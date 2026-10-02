【10月3日】7人制ラグビー日本vs中国の試合日程・テレビ放送・ネット配信予定｜アジア大会2026準決勝

2026年10月3日(土)の「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」7人制ラグビー準決勝で、日本代表対中国代表が開催される。

本記事では10月3日(土)に開催される7人制ラグビー競技、日本vs中国の試合の地上波テレビ放送、無料視聴の有無について紹介していく。

【10月3日】日本vs中国の試合日程・開始時間

アジア大会の7人制ラグビー競技は10月1日(木)～3日(土)に愛知県にある名古屋市瑞穂公園ラグビー場で開催される。

ラウンド 開始時間 対戦カード 準決勝 10月3日(土)12:45～ 日本 vs 中国 3位決定戦 10月3日(土)18:10～ ※準決勝の結果によって、ラウンド、対戦カードが決定 決勝 10月3日(土)19:10～

10月3日のラグビー競技｜テレビ放送・ネット配信予定

10月3日に開催されるアジア大会ラグビーは『U-NEXT』がライブ配信を行い、地上波『TBS系列』やTVerでは中継予定がない。

『U-NEXT』では10月3日(土)8:40からライブ配信予定となっている。

サービス 視聴 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ライブ配信 8:40～

視聴はこちら TBS系列 なし TVer なし

※試合日・中継予定は大会進行状況により変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS、U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア大会7人制ラグビーのおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の卓球は『U-NEXT』でライブ配信される。

予選は地上波『TBS系列』の中継、ネット『TVer』での無料配信はなく、『U-NEXT』でのライブ配信のみとなる。

『U-NEXT』ではラグビーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

U-NEXTなら31日間無料トライアルあり

U-NEXT

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。