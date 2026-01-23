eSIMの機種変更方法は？iPhoneへのデータ移行手順と注意点まとめ

iPhoneの機種変更でつまずきやすいのが、eSIMの移行とデータ転送だ。物理SIMの差し替えで完結していた時代と違い、eSIMは回線情報を端末に登録し直す必要があるため、手順が複雑になっている

本記事では、eSIMの機種変更方法を中心に、iPhoneへのデータ転送をスムーズに進める手順と注意点を紹介する。

eSIMの機種変更方法は？

eSIMの機種変更は、大きく分けて2パターンある。ひとつは端末側の機能を使ってeSIM情報を直接転送する方法、もうひとつは通信事業者でeSIMを再発行して新端末に登録し直す方法だ。どちらになるかは、端末の組み合わせ(iPhone同士か、Android同士か、iPhone→Androidか)や、OSのバージョン、契約しているキャリア・MVNOの仕様で決まる。

端末の機能を使った直接転送

比較的新しい端末同士で条件を満たしていれば、キャリア側の手続きを挟まず、端末の設定画面からeSIMを移行できる。最短で切り替えられる一方、OS要件や対応機種の制限があるため、まずは自分の環境が対応しているか確認しておきたい。

iPhone同士(eSIMクイック転送)

iPhone同士なら「eSIMクイック転送」で移行できるケースがある。条件は新旧どちらもiOS 16以降(推奨は16.4以降、キャリアにより17以降)であること。手順は新端末で「設定」＞「モバイル通信」＞「eSIMを追加」から「近くのiPhoneから転送」を選び、画面の指示に従うだけで進められる。物理SIMをeSIMへ変換して転送できる場合もあるため、SIM形態をまとめたい人にも相性がいい。

Android同士(Android eSIM転送機能)

Androidでも端末間のeSIM転送に対応する機種がある。条件はAndroid 14以上(キャリアにより15以上)へのアップデートが必要で、対応端末はPixelやGalaxyの一部シリーズなどに限られる。手順は新端末の設定(「ネットワークとインターネット」や「SIMマネージャー」など)から「他のデバイスからSIMを移行する」を選択し、案内に沿って進める。

通信事業者での再発行手続き

直接転送が使えない場合は、キャリアやMVNOの会員サイト・アプリからeSIMの再発行を申請し、新端末へダウンロードして開通させる流れになる。iPhoneからAndroidへの変更、MVNO利用時などはこのパターンになりやすい。手続き中に新端末のEID(32桁の識別番号)入力が求められることもあるため、事前に確認しておくとスムーズだ。

楽天モバイル:「my 楽天モバイル」アプリから「SIM再発行」を申請( eSIMの手数料は0円)

ahamo/ドコモ:ahamoアプリやドコモオンラインショップから手続き( EIDの入力が必要)

au/povo/UQ mobile:「My au」などのアプリや専用サイトから申請

SoftBank/ワイモバイル/LINEMO:マイページ(My SoftBankなど)から再発行手続き

機種変更時の注意点

eSIM移行で最も多い失敗は、旧端末を先に初期化してしまい、認証に必要なSMSが受け取れなくなるパターンだ。新端末で通信できることを確認するまでは、旧端末のeSIM削除や初期化を急がないのが鉄則となる。

旧端末の初期化・eSIM削除を急がない( SMS認証が必要になる場合がある)

Wi-Fi環境を用意する( eSIMダウンロードにネット接続が必須)

直接転送時はBluetoothをON、画面ロック(パスコード)を設定しておく

EIDは「設定」＞「一般(またはデバイス情報)」＞「情報(またはSIMのステータス)」で確認

キャリアの受付時間・メンテナンス時間に注意(深夜や定期メンテで手続き不可の場合あり)

