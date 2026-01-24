【2026年最新版】eSIM対応の格安SIMキャリアはどこ？月額料金・音声/データプランを徹底比較

eSIM対応の格安SIMは、料金を抑えつつスマホを使いたいユーザーにとって、いまや現実的な選択肢となっている。物理SIMの差し替えが不要で、申し込みから開通までが早い一方、複数のキャリアがあるため料金プランも多様化している。
本記事では、eSIM対応の格安SIMキャリアを月額・音声/データプランを比較して紹介する。
eSIMとは？
eSIM(イーシム)とは、スマートフォン本体にあらかじめ組み込まれたICチップを使って通信を行うSIMの形態を指す。従来のように物理的なSIMカードを差し替える必要はなく、通信事業者から提供される契約情報をインターネット経由で書き込むことで、回線を利用できる仕組みだ。
物理SIMが「カードそのもの」で情報を管理するのに対し、eSIMは電子的・データ的なSIMとして機能する。申し込みから開通までがオンラインで完結するケースも多く、近年はiPhoneを中心に対応端末が急速に増えている。
eSIMの主な特徴
eSIM最大の特徴は、実物のSIMカードが存在しない点にある。通信事業者が発行する「プロファイル」と呼ばれるデータを端末にインストールすることで回線を利用するため、カードの受け取りや差し替え作業が不要となる。
また、契約や回線の切り替えをオンラインで完結できるのも特徴のひとつだ。条件が揃えば、申し込み当日からそのまま利用を開始できるケースもある。さらに、端末の設定画面から通信情報を書き換えられるため、回線の追加や変更もスムーズに行える。
eSIMを利用するメリット
eSIMの利点としてまず挙げられるのが、デュアルSIM運用のしやすさだ。「物理SIM＋eSIM」や「eSIM＋eSIM」といった構成が可能になり、1台のスマホで複数回線を使い分けられる。仕事用と個人用の番号を分けたり、通信障害に備えて別キャリアの回線を持ったりと、柔軟な使い方ができる。
物理カードを扱わないため、紛失や破損のリスクがない点もメリットだ。抜き差しによるトラブルが起きにくく、管理の手間も軽減される。さらに、海外旅行や出張時には、現地向けの通信プランを事前にオンライン購入して設定しておくことで、到着後すぐに通信を利用できる。
注意点とデメリット
一方で、eSIMにはいくつかの注意点もある。まず、すべてのスマートフォンが対応しているわけではなく、eSIM対応端末であることが前提となる。iPhoneであればXS/XR以降が主な対応機種だ。
また、誤ってプロファイルを削除したり、端末を初期化してしまうと通信ができなくなる。再発行の手続きが必要になり、キャリアやプランによっては手数料が発生する場合もある。機種変更時も、物理SIMのように差し替えるだけでは完了せず、再発行やeSIMクイック転送など専用の手順が必要となる点には注意したい。
こうした特性を理解したうえで使えば、eSIMは利便性の高い通信手段となる。自分の利用スタイルや端末環境に合っているかを確認することが重要だ。
eSIM対応の格安SIMキャリアを月額・音声/データプランを比較
eSIM対応の格安SIMは、月額料金の安さだけでなく、音声通話の有無やデータ容量、利用シーンによって最適な選択肢が変わる。メイン回線として安定性を重視するのか、サブ回線として最低限の通信を確保したいのか、あるいは短期・一時利用なのかで選ぶべきサービスは異なる。
ここでは、eSIMに対応する主要な格安SIMキャリアを対象に、月額料金と音声/データプランの観点から整理した。
|サービス名
|プラン名
|通信量
|月額料金(税込)
|補足
|LINEMO
|ベストプラン
ベストプランV
|～3GB
3GB超～10GB
30GB
|990円
2,090円
2,970円
|LINEギガフリー対応
段階制料金
5分以内国内通話定額付き
|ahamo
|ahamo
|30GB
|2,970円
|5分通話無料
海外データ通信30GB
|ロケットモバイル
|神プラン(データ)
神プラン(通話)
料金プラン（高速通信）
|無制限(200kbps)
