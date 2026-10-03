アジア大会 日本の過去大会獲得メダル数は？最多数はいつ？

現在開催中の第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)。32年ぶりに日本国内で開催された同大会で、日本代表は多くの競技・種目でメダルを獲得してきた。これまでのアジア大会で日本代表勢は何個のメダルを獲得してきたのだろうか。

本記事では、アジア競技大会のメダル獲得数を紹介する。

アジア競技大会｜日本代表メダル獲得数

第1回大会からアジア競技大会に出場する日本代表。2023年大会までの過去19大会で獲得したメダルの総数は、金1084、銀1104、銅1054の計3242個。

これまでの大会で最も獲得メダル数が多かったのが、1994年に広島で開催された第12回大会で218個（金64、銀75、銅79）。ただし、現在開催されている第20回大会で日本代表はすでに269個（金83、銀95、銅91）を獲得しており、過去最多のメダル数を更新することが決まっている。

■アジア競技大会日本勢メダル総数一覧

大会 開催年 開催都市 金 銀 銅 合計 順位 第1回 1951 ニューデリー 24 21 15 60 1位 第2回 1954 マニラ 38 36 24 98 1位 第3回 1958 東京 67 41 30 138 1位 第4回 1962 ジャカルタ 73 56 23 152 1位 第5回 1966 バンコク 78 53 33 164 1位 第6回 1970 バンコク 74 47 23 144 1位 第7回 1974 テヘラン 75 49 51 175 1位 第8回 1978 バンコク 70 58 49 177 1位 第9回 1982 ニューデリー 57 52 44 153 2位 第10回 1986 ソウル 58 76 77 211 3位 第11回 1990 北京 38 60 76 174 3位 第12回 1994 広島 64 75 79 218 2位 第13回 1998 バンコク 52 61 68 181 3位 第14回 2002 釜山 44 74 72 190 3位 第15回 2006 ドーハ 50 71 77 198 3位 第16回 2010 広州 48 74 94 216 3位 第17回 2014 仁川 47 77 76 200 3位 第18回 2018 ジャカルタ・パレンバン 75 56 74 205 2位 第19回 2022 杭州 52 67 69 188 2位 通算



1,084 1,104 1,054 3,242 -

第20回アジア競技大会｜日本代表メダル数

現在開催されている第20回アジア競技大会で日本代表は多くのメダルを獲得。10月3日の時点で金メダル83個を含む、計269個（銀95、銅91）を獲得しており、すでに過去最高のメダル数を獲得することが確定している。

■今大会の日本代表獲得メダル数

大会 開催年 開催都市 金 銀 銅 合計 順位 第20回 2026 愛知・名古屋 83 95 91 269 2位

■今大会の競技別メダル獲得数

競技 金 銀 銅 合計 陸上競技 10 12 10 32 柔道 9 1 4 14 レスリング 7 4 4 15 競泳 7 15 15 37 フェンシング 6 2 4 12 自転車トラックレース 5 4 0 9 ソフトテニス 4 2 2 8 セーリング 3 3 1 7 Eスポーツ 2 2 1 5 カヌースラローム 2 1 0 3 サーフィン 2 0 1 3 スケートボード 2 2 3 7 スポーツクライミング 2 3 1 6 テニス 2 1 1 4 体操競技 2 8 5 15 空手 2 1 1 4 自転車BMXレーシング 2 1 0 3 3x3 バスケットボール 1 0 0 1 7人制ラグビー 1 0 1 2 サッカー 1 1 0 2 セパタクロー 1 0 2 3 ソフトボール 1 0 0 1 トライアスロン 1 1 1 3 トランポリン 1 1 0 2 パデル 1 0 0 1 ブレイキン 1 1 0 2 ボクシング 1 0 3 4 卓球 1 3 3 7 射撃 1 0 3 4 水球 1 1 0 2 自転車BMXフリースタイル 1 2 0 3 アーチェリー 0 1 0 1 アーティスティックスイミング 0 2 0 2 ウエイトリフティング 0 1 0 1 カヌースプリント 0 1 2 3 クラッシュ 0 0 2 2 ゴルフ 0 1 1 2 スカッシュ 0 0 2 2 テコンドー 0 0 2 2 テックボール 0 1 1 2 バスケットボール 0 2 0 2 バドミントン 0 2 1 3 バレーボール 0 2 0 2 ハンドボール 0 1 1 2 ビーチバレーボール 0 0 1 1 ホッケー 0 0 1 1 ローイング 0 0 3 3 新体操 0 1 0 1 武術太極拳 0 2 0 2 総合格闘技 0 0 1 1 自転車マウンテンバイク 0 1 0 1 自転車ロード 0 1 1 2 近代五種 0 0 1 1 野球 0 1 0 1 飛込 0 2 2 4 馬術 0 1 3 4 合計 83 95 91 269

アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。