また、一部の格安SIM(MVNO)ではeSIM再発行に数日かかったり、数千円の手数料が発生するケースもある。スケジュールに余裕を持ち、契約プランの仕様を事前に確認しておくと安心だ。

iPhoneへのデータ転送の方法は？

iPhoneの機種変更で欠かせないのが、写真やアプリ、各種設定を新端末へ移すデータ転送だ。現在使っている端末や通信環境によって複数の方法があるが、最も一般的で手順が分かりやすいのが「クイックスタート」を使った直接転送となる。

初期設定の流れに沿って進めるだけで、ほぼすべてのデータをまとめて移行できるため、特別な操作に不慣れな場合でも失敗しにくい。一方で、事前準備や移行後の確認を怠ると、アプリの再設定や通信トラブルにつながることもある。

クイックスタートを使った直接転送

クイックスタートは、新しいiPhoneの初期設定時に古いiPhoneを近くに置くだけで、写真やアプリ、各種設定を一括で転送できる機能だ。Wi-FiとBluetoothを利用するため、事前に通信環境を整えておくことが重要になる。

事前準備

新旧どちらのiPhoneもBluetoothをオンにし、Wi-Fiに接続する

古いiPhoneのiOSは最新バージョンにアップデートしておく

転送に時間がかかる場合があるため、両方の端末を充電状態にする

手順

新しいiPhoneの電源を入れ、言語と地域を設定する 古いiPhoneを近くに置き、「新しいiPhoneを設定」という表示が出たら「続ける」を選択 新しいiPhoneに表示される青いアニメーションを、古いiPhoneのカメラで読み取る 新しいiPhoneで古いiPhoneのパスコードを入力 画面の案内に従ってFace IDやTouch IDを設定 「iPhoneから転送」を選ぶとデータ移行が開始される

その他のデータ転送方法

クイックスタート以外にも、環境に応じた転送手段が用意されている。Wi-Fi環境が不安定な場合や、バックアップを利用したい場合は別の方法を選ぶのも有効だ。

有線ケーブルでの転送: 対応するケーブルで2台を接続し、より安定した環境でデータを移行できる

iCloudからの復元: 事前にバックアップを取っていれば、iCloud経由でデータをダウンロードして復元可能

個別に対応が必要なアプリ・データ

多くのデータは自動で移行されるが、一部のアプリやサービスは個別の手続きが必要になる。移行後に慌てないためにも、事前に把握しておきたい。

LINE: 事前にトーク履歴をiCloudへバックアップしておくと引き継ぎがスムーズ

金融機関・決済アプリ: セキュリティ上、新端末で再ログインや追加認証が必要になる場合が多い

交通系ICカード: 古い端末でカードを削除してから、新しい端末で再登録する必要がある

eSIM: データ移行後に設定アプリから個別にeSIMクイック転送を行うとトラブルを避けやすい

データ移行時の注意点

データ転送が完了しても、すぐに古いiPhoneを初期化するのは避けたい。新しいiPhoneでアプリが正常に動作し、通話やモバイル通信が問題なく使えることを確認してから初期化するのが安全だ。ひとつずつ確認することで、移行後のトラブルを最小限に抑えられる。

おすすめのSIMカード

SIMカードは料金の安さだけでなく、使い方や目的によって最適なサービスが大きく異なる。ここでは、低速無制限から大容量、短期利用、契約不要タイプまで、特徴がはっきり分かれるおすすめのSIMカードを紹介する。

LINEMOは、ソフトバンクが提供するオンライン専用ブランドで、料金の分かりやすさとLINEとの高い親和性が特徴のSIMサービスだ。データ容量に応じて選べる複数のプランが用意されており、ライトユーザーから大容量利用者まで幅広く対応している。

料金プランは段階制のLINEMOベストプランと、大容量向けのLINEMOベストプランVで構成されている。～3GBなら月額990円(税込)、10GBで2,090円(税込)、30GBでも2,970円(税込)と、キャリア品質を維持しながらコストを抑えた設計となっている。