|データ:328円(docomo/au),438円(SoftBank)
通話:490円(docomo/au),627円(SoftBank)
438円～7084円
|低速無制限
サブ回線/IoT用途向き
|REN SIM
|SIMレンタルプラン
|100GB
|3,278円
|1ヶ月単位
契約審査不要
|ファストSIM-WiFi
|SIMレンタルプラン
WiFiレンタルプラン
|無制限
100GB
200GB
|SIM:7,260円(無制限),3,498円(100GB),4,378円(200GB)
WiFi:7,760円(無制限),3,718円(100GB),4,598円(200GB)
|短期利用向け
大容量プランあり
|NUROモバイル
|VM/VS/VL/VLLプラン
NEOプラン
|5GB/10GB/15GB/35GB
|2～13ヶ月:499円～2,209円
14ヶ月目～:990円～2,699円
|初月無料
料金段階制
|mineo
|マイピタ(デュアル)
マイピタ(シングル)
|3GB/7GB/15GB/30GB/50GB
|デュアル:1,298円～2,948円
シングル:880円～2,695円
|パケット放題対応
3キャリア対応
|IIJmio
|ギガプラン
|2GB～65GB
|850円～3,900円
家族割適用で▲100円
|データ増量キャンペーンあり
通話定額オプション
|HIS Mobile
|自由自在2.0(音声)
データSMS
|100MB/1GB/3GB/7GB/10GB/20GB/30GB
|280円～2,970円
|業界最安水準
データ追加可能
|DTI SIM
|すごギガプラン
|毎日1.4GB
|データ:2,530円
SMS:2,695円
音声:3,960円
|毎日高速通信
データ繰り越し不可
用途別に見るのおすすめのeSIM対応格安SIM
eSIM対応の格安SIMは、料金だけでなく「どのような使い方をするか」によって最適な選択肢が変わる。前述の比較表を踏まえ、用途別におすすめできるサービスを整理する。
月額料金の安さと安定性を重視するならLINEMO
LINEMOは、eSIM対応格安SIMの中でも料金体系がシンプルで、メイン回線として使いやすいサービスだ。3GBまでは月額990円、10GBでも2,090円と段階制のため無駄が出にくく、30GBプランでは5分以内の国内通話定額が付帯する。LINEギガフリー対応のため、日常の連絡用途が多いユーザーにも向いている。
海外利用や通話込みで完結させたいならahamo
ahamoは、30GBと5分通話無料をセットにした分かりやすい料金設計が特徴だ。海外でも追加料金なしで30GBまでデータ通信が利用できるため、海外渡航が多いユーザーや、1回線で通信と通話をまとめたい人に適している。
サブ回線や最低限の通信ならHIS Mobile
HIS Mobileは、eSIM対応キャリアの中でも業界最安水準の料金設定が魅力だ。100MBで月額280円から利用でき、1GBや3GBなど細かい容量設定も用意されている。サブ回線や待ち受け専用、eSIMの検証用途にも使いやすい。
短期利用・審査不要で使いたいならLyprimo
Lyprimoは、契約審査不要で利用できるプリペイド型eSIMが特徴だ。初回は2ヶ月利用可能で、音声＋データかけ放題プランとデータ専用(SMS)プランを用途に応じて選べる。短期滞在や一時利用、イベント用途にも向いている。
データ容量を柔軟に使いたいならmineo
mineoは、ドコモ・au・ソフトバンク回線から選択でき、eSIMにも対応している。「パケット放題」オプションを活用すれば、速度制限時でも実用的な通信が可能で、データ消費が多いユーザーでもコストを抑えやすい。
家族利用や大容量プラン重視ならIIJmio
IIJmioは、2GBから最大65GBまで幅広い容量帯をカバーするeSIM対応サービスだ。家族割やキャンペーンを活用することでコストパフォーマンスが高く、複数回線をまとめて管理したいユーザーに向いている。
毎日安定して高速通信を使いたいならDTI SIM
DTI SIMの「すごギガプラン」は、毎日1.4GBまで高速通信が使える独自の仕組みを採用している。月単位の容量管理が不要なため、日常的に一定量の通信を行うユーザーや、動画・SNS中心の利用にも適している。