ラグビー日本代表の初戦はいつ？何時から？アジア大会の日程・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のラグビー競技で、男子・女子日本代表がそれぞれ初戦に臨む。

本記事では、ラグビー日本代表の初戦について、男女それぞれの日程、開始時間、対戦カード、テレビ放送、ライブ配信予定を紹介する。

ラグビー日本代表の初戦はいつ？試合日程・会場

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)ラグビー競技の日本代表初戦は、男女ともに2026年10月1日(木)に開催される。

会場は愛知県名古屋市にある名古屋市瑞穂公園ラグビー場で行われる。

男子日本代表

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子7人制ラグビー プールB 第1戦 対戦カード 日本 vs カザフスタン 日程 2026年10月1日(木) 試合開始 10:15 会場 名古屋市瑞穂公園ラグビー場

女子日本代表

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 女子7人制ラグビー プールD 第1戦 対戦カード 日本 vs シンガポール 日程 2026年10月1日(木) 試合開始 11:55 会場 名古屋市瑞穂公園ラグビー場

ラグビー日本代表の予選ラウンド日程は？

男子日本代表はプールBでカザフスタン、韓国、タイと対戦。女子日本代表はプールDでシンガポール、カザフスタン、タイと対戦する。

男女とも10月1日(木)に2試合、2日(金)に1試合の計3試合を戦い、2日のプール戦終了後から3日(土)にかけて順位決定戦が行われる予定だ。

男子日本代表

試合 日程 開始時間 対戦カード 第1戦 10月1日(木) 10:15～ 日本 vs カザフスタン 第2戦 10月1日(木) 16:30～ 日本 vs 韓国 第3戦 10月2日(金) 10:15～ 日本 vs タイ

女子日本代表

試合 日程 開始時間 対戦カード 第1戦 10月1日(木) 11:55～ 日本 vs シンガポール 第2戦 10月1日(木) 18:10～ 日本 vs カザフスタン 第3戦 10月2日(金) 11:55～ 日本 vs タイ

ラグビー日本代表の初戦｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のラグビー競技は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。

現時点ではTBS系列の地上波生中継、TVerでのライブ配信は発表されていない。

U-NEXTでは、男女ラグビーの予選ラウンドから決勝戦までをライブ配信する予定となっている。

日程 チャンネル 中継開始 種目・ラウンド 10月1日(木) U-NEXT

【CH6】 10:15 男子 予選ラウンド、女子 予選ラウンド 第1戦

※第2戦も続けて配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ラグビー日本代表戦のおすすめ視聴方法

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。