LINEMO最大の強みが、LINEのデータ通信量を消費しないLINEギガフリーだ。トークや音声通話、ビデオ通話をデータ残量を気にせず利用できるため、日常の連絡手段としてLINEを頻繁に使う人には大きなメリットとなる。

通信回線はソフトバンクの4G/5Gネットワークを使用しており、キャリアならではの安定した通信品質が期待できる。オンライン専用のため店舗サポートはないが、その分シンプルで分かりやすい申し込み導線が用意されており、24時間いつでも手続きが可能だ。

なお、混雑する時間帯には速度制御が行われる場合があり、高速大容量5Gの新周波数は対応エリアが限定されている。利用条件や適用範囲については、事前に公式サイトで確認しておきたい。

ahamoは、ドコモが提供するオンライン専用のシンプルプランだ。月30GBの大容量データ通信に加え、国内通話5分無料が標準で付帯しており、追加オプションを考えなくても日常利用が完結する設計となっている。

通信回線はドコモの4G/5Gネットワークをそのまま利用するため、時間帯による速度制限がなく、昼休みや夕方などの混雑時間帯でも安定した通信品質が期待できる。動画視聴やテザリングなど、データ消費が多い使い方でもストレスを感じにくい点が強みだ。

申し込みから利用開始まですべてオンラインで完結し、24時間いつでも受付可能となっている。手続き画面もシンプルで分かりやすく、迷わず契約できる点は初心者にも安心材料となる。

なお、ahamoの公式サイトでは毎週火曜22時から水曜8時30分まで定期メンテナンスが実施されている。この時間帯は申し込みや各種手続きが行えないため、掲載や案内を行う際は事前に把握しておきたい。

ロケットモバイルは2016年からサービスを提供している、格安SIM業界では老舗にあたる存在だ。個人申込では楽天回線を除くものの、ドコモ、au、ソフトバンクに対応したマルチキャリアMVNOという点が大きな特徴となっている。

最大の看板プランが、低速無制限で使える神プランだ。通信速度は200kbpsに制限されるが、初速バースト機能によりWeb閲覧やテキスト通信は意外と快適に利用できる。容量制限がないため、IoT用途や常時接続のサブ回線としての需要が高い。

また、Aプラン(au回線)ではSMSオプションが無料となり、低価格でSMS付きSIMを維持できる点も強みだ。2023年11月からは通話SIMの新規申込にも対応し、月額490円という低コストで番号付き回線を持てる。

REN SIMは、月額2,980円で100GBのデータSIMを1ヶ月単位からレンタルできるサービスだ。格安SIMやクラウドSIMではなく、ソフトバンク回線をそのまま利用しているため、混雑時間帯でも安定した通信品質が期待できる。

余っているスマートフォンやタブレットに挿すだけで、ポケットWiFiなしでも大容量通信が可能になる点が特徴だ。契約審査や期間縛りがなく、全額返金保証も用意されているため、試しやすさの面でも優れている。

動画視聴やゲーム、CarPlay AI Boxなどの用途に向いており、データ通信専用で割り切って使いたい人に適したSIMと言える。

ファストSIM-WiFiは、大容量通信を短期間でも利用できるSIMサービスだ。契約期間の縛りがなく、解約金も不要なため、引っ越しや単身赴任、テレワークなど一時的な通信手段として活用しやすい。

SIMのみの提供もあり、スマートフォンやタブレットに直接挿して使える点も特徴となっている。200GBクラスの大容量プランが用意されており、短期集中で通信量が必要なケースに向いている。

