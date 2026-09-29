【アジア大会】レスリング競技の試合日程・テレビ放送予定・代表選手

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のレスリング競技の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、出場選手を紹介する。

アジア競技大会レスリング｜大会日程

アジア競技大会のレスリング競技は、大会11日目となる9月30日(水)から10月3日(土)にかけて、愛知県名古屋市にある名古屋市稲永スポーツセンターで開催される

階級別の開催日程は以下の通り。

種目 開催日程 男子グレコローマン 9月30日(水)～10月1日(木) 女子フリースタイル 9月30日(水)～10月3日(土) 男子フリースタイル 10月2日(金)～10月3日(土)

アジア競技大会レスリング｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のレスリング競技は、地上波『TBS系列』、ネット『TVer』と『U-NEXT』が生中継・ライブ配信を行う。

TBS系列では、9月30日(水)の男子グレコローマン決勝を生中継する予定。一方のU-NEXTでは、男子グレコローマン、男女フリースタイルの各階級の予選から決勝までをライブ配信する予定となっている。

日程 チャンネル 中継開始 種目・ラウンド 9月30日(水) U-NEXT

【CH1】 10:30 男子グレコローマン67kg級／87kg級／130kg級、女子フリースタイル68kg級 予選 U-NEXT

【CH1】 18:00 男子グレコローマン67kg級／87kg級／130kg級、女子フリースタイル68kg級 決勝 10月1日(木) U-NEXT

【CH1】 10:30 男子グレコローマン60kg級／77kg級／97kg級、女子フリースタイル62kg級 予選 U-NEXT

【CH1】 18:00 男子グレコローマン60kg級／77kg級／97kg級、女子フリースタイル62kg級 決勝 10月2日(金) U-NEXT

【CH1】 10:30 男子フリースタイル65kg級／86kg級／125kg級、女子フリースタイル50kg級／76kg級 予選 U-NEXT

【CH1】 18:00 男子フリースタイル65kg級／86kg級／125kg級、女子フリースタイル50kg級／76kg級 決勝 10月3日(土) U-NEXT

【CH3】 10:30 男子フリースタイル57kg級／74kg級／97kg級、女子フリースタイル53kg級／57kg級 予選 U-NEXT

【CH3】 18:00 男子フリースタイル57kg級／74kg級／97kg級、女子フリースタイル53kg級／57kg級 決勝

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

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アジア競技大会レスリング｜試合日程

■男子グレコローマンスタイル67kg級

日程 開始時間 ラウンド 9月30日(水) 10:30 予選 9月30日(水) 11:15 準々決勝 9月30日(水) 12:10 準決勝 9月30日(水) 12:40 敗者復活戦 9月30日(水) 18:00 3位決定戦／決勝

■男子グレコローマンスタイル87kg級

日程 開始時間 ラウンド 9月30日(水) 10:30 予選 9月30日(水) 11:15 準々決勝 9月30日(水) 12:10 準決勝 9月30日(水) 12:40 敗者復活戦 9月30日(水) 18:20 3位決定戦／決勝

■男子グレコローマンスタイル130kg級

日程 開始時間 ラウンド 9月30日(水) 10:30 予選 9月30日(水) 11:15 準々決勝 9月30日(水) 12:10 準決勝 9月30日(水) 12:40 敗者復活戦 9月30日(水) 18:50 3位決定戦／決勝

■女子フリースタイル68kg級

日程 開始時間 ラウンド 9月30日(水) 10:30 予選 9月30日(水) 11:15 準々決勝 9月30日(水) 12:10 準決勝 9月30日(水) 12:40 敗者復活戦 9月30日(水) 19:20 3位決定戦／決勝

■男子グレコローマンスタイル60kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月1日(木) 11:15 1回戦 10月1日(木) 11:50 準々決勝 10月1日(木) 12:40 準決勝 10月1日(木) 13:10 敗者復活戦 10月1日(木) 18:00 3位決定戦／決勝

■男子グレコローマンスタイル77kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月1日(木) 10:30 予選 10月1日(木) 11:50 準々決勝 10月1日(木) 12:40 準決勝 10月1日(木) 13:10 敗者復活戦 10月1日(木) 18:20 3位決定戦／決勝

