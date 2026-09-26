アジア競技大会フェンシング女子サーブル団体はいつ？日程・出場選手・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体の試合日程、出場選手、放送・配信予定を紹介する。
フェンシング女子サーブル団体はいつ？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル団体は、2026年9月27日(日)に愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで行われる。
競技は11:50から1回戦が行われ、準々決勝、準決勝、決勝と進められる予定だ。
日程
試合開始
ラウンド
9月27日(日)
11:50
T16
9月27日(日)
12:50
準々決勝
9月27日(日)
17:20
準決勝
9月27日(日)
19:40
決勝
フェンシング女子サーブル団体のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル団体は、ネット『U-NEXT』でライブ配信が予定されている。
地上波とTVerでは現時点で放送・配信予定は確認されていない。
U-NEXTでは9:30からフェンシング男子エペ団体、女子サーブル団体を予選から決勝までをライブ配信する予定だ。確実にリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。
放送・配信サービス
開始時間
中継・配信予定
U-NEXT （CH5）
9:30～
フェンシング男子エペ団体、女子サーブル団体
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第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではフェンシングを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
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フェンシング女子サーブル団体の日本代表選手は？
第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体には、日本代表から江村美咲、金子優衣奈、尾崎世梨、佐野佑衣の4選手が出場する。
選手名
所属
江村 美咲
株式会社立飛ホールディングス
金子 優衣奈
株式会社ミキハウス
尾﨑 世梨
株式会社ミキハウス
佐野 佑衣
オリエンタル酵母工業株式会社
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。