Lyprimoは、契約手続きや審査が不要なプリペイド型の携帯サービスだ。銀行口座やクレジットカードを持っていなくても利用でき、身分証のみで申込が完了する。

端末が届けば即日利用可能で、国内通話かけ放題が付いている点も特徴だ。短期利用や一時帰国、子ども用、通常の携帯契約が難しい人向けの選択肢として需要が高い。

BB.exciteモバイルは、月額料金のみで利用できるシンプルな料金体系が特徴の格安SIMだ。初期費用がかからず、契約期間の縛りもないため、気軽に始めやすい。

使った分だけ支払う段階制のFitプランと、家族や複数SIMで使いやすいFlatプランが用意されており、データ容量を無駄にしにくい設計となっている。1契約で最大5枚のSIMを使える点も特徴だ。

LIBMOは、音声付き20GBや30GBといった中〜大容量プランが業界最安クラスで利用できる格安SIMだ。ドコモ回線を使用しており、通信速度の安定性に対する評価も高い。

小容量から大容量まで幅広いプランが用意されており、生活スタイルの変化に応じて柔軟にプラン変更できる点が強みとなっている。電話やチャットによるサポート体制も整っており、初心者にも向いている。

dinomoは、ドコモ、au、楽天の3キャリアを1つのSIMで使えるトリプルキャリア対応という、業界でも珍しいサービスだ。人口カバー率が高く、災害時や通信障害時にも強い構成となっている。

55GBの大容量プランに加え、海外利用や通話オプションも含まれており、1つの回線で広範囲をカバーしたい人に適している。契約期間の縛りがなく、初月基本料金無料のキャンペーンも用意されている。

NUROモバイルは、ソニーネットワークコミュニケーションズ株式会社が提供する格安SIMサービス。ドコモ・au・ソフトバンクの3キャリア回線に対応しており、利用環境に合わせて回線を選べる点が特徴だ。

料金プランは、SNSや動画配信サービスを頻繁に利用する方向けの「NEOプラン」「NEOプランW」、月額料金を抑えたい方向けの低容量プラン「バリュープラス」、通話中心の利用に適した「かけ放題ジャスト」の3系統を用意。用途に応じて無駄のないプラン選択ができる。

データ容量は繰り越しやパケットギフトに対応し、さらに契約プランに応じて3か月ごとにデータが追加される「Gigaプラス」も利用可能。SNSの通信量がカウントフリーになる独自オプションもあり、データ消費を抑えたいユーザーにも向いている。

国内通話料金は11円/30秒と割安で、専用アプリ不要なのもメリット。解約金やMNP転出手数料、初月の月額基本料金がかからないため、コストを抑えて気軽に試しやすい格安SIMといえる。

mineoは、関西電力グループのオプテージが提供する全国対応の格安SIMサービス。ドコモ・au・ソフトバンクの3キャリア回線に対応しており、現在使っているスマートフォンをそのまま利用できる点が特徴だ。

料金プランは、データ容量で選ぶ「マイピタ」と、通信速度で選ぶデータ使い放題型の「マイそく」の2系統を用意。2025年11月26日からは「マイピタ」の1～20GBコースが料金据え置きでデータ増量となり、3GB・7GB・15GB・30GB・50GBから用途に合った容量を選べるようになった。

「マイそく」は最大通信速度に応じて、スーパーライト(最大32kbps)、ライト(最大300kbps)、スタンダード(最大1.5Mbps)、プレミアム(最大5Mbps)をラインナップ。通信量を気にせず使いたいユーザーに向いたプラン構成となっている。

さらに2025年12月10日からは、パケット放題サービスがアップデート予定。最大1Mbpsで使い放題となる「パケット放題 1Mbps」が新たに追加され、低容量コースでも使い放題を無料で試せる環境が整う。加えて「パケット放題 Plus」は最大3Mbpsへの増速トライアルも予定されている。

容量重視・速度重視のどちらにも対応し、独自サービスによる柔軟な使い方ができる点がmineoの強みだ。

IIJmioは、インターネット接続事業で長年の実績を持つIIJが提供する格安SIMサービス。2021年4月に「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」を開始し、柔軟なプラン設計とコストパフォーマンスの高さで支持を集めている。

