【9月25日】卓球日本選手の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026

2026年9月25日(金)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」卓球予選で、日本人選手が出場する試合が開催される。

本記事では9月25日(金)に開催される卓球競技、日本人選手の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【9月25日】卓球の試合日程・対戦カード・開始時間

アジア大会の卓球競技は9月20日(日)～28日(月)に愛知県豊田市にあるスカイホール豊田で開催される。

時間 種目 ラウンド 対戦カード 10:00～ 混合ダブルス 準々決勝 日本 vs 中国

(松島／張本) 11:00～ 男子ダブルス 2回戦 日本 vs ネパール

(松島／戸上) 11:45～ 男子ダブルス 2回戦 日本 vs インド

(張本／篠塚) 12:30～ 女子シングルス 2回戦 タイ vs 日本

(張本) 13:15～ 女子シングルス 2回戦 日本 vs イラン

(早田)

出場選手

種目 選手名 女子シングルス（２名） 張本美和、早田ひな 男子ダブルス（２組） 張本智和／篠塚大登

戸上隼輔／松島輝空 混合ダブルス（２組） 張本美和／松島輝空

伊藤美誠／篠塚大登 男子団体（５名） 宇田幸矢

松島輝空

張本智和

戸上隼輔

篠塚大登 女子団体（５名） 面手凛

張本美和

伊藤美誠

早田ひな

長﨑美柚

9月25日の卓球競技｜テレビ放送・ネット配信予定

9月25日に開催されるアジア大会卓球は『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは中継・配信の予定がない。

『U-NEXT』では9月25日(金)9:50からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 9:50～

視聴はこちら TBS系列 中継なし TVer 配信なし

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。





アジア大会卓球のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』では卓球を含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。