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【アジア大会】フェンシングはU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

アジア競技大会フェンシング女子サーブル団体はいつ？日程・出場選手・テレビ放送予定

【アジア競技大会】第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体の試合日程・地上波テレビ中継・ネット配信・日本代表選手を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体の試合日程、出場選手、放送・配信予定を紹介する。

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フェンシング女子サーブル団体はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル団体は、2026年9月27日(日)に愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで行われる。

競技は11:50から1回戦が行われ、準々決勝、準決勝、決勝と進められる予定だ。

日程

試合開始

ラウンド

9月27日(日)

11:50

T16

9月27日(日)

12:50

準々決勝

9月27日(日)

17:20

準決勝

9月27日(日)

19:40

決勝

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フェンシング女子サーブル団体のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル団体は、ネット『U-NEXT』でライブ配信が予定されている。

地上波とTVerでは現時点で放送・配信予定は確認されていない。

U-NEXTでは9:30からフェンシング男子エペ団体、女子サーブル団体を予選から決勝までをライブ配信する予定だ。確実にリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。

放送・配信サービス

開始時間

中継・配信予定

U-NEXT　（CH5）

9:30～

フェンシング男子エペ団体、女子サーブル団体
予選～決勝 ライブ配信

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フェンシング日本代表戦のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではフェンシングを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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フェンシング女子サーブル団体の日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体には、日本代表から江村美咲、金子優衣奈、尾崎世梨、佐野佑衣の4選手が出場する。

選手名

所属

江村 美咲

株式会社立飛ホールディングス

金子 優衣奈

株式会社ミキハウス

尾﨑 世梨

株式会社ミキハウス

佐野 佑衣

オリエンタル酵母工業株式会社

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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