ギガプランは、用途に応じて選べる8つのデータ容量帯を用意。ライトユーザーから大容量利用まで幅広く対応しており、ライフスタイルに合わせて無駄のないプラン選択が可能だ。

同一契約内でデータ容量を分け合える「データシェア機能」にも対応。家族での利用や、スマートフォンとタブレットなど複数端末を使い分けたいユーザーにも適している。

端末セット販売が充実している点もIIJmioの特徴で、40機種以上のスマートフォンをラインナップ。SIM契約とあわせて端末を購入したい場合にも選択肢が豊富だ。

そのほか、通話定額オプションをはじめ、セキュリティや端末保証などのオプションサービスも用意されており、コストを抑えながら安心して利用できる格安SIMといえる。

HIS Mobileは、旅行会社HISグループが提供する格安SIMサービス。国内利用はもちろん、海外利用にも強みを持ち、月々の通信費をできるだけ抑えたいユーザーから注目を集めている。

音声通話付きの「自由自在2.0プラン」は、月額280円(100MB)から利用可能。eSIMにも対応しており、通話専用アプリ不要で30秒9円の通話料金を実現している。データ容量が不足した場合も、1GBあたり200円で追加でき、最大100GBまで柔軟に拡張できる点が特徴だ。

通話をよく利用する方向けには、6分以内の通話かけ放題オプションなども用意されており、利用スタイルに応じたカスタマイズがしやすい。

データ通信専用の「ビタッ！プラン」は、月額198円からの段階制料金を採用。使った分だけ支払うシンプルな仕組みで、データ使用量が月ごとに変動するユーザーやサブ回線用途にも向いている。上限設定機能による使いすぎ防止や、SMS追加オプションにも対応している。

低価格・シンプル設計・柔軟なデータ追加を重視する人にとって、HIS Mobileは導入しやすい格安SIMといえる。

DTI SIMは、「縛りなし」でシンプルに使えることを重視した格安SIMサービス。複雑になりがちな料金体系やオプションをできるだけ排除し、分かりやすさを重視した設計が特徴だ。

契約期間の縛りはなく、音声通話プランにはすべて「10分かけ放題」が標準で付帯。月額660円(税込)から利用できるため、コストを抑えつつ通話もデータもバランスよく使いたいユーザーに向いている。

データ通信を多く利用する場合は、1日あたり最大1.4GBまで使える大容量プラン「すごギガ」も選択可能。動画視聴やSNSを日常的に利用する人でも安心して使える。

料金設定は、データ2GBが月額660円(税抜)、音声2GBが月額1,485円(税抜)など、他社と比較しても競争力のある水準。余ったデータ容量は翌月に繰り越せるため、使い切れなかった分を無駄にしにくい点もメリットだ。

シンプルさと分かりやすい料金を重視する人にとって、DTI SIMは導入しやすい格安SIMといえる。

Yステーションは、Y!mobile正規取扱店として2020年にサービスを開始したオンラインショップ。Y!mobileへの乗り換え(MNP)や新規契約を、全国どこからでもオンラインで申し込める点が特徴だ。

申し込みから受け取りまで自宅で完結するため、店舗へ足を運ぶ必要がなく、時間や場所に縛られずに契約できる。忙しくて来店が難しい人や、近くに店舗がない地域に住んでいる人にも利用しやすい。

また、担当スタッフによる個別サポート体制が整っており、見積もりやプラン相談、手続き方法までメールや電話で丁寧に案内してもらえる。オンライン契約に不安がある場合でも、店舗感覚で相談しながら進められるのが強みだ。

ソフトバンク以外のキャリアからY!mobileへ乗り換えた場合は、公式キャンペーンに加えてAmazonギフト券1,000円分が進呈される特典も用意されている。スマホ料金を見直したい人や、サポート重視で安心して乗り換えたい人に向いたサービスといえる。

おすすめSIMカード比較表

