月の使用量を目安に判断したい。

次に通信品質。格安SIMには自社回線を持つブランドと、回線を借りて運営するタイプがある。昼休みなど混雑時間帯でも安定性を重視するなら前者、多少の速度変動を許容してでも料金を抑えたいなら後者が候補となる。

サポート体制も見逃せない。店舗での対面サポートを受けたいのか、オンラインで完結できるのかで選択肢は変わる。料金が安いサービスほど、サポートは簡素化されている傾向がある。

最後に、セット割引やポイント還元などの特典も比較対象だ。自宅回線や家族の契約状況、普段利用している経済圏と組み合わせることで、実質コストはさらに変わる。料金表だけでなく「総合的なお得度」で判断することが重要だ。

選び方の軸 チェックポイント データ通信量 直近の月間使用量を確認。小容量・中容量・無制限のどれが適切か判断。 通信速度 混雑時間帯の安定性を重視するか、料金優先で速度変動を許容するか。 サポート体制 店舗対応が必要か、オンライン完結で問題ないか。 特典・割引 光回線とのセット割、ポイント還元、家族利用の有無を確認。 事前確認事項 動作確認端末の対応状況、SIMロック解除、支払い方法を必ずチェック。

料金の安さだけに目を奪われず、自身の使い方に合うかを軸に比較することが、格安SIM選びで後悔しないための最短ルートだ。

お得にスポーツ観戦をしたいならU-NEXT MOBILEがおすすめ

U-NEXT MOBILE(ユーネクストモバイル)は、スポーツ観戦を日常的に楽しみたいユーザーにとって、コスト面で大きなメリットを持つ格安SIMサービスだ。特にサッカーファンにとっては、映像コンテンツと通信を一体で管理できる点が強みとなる。

U-NEXT MOBILEでは、通常のU-NEXT月額プランだけでなく「サッカーパック」を契約している場合も、月額基本料から300円が割り引かれるセット割引の対象となる。エンタメ視聴と通信費をまとめて最適化できる仕組みが用意されている。

さらに、U-NEXT月額プランに付与される毎月1,200円分のU-NEXTポイントは、モバイル基本料金へ自動的に充当される。月額基本料1,800円からセット割引300円、ポイント充当1,200円を差し引くことで、20GBの通信を実質300円で利用できる計算となり、浮いたコストをスポーツコンテンツの購入に回すことも可能だ。

一方で注意したいのがデータ通信量だ。スポーツのライブ配信はデータ消費が大きく、例えばDAZNの視聴では10分間で約580MBを消費するケースもある。高画質で長時間観戦を続ける場合、月間20GBでは不足する可能性がある。

その対策として、1GB(330円)や10GB(1,200円)のデータチャージを活用するほか、使い切れなかったデータを有効期限なしで貯められる永久繰り越し(最大100GB)を活用しておくことで、安定した視聴環境を維持しやすくなる。

通信費を抑えつつ、サッカーを中心としたスポーツ観戦を継続したい場合、U-NEXT MOBILEは合理的な選択肢のひとつと言える。

U-NEXTモバイルの加入方法

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

用途別に選ぶおすすめ格安SIM

おすすめSIMカード比較表

外でよく動画を視聴する人向け

U-NEXT MOBILEは、動画配信サービス「U-NEXT」と通信を一体化した格安SIM。映像視聴を前提とした設計となっており、エンタメとスマホ料金をまとめて管理したいユーザーに適している。

月額プランはU-NEXTの利用料と20GBの通信がセットになった「モバイルsetプラン」が基本。毎月付与される1,200円分のポイントを通信費に充当できるため、実質的な負担を抑えながら大容量通信を確保できる。

ドコモ回線を利用した4G/5G通信により全国で安定した接続が期待でき、余ったデータは最大100GBまで永久繰り越し可能。高画質動画を長時間視聴する場合はデータ追加も選択でき、外出先でも快適な視聴環境を維持しやすい。

REN SIMは、月額2,980円で100GBのデータ通信を利用できるレンタル型SIM。ソフトバンク回線をそのまま使用しているため、混雑時間帯でも安定した速度が期待できる。

