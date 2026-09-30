アジア大会ゴルフ競技に出場する日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のゴルフ競技に出場する日本代表選手を紹介する。

アジア競技大会ゴルフ｜日本代表選手は？

アジア競技大会のゴルフ競技には、6人の日本人選手が出場する。

男子は、中島啓太と比嘉一貴という実績豊富なプロ2人とアリゾナ大学2年の本大志。中島はアマチュア時代の2018年ジャカルタ・パレンバン大会で男子個人の金メダルを獲得しており、今回は8年ぶりのアジア大会出場となる。なお、アジア大会に日本代表としてプロ選手が出場するのは今回が初となる。

女子は、松蔭高校3年の後藤あい、ネットの大学managara1年の新地真美夏、日本ウェルネススポーツ大学1年の長澤愛羅という若い3選手が代表入り。いずれもJGAナショナルチームのメンバーで、個人戦と団体戦の両方に出場する。

アジア大会のゴルフ競技に出場する選手は以下の通り。

選手名 所属 種目 主な成績 中島 啓太 プロ 男子個人

男子団体 2018年大会男子個人・団体金メダル

日本ツアー4勝

DPワールドツアー1勝 比嘉 一貴 プロ 男子個人

男子団体 日本ツアー8勝

アジアンツアー3勝 本 大志 アリゾナ大学2年 男子個人

男子団体 2023年大会男子団体4位 後藤 あい 松蔭高校3年 女子個人

女子団体 2026年日本ジュニア選手権 女子15～17歳の部 優勝 新地 真美夏 ネットの大学 managara 1年 女子個人

女子団体 2023年大会女子個人8位タイ・団体5位 長澤 愛羅 日本ウェルネススポーツ大学1年 女子個人

女子団体 2026年日本女子アマチュア選手権 優勝

アジア競技大会ゴルフ｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のゴルフ競技は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を行う。

U-NEXTでは、第1ラウンドから最終ラウンドまで各種目をライブ配信する予定となっている。

日程 チャンネル 配信開始 種目 9月30日(水) U-NEXT

CH4 6:30 男子 第1ラウンド

女子 第1ラウンド 10月1日(木) U-NEXT

CH4 6:30 男子 第2ラウンド

女子 第2ラウンド 10月2日(金) U-NEXT

CH4 6:30 男子 第3ラウンド

女子 第3ラウンド 10月3日(土) U-NEXT

CH5 6:30 男子 第4ラウンド

女子 第4ラウンド

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ゴルフ日本代表選手のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のゴルフ競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

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アジア競技大会ゴルフ｜試合日程

アジア競技大会のゴルフ競技は、1日18ホール、4日間計72ホールのストロークプレーで、個人戦と団体戦を同時に実施する。競技会場は愛知県春日井市にある春日井カントリークラブ 東コースとなっている。

個人戦は、4日間72ホールの合計スコアで順位を決定する。団体戦は、各日とも男女それぞれ3選手のうち、スコアの良い2選手の合計をその日のチームスコアとして採用。4日間のチームスコアの合計で順位を決定する。

■男子

日程 開始時間 ラウンド 種目 9月30日(水) 6:30 第1ラウンド 男子個人・団体 10月1日(木) 6:30 第2ラウンド 男子個人・団体 10月2日(金) 6:30 第3ラウンド 男子個人・団体 10月3日(土) 6:30 第4ラウンド 男子個人・団体

■女子

日程 開始時間 ラウンド 種目 9月30日(水) 6:30 第1ラウンド 女子個人・団体 10月1日(木) 6:30 第2ラウンド 女子個人・団体 10月2日(金) 6:30 第3ラウンド 女子個人・団体 10月3日(土) 6:30 第4ラウンド 女子個人・団体

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。



