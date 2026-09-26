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SoftballGetty Images
【アジア競技大会】ソフトボール競技は予選からU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

アジア大会女子ソフトボールの地上波TBSテレビ中継・TVer配信はある？

【女子ソフトボール】アジア競技大会2026の地上波TBSテレビ中継・TVer配信はあるのか。放送・配信予定を紹介。


アジア大会2026をライブ配信
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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)・女子ソフトボール競技が9月26日(土)に開始される。

【アジア競技大会】ソフトボール競技は予選からU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の女子ソフトボールは地上波TBS、TVerで中継・配信されるのか。テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。

アジア大会・女子ソフトボール｜日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、2026年9月26日(土)から10月3日(土)まで開催される。

大会には全8チームが出場し、予選ラウンドを実施。上位2チームが優勝決定戦、3位と4位のチームが3位決定戦へ進出する。

試合日程は以下の通り。

予選ラウンド

日程

試合時間

対戦カード

会場

9月26日(土)

9:00

中華人民共和国 vs シンガポール

安城市総合運動公園

9月26日(土)

11:00

ホンコン・チャイナ vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

9月26日(土)

13:15

韓国 vs タイ

安城市総合運動公園

9月26日(土)

15:15

日本 vs フィリピン

安城市総合運動公園

9月27日(日)

9:00

中華人民共和国 vs 韓国

安城市総合運動公園

9月27日(日)

11:00

フィリピン vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

9月27日(日)

13:15

ホンコン・チャイナ vs シンガポール

安城市総合運動公園

9月27日(日)

15:15

日本 vs タイ

安城市総合運動公園

9月28日(月)

9:00

シンガポール vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

9月28日(月)

11:00

韓国 vs フィリピン

安城市総合運動公園

9月28日(月)

13:15

中華人民共和国 vs タイ

安城市総合運動公園

9月28日(月)

15:15

日本 vs ホンコン・チャイナ

安城市総合運動公園

9月29日(火)

9:00

フィリピン vs タイ

安城市総合運動公園

9月29日(火)

11:00

中華人民共和国 vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

9月29日(火)

13:15

ホンコン・チャイナ vs 韓国

安城市総合運動公園

9月29日(火)

15:15

日本 vs シンガポール

安城市総合運動公園

9月30日(水)

9:00

タイ vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

9月30日(水)

11:00

中華人民共和国 vs ホンコン・チャイナ

安城市総合運動公園

9月30日(水)

13:15

フィリピン vs シンガポール

安城市総合運動公園

9月30日(水)

15:15

日本 vs 韓国

安城市総合運動公園

10月1日(木)

9:00

ホンコン・チャイナ vs タイ

安城市総合運動公園

10月1日(木)

11:00

中華人民共和国 vs フィリピン

安城市総合運動公園

10月1日(木)

13:15

韓国 vs シンガポール

安城市総合運動公園

10月1日(木)

15:15

日本 vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

10月2日(金)

9:00

ホンコン・チャイナ vs フィリピン

安城市総合運動公園

10月2日(金)

11:00

韓国 vs チャイニーズタイペイ

安城市総合運動公園

10月2日(金)

13:15

シンガポール vs タイ

安城市総合運動公園

10月2日(金)

15:15

日本 vs 中華人民共和国

安城市総合運動公園

ファイナルズ

日程

試合時間

対戦カード

ラウンド

会場

10月3日(土)

10:00

予選ラウンド4位 vs 予選ラウンド3位

3位決定戦

安城市総合運動公園

10月3日(土)

14:00

予選ラウンド2位 vs 予選ラウンド1位

優勝決定戦

安城市総合運動公園

【アジア競技大会】ソフトボール競技は予選からU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会・女子ソフトボール｜TBS・TVerの中継配信は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、優勝決定戦が地上波・TBS系列で中継される。TVerでも同時配信予定だ。

なおU-NEXTでは、予選ラウンドからライブ配信が予定されている。

放送・配信サービス

対象試合・開始時間

放送・配信予定

U-NEXT

予選から決勝まで

ライブ配信・見逃し配信

TBS系列

10月3日(土)14:00 優勝決定戦

地上波生中継予定

TVer

10月3日(土)14:00 優勝決定戦

無料同時配信予定

【アジア競技大会】ソフトボール競技は予選からU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会・女子ソフトボール｜視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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