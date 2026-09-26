アジア大会女子ソフトボールの地上波TBSテレビ中継・TVer配信はある？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)・女子ソフトボール競技が9月26日(土)に開始される。
アジア大会2026の女子ソフトボールは地上波TBS、TVerで中継・配信されるのか。テレビ放送、ライブ配信予定などを紹介する。
アジア大会・女子ソフトボール｜日程
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、2026年9月26日(土)から10月3日(土)まで開催される。
大会には全8チームが出場し、予選ラウンドを実施。上位2チームが優勝決定戦、3位と4位のチームが3位決定戦へ進出する。
試合日程は以下の通り。
予選ラウンド
日程
試合時間
対戦カード
会場
9月26日(土)
9:00
中華人民共和国 vs シンガポール
安城市総合運動公園
9月26日(土)
11:00
ホンコン・チャイナ vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
9月26日(土)
13:15
韓国 vs タイ
安城市総合運動公園
9月26日(土)
15:15
日本 vs フィリピン
安城市総合運動公園
9月27日(日)
9:00
中華人民共和国 vs 韓国
安城市総合運動公園
9月27日(日)
11:00
フィリピン vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
9月27日(日)
13:15
ホンコン・チャイナ vs シンガポール
安城市総合運動公園
9月27日(日)
15:15
日本 vs タイ
安城市総合運動公園
9月28日(月)
9:00
シンガポール vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
9月28日(月)
11:00
韓国 vs フィリピン
安城市総合運動公園
9月28日(月)
13:15
中華人民共和国 vs タイ
安城市総合運動公園
9月28日(月)
15:15
日本 vs ホンコン・チャイナ
安城市総合運動公園
9月29日(火)
9:00
フィリピン vs タイ
安城市総合運動公園
9月29日(火)
11:00
中華人民共和国 vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
9月29日(火)
13:15
ホンコン・チャイナ vs 韓国
安城市総合運動公園
9月29日(火)
15:15
日本 vs シンガポール
安城市総合運動公園
9月30日(水)
9:00
タイ vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
9月30日(水)
11:00
中華人民共和国 vs ホンコン・チャイナ
安城市総合運動公園
9月30日(水)
13:15
フィリピン vs シンガポール
安城市総合運動公園
9月30日(水)
15:15
日本 vs 韓国
安城市総合運動公園
10月1日(木)
9:00
ホンコン・チャイナ vs タイ
安城市総合運動公園
10月1日(木)
11:00
中華人民共和国 vs フィリピン
安城市総合運動公園
10月1日(木)
13:15
韓国 vs シンガポール
安城市総合運動公園
10月1日(木)
15:15
日本 vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
10月2日(金)
9:00
ホンコン・チャイナ vs フィリピン
安城市総合運動公園
10月2日(金)
11:00
韓国 vs チャイニーズタイペイ
安城市総合運動公園
10月2日(金)
13:15
シンガポール vs タイ
安城市総合運動公園
10月2日(金)
15:15
日本 vs 中華人民共和国
安城市総合運動公園
ファイナルズ
日程
試合時間
対戦カード
ラウンド
会場
10月3日(土)
10:00
予選ラウンド4位 vs 予選ラウンド3位
3位決定戦
安城市総合運動公園
10月3日(土)
14:00
予選ラウンド2位 vs 予選ラウンド1位
優勝決定戦
安城市総合運動公園
アジア大会・女子ソフトボール｜TBS・TVerの中継配信は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボールは、優勝決定戦が地上波・TBS系列で中継される。TVerでも同時配信予定だ。
なおU-NEXTでは、予選ラウンドからライブ配信が予定されている。
放送・配信サービス
対象試合・開始時間
放送・配信予定
予選から決勝まで
ライブ配信・見逃し配信
TBS系列
10月3日(土)14:00 優勝決定戦
地上波生中継予定
TVer
10月3日(土)14:00 優勝決定戦
無料同時配信予定
アジア大会・女子ソフトボール｜視聴方法U-NEXT
前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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- 登録完了
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。