ミラノ・コルティナ五輪の視聴におすすめのeSIMは？海外・国内別で快適に観戦できる人気サービス

2026年に開催されるミラノ・コルティナ冬季オリンピックは、世界中から多くの観戦客が訪れる一大イベントだ。現地観戦はもちろん、日本から大会を楽しむ予定の人にとって、安定したインターネット環境の確保は欠かせない。

本記事では、ミラノ・コルティナ五輪視聴に適したeSIMサービスについて紹介する。

ミラノ・コルティナ五輪の現地視聴に必要な通信量の目安は？

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを現地で視聴する場合、競技のライブ配信やハイライト動画の再生、SNSの更新、地図アプリの利用などで想像以上にデータ通信量を消費する。快適に大会を楽しむためにも、事前に必要な通信量の目安を把握しておきたい。

一般的に、動画視聴は通信量の大半を占める。標準画質(SD)であれば1時間あたり約1GB、高画質(HD)では2〜3GB前後が目安。長時間のライブ配信を視聴する場合は、数日で容量を使い切る可能性もある。

一方、メッセージアプリやWeb検索、地図アプリの利用は比較的軽く、1日あたり500MB〜1GB程度に収まるケースが多い。ただし、写真や動画のアップロードが増えると消費量は一気に伸びるため注意が必要だ。

観戦スタイル別の目安としては、空き時間に結果をチェックする程度なら3〜5GB、毎日短時間の動画を視聴するなら10GB前後、ライブ配信を中心に楽しむ場合は無制限プランを選んでおくと安心。通信制限を気にせず観戦したいなら、大容量または無制限タイプのeSIMが有力な選択肢となる。

利用スタイル 通信量の目安 主な用途 ライト利用 3〜5GB 試合結果の確認 / メッセージ / 地図アプリ 標準利用 約10GB 短時間の動画視聴 / SNS投稿 / 観光情報の検索 ヘビー利用 20GB以上または無制限 ライブ配信の長時間視聴 / 動画投稿 / テザリング

ミラノ・コルティナ五輪視聴に最適なeSIMサービスの選び方は？

ミラノ・コルティナ冬季オリンピックを快適に楽しむためには、視聴スタイルに合わせた通信環境の準備が欠かせない。現地で観戦する場合と日本から視聴する場合では、重視すべきポイントが大きく異なるため、それぞれの用途に合ったeSIMを選びたい。

現地で視聴する場合

イタリアでの現地観戦では、ライブ配信の視聴に加え、電子チケットの表示や地図アプリの利用、交通情報の確認など通信を使う場面が多い。動画視聴によるデータ消費が増えやすいため、大容量または無制限プランを選んでおくと安心だ。

また、都市間を移動する可能性がある場合は通信エリアの広さも重要。大手キャリア回線に対応したeSIMであれば、比較的安定した接続が期待できる。QRコードで開通できるタイプなら到着後すぐに利用でき、限られた滞在時間を有効に使える。

日本から視聴する場合

国内からの視聴が中心であれば、基本的に自宅の固定回線やWi-Fiで対応できるケースが多い。ただし外出先でライブ配信を見る機会が多い場合は、通信制限にかかりにくい大容量プランを検討しておきたい。

通勤・通学中の視聴やスポーツバーでの観戦など、場所を問わず安定した通信を確保できれば、注目競技も見逃しにくくなる。自身の視聴環境を踏まえ、必要なデータ容量を事前に見極めておくことが重要だ。

視聴スタイル 重視ポイント おすすめ 現地視聴 大容量通信 / 広い対応エリア / 回線の安定性 無制限または大容量のeSIM 国内視聴 通信制限対策 / 外出時の視聴環境 必要に応じて大容量プランを検討

ミラノ・コルティナ五輪の現地観戦におすすめのeSIMサービス

TRAVeSIMは、海外渡航者向けに設計されたプリペイド型eSIMサービス。世界140以上の国と地域に対応しており、イタリア滞在はもちろん欧州内を移動する旅程でも使いやすい。