ポケットWiFiを持ち歩く必要がなく、余っているスマートフォンやタブレットに挿すだけで大容量通信が可能。動画視聴やゲームなど通信量が多い用途でも容量不足に悩みにくい。

ファストSIM-WiFiは、200GBクラスの大容量プランを用意するSIMサービス。契約期間の縛りや解約金がなく、短期間だけ通信量が増えるケースにも対応しやすい。

引っ越しや単身赴任、テレワークなど一時的に大量通信が必要な場面でも柔軟に利用でき、動画中心の使い方でも速度制限を気にせず運用しやすい。

コストを抑えつつ日常使いしたい人向け

LINEMOはソフトバンクが提供するオンライン専用ブランド。料金体系が分かりやすく、キャリア品質を維持しながらコストを抑えたいユーザーに向いている。

LINEの通信量を消費しない「LINEギガフリー」により、トークや通話を頻繁に利用する場合でもデータ残量を気にする必要がない。申し込みは24時間オンラインで完結し、シンプルに契約できる点も強みとなる。

ahamoはドコモが提供するオンライン専用プラン。30GBの大容量に加え、国内通話5分無料が標準付帯するため、追加オプションを検討せずに日常利用が完結する。

ドコモ回線をそのまま利用することで混雑時間帯でも速度が安定しやすく、テザリングや動画視聴などデータ消費が多い使い方でもストレスを感じにくい。

HIS Mobileは低価格プランが充実した格安SIM。音声付きプランは月額280円から利用でき、使った分だけ支払う段階制プランも用意されている。

eSIM対応や柔軟なデータ追加により、サブ回線としても導入しやすい。通信費を極力抑えたい場合の有力な選択肢となる。

IIJmioは柔軟な料金設計と高いコストパフォーマンスで支持される格安SIM。用途別に選べる複数の容量帯により、無駄のないプラン構築が可能となっている。

データシェア機能にも対応しており、家族利用や複数端末運用にも適している。端末セット販売が充実している点も特徴だ。

柔軟な使い方・サブ回線を求める人向け

ロケットモバイルはドコモ・au・ソフトバンクに対応したマルチキャリアMVNO。低速無制限の「神プラン」は容量制限がなく、IoT用途や常時接続のサブ回線として活用しやすい。

月額490円で通話SIMを持てるなど、低コストで回線を維持できる点も魅力となる。

Lyprimoは審査不要のプリペイド型携帯サービス。銀行口座やクレジットカードがなくても契約でき、身分証のみで申し込みが完了する。

端末到着後すぐに利用でき、国内通話かけ放題も付帯。短期利用や一時帰国、子ども用回線としても導入しやすい。

BB.exciteモバイルは初期費用不要・契約縛りなしのシンプルな格安SIM。使った分だけ支払うFitプランと複数SIM向けのFlatプランを用意している。

1契約で最大5枚のSIMを利用できるため、家族利用やサブ端末の回線としても使いやすい。

NUROモバイルは3キャリア回線に対応し、用途別に選べる多彩なプランを展開。データ繰り越しやパケットギフト、定期的なデータ追加など独自機能が充実している。

解約金やMNP転出手数料がかからず、気軽に試しやすい点もメリットだ。

mineoは容量重視と速度重視の両方に対応した柔軟な料金体系が特徴。最大通信速度で選ぶ使い放題型プランもあり、通信量を気にせず利用したいユーザーに向いている。

独自サービスによる自由度の高さが強みで、利用スタイルに合わせた細かなカスタマイズが可能だ。

DTI SIMは契約期間の縛りがないシンプル設計の格安SIM。音声通話プランには10分かけ放題が標準付帯し、コストを抑えながら通話も利用できる。

大容量プラン「すごギガ」も用意されており、動画やSNSを日常的に利用する場合でも安心して運用できる。

YステーションはY!mobileのオンライン正規取扱店。申し込みから受け取りまで自宅で完結し、店舗に行かずに契約できる。

スタッフによる個別サポートも用意されており、プラン相談や手続き方法を確認しながら進められる。サポート重視で乗り換えたいユーザーに適した選択肢となる。

※本ページの情報は2026年2月時点のものです。最新の情報はU-NEXT公式サイトにてご確認ください。