■男子グレコローマンスタイル97kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月1日(木) 10:30 予選 10月1日(木) 11:50 準々決勝 10月1日(木) 12:40 準決勝 10月1日(木) 13:10 敗者復活戦 10月1日(木) 18:50 3位決定戦／決勝

■女子フリースタイル62kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月1日(木) 10:30 予選 10月1日(木) 11:50 準々決勝 10月1日(木) 12:40 準決勝 10月1日(木) 13:10 敗者復活戦 10月1日(木) 19:20 3位決定戦／決勝

■男子フリースタイル65kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月2日(金) 10:30 予選 10月2日(金) 11:23 1回戦 10月2日(金) 11:53 準々決勝 10月2日(金) 12:53 準決勝 10月2日(金) 13:23 敗者復活戦 10月2日(金) 18:00 3位決定戦／決勝

■男子フリースタイル86kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月2日(金) 10:30 予選 10月2日(金) 11:53 準々決勝 10月2日(金) 12:53 準決勝 10月2日(金) 13:23 敗者復活戦 10月2日(金) 18:20 3位決定戦／決勝

■男子フリースタイル125kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月2日(金) 10:30 予選 10月2日(金) 11:53 準々決勝 10月2日(金) 12:53 準決勝 10月2日(金) 13:23 敗者復活戦 10月2日(金) 18:50 3位決定戦／決勝

■女子フリースタイル50kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月2日(金) 10:30 予選 10月2日(金) 11:53 準々決勝 10月2日(金) 12:53 準決勝 10月2日(金) 13:23 敗者復活戦 10月2日(金) 19:20 3位決定戦／決勝

■女子フリースタイル76kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月2日(金) 10:30 予選 10月2日(金) 11:53 準々決勝 10月2日(金) 12:53 準決勝 10月2日(金) 13:23 敗者復活戦 10月2日(金) 19:50 3位決定戦／決勝

■男子フリースタイル57kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月3日(土) 10:30 予選 10月3日(土) 11:38 1回戦 10月3日(土) 12:08 準々決勝 10月3日(土) 13:08 準決勝 10月3日(土) 13:38 敗者復活戦 10月3日(土) 18:00 3位決定戦／決勝

■男子フリースタイル74kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月3日(土) 10:30 予選 10月3日(土) 12:08 準々決勝 10月3日(土) 13:08 準決勝 10月3日(土) 13:38 敗者復活戦 10月3日(土) 18:20 3位決定戦／決勝

■男子フリースタイル97kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月3日(土) 10:30 予選 10月3日(土) 12:08 準々決勝 10月3日(土) 13:08 準決勝 10月3日(土) 13:38 敗者復活戦 10月3日(土) 18:50 3位決定戦／決勝

■女子フリースタイル53kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月3日(土) 10:30 予選 10月3日(土) 12:08 準々決勝 10月3日(土) 13:08 準決勝 10月3日(土) 13:38 敗者復活戦 10月3日(土) 19:20 3位決定戦／決勝

■女子フリースタイル57kg級

日程 開始時間 ラウンド 10月3日(土) 10:30 予選 10月3日(土) 12:08 準々決勝 10月3日(土) 13:08 準決勝 10月3日(土) 13:38 敗者復活戦 10月3日(土) 19:50 3位決定戦／決勝

アジア競技大会レスリング｜出場選手

選手名 出場階級 鈴木 絢大 男子グレコローマン60kg級 曽我部 京太郎 男子グレコローマン67kg級 日下 尚 男子グレコローマン77kg級 吉田 泰造 男子グレコローマン87kg級 仲里 優力 男子グレコローマン97kg級 奈良 勇太 男子グレコローマン130kg級 小川 大和 男子フリースタイル57kg級 清岡 幸大郎 男子フリースタイル65kg級 青栁 善の輔 男子フリースタイル74kg級 石黒 隼士 男子フリースタイル86kg級 吉田 アラシ 男子フリースタイル97kg級 山本 泰輝 男子フリースタイル125kg級 須﨑 優衣 女子フリースタイル50kg級 清岡 もえ 女子フリースタイル53kg級 藤波 朱理 女子フリースタイル57kg級 尾﨑 野乃香 女子フリースタイル62kg級 石井 亜海 女子フリースタイル68kg級 鏡 優翔 女子フリースタイル76kg級

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