手続きはオンラインで完結し、QRコードを読み取るだけで短時間で開通できる。SIMカードの差し替えが不要なため、到着直後から地図や交通情報を確認できる点は大きな利点だ。5G通信に対応しているエリアでは、高速通信によって試合情報のチェックや動画閲覧もスムーズに行える。

日本語での問い合わせに対応していることも特徴で、通信トラブルが発生した場合でも相談しやすい環境が整っている。

VOYAGEESIMは、物理SIMやレンタルWi-Fiを必要としないデジタル完結型のeSIM。受け取りや返却の手間がないため、移動の多い五輪期間でも身軽に行動できる。

ヨーロッパ42カ国で利用でき、イタリアを拠点に複数都市を巡る旅行とも相性が良い。日本の上場企業が運営している点も安心材料のひとつとなる。

365日対応の日本語サポートが用意されており、現地での設定や接続に不安がある場合でも対応を受けやすい。

TORA eSIMは、分かりやすい料金設計と幅広いデータプランが特徴のサービス。出発前に購入して設定しておくことで、到着後すぐに通信を利用できる。

小容量から無制限まで複数のプランが用意されているため、試合結果の確認が中心のライトな使い方から、ライブ配信やSNS投稿が多い滞在まで柔軟に対応可能。自身の通信量に合わせて選びやすい。

追加費用が発生しにくいシンプルな仕組みも魅力で、海外でもコストを把握しながら利用しやすいサービスと言える。

ミラノ・コルティナ五輪国内での観戦におすすめのSIMカード

U-NEXT

動画視聴を重視する場合は、月間データ容量の大きさだけでなく、通信速度の安定性や画質設定との相性が重要となる。ここでは、外出先での動画再生やスポーツ中継の視聴に向いたSIMカードをピックアップして紹介する。

U-NEXT MOBILEは、動画配信サービスと通信をセットで利用できる点が特徴のSIMカードだ。月間20GBの通信容量に加え、動画視聴に使えるポイントが毎月付与されるため、エンタメ用途と通信費をまとめて管理しやすい。

ドコモ回線を利用しており、通信エリアの広さと安定性も確保されている。使い切れなかったデータは無期限で繰り越しできるため、月ごとの視聴量に波がある場合でも無駄が出にくい。スポーツ中継や見逃し配信を日常的に楽しみたい層と相性が良い。

LINEMOは、シンプルな料金体系と安定した通信品質が特徴のオンライン専用SIMだ。中容量から大容量まで幅広いプランが用意されており、動画視聴を含めた日常利用に対応しやすい。

LINE関連の通信がデータ消費にカウントされない仕組みを備えており、動画リンクの共有や通話を頻繁に行う場合でもギガを節約しやすい。ソフトバンク回線を利用しているため、混雑時間帯でも比較的安定した速度が期待できる。

ahamoは、月30GBの大容量データ通信をシンプルな料金で利用できるSIMカードだ。ドコモ回線をそのまま使用しており、昼休みや夕方などの混雑時間帯でも通信速度が落ちにくい。

高画質の動画や長時間のスポーツ中継を外出先で視聴する場合でも、安定した再生が期待できる。テザリングも追加料金なしで利用できるため、スマートフォン以外の端末で動画を楽しむ用途にも向いている。

【限定キャンペーン実施中！】U-NEXTモバイル加入で1,000ptプレゼント

U-NEXT

『U-NEXT』は、特設ページから「U-NEXT MOBILE」に加入した方に向けた特別優待キャンペーンを実施。専用エントリーフォームからエントリーし、専用申し込みフォームから「U-NEXT MOBILE 20GBプラン」に加入することで、1,000円分のU-NEXTポイントが付与される。

使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運連免許証・マイナンバーカードなど)を確認。今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得。 「特別優待キャンペーン専用フォーム」からエントリー エントリー後に表示される専用申し込みフォームから申し込む サービス開通で限定特典1,000ptを獲得！

※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。

※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。

