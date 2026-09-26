【9月27日】卓球日本選手の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026

2026年9月27日(土)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。
本記事では9月27日(土)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。
【9月27日】卓球の試合日程・対戦カード・開始時間
アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。
時間
種目
ラウンド
対戦カード
12:00～
男子ダブルス
準決勝
中国 vs 日本
12:45～
中国 vs 日本
13:30～
女子シングルス
準決勝
中国 vs 日本(張本)
14:15～
日本(早田) vs 中国
19:00～
男子ダブルス
決勝
未定
20:30
女子シングルス
決勝
未定
出場選手
種目
選手名
女子シングルス（２名）
張本美和、早田ひな
男子ダブルス（２組）
張本智和／篠塚大登
9月27日の卓球競技｜テレビ放送・ネット配信予定
9月27日に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは19時からの男子ダブルス決勝と、20:30からの女子シングルス決勝を中継・配信の予定だ。
『U-NEXT』では9月27日(土)11:40と、18:40からライブ配信予定となっている。
サービス
視聴
U-NEXT
ライブ配信 11:40～、18:40～
TBS系列
19:00～男子ダブルス決勝
TVer
19:00～男子ダブルス決勝
※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア大会卓球のおすすめ視聴方法
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。
予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。
『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
U-NEXTなら31日間無料トライアルありU-NEXT
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子日本代表 2026年試合日程・スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。