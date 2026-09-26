アジア競技大会フェンシング女子サーブル団体はいつ？日程・出場選手・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(2026／愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体の試合日程、出場選手、放送・配信予定を紹介する。

フェンシング女子サーブル団体はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル団体は、2026年9月27日(日)に愛知県国際展示場「Aichi Sky Expo」ホールFで行われる。

競技は11:50から1回戦が行われ、準々決勝、準決勝、決勝と進められる予定だ。

日程 試合開始 ラウンド 9月27日(日) 11:50 T16 9月27日(日) 12:50 準々決勝 9月27日(日) 17:20 準決勝 9月27日(日) 19:40 決勝

フェンシング女子サーブル団体のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のフェンシング女子サーブル団体は、ネット『U-NEXT』でライブ配信が予定されている。

地上波とTVerでは現時点で放送・配信予定は確認されていない。

U-NEXTでは9:30からフェンシング男子エペ団体、女子サーブル団体を予選から決勝までをライブ配信する予定だ。確実にリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTをチェックしておきたい。

放送・配信サービス 開始時間 中継・配信予定 U-NEXT （CH5） 9:30～ フェンシング男子エペ団体、女子サーブル団体

予選～決勝 ライブ配信

フェンシング日本代表戦のおすすめ視聴方法

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング競技は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではフェンシングを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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フェンシング女子サーブル団体の日本代表選手は？

第20回アジア競技大会(2026/愛知・名古屋)のフェンシング女子サーブル団体には、日本代表から江村美咲、金子優衣奈、尾崎世梨、佐野佑衣の4選手が出場する。

選手名 所属 江村 美咲 株式会社立飛ホールディングス 金子 優衣奈 株式会社ミキハウス 尾﨑 世梨 株式会社ミキハウス 佐野 佑衣 オリエンタル酵母工業株式会社

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。