あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
japan Getty Images
【アジア大会】20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録
Yuta Tokuma

アジア大会 日本の過去大会獲得メダル数は？最多数はいつ？

【アジア競技大会2026】第20回目を迎えたアジア競技大会(2026/愛知・名古屋)。日本代表勢のアジア大会での獲得メダル数を紹介する。

アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

現在開催中の第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)。32年ぶりに日本国内で開催された同大会で、日本代表は多くの競技・種目でメダルを獲得してきた。これまでのアジア大会で日本代表勢は何個のメダルを獲得してきたのだろうか。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

本記事では、アジア競技大会のメダル獲得数を紹介する。

アジア競技大会｜日本代表メダル獲得数

第1回大会からアジア競技大会に出場する日本代表。2023年大会までの過去19大会で獲得したメダルの総数は、金1084、銀1104、銅1054の計3242個

これまでの大会で最も獲得メダル数が多かったのが、1994年に広島で開催された第12回大会で218個（金64、銀75、銅79）。ただし、現在開催されている第20回大会で日本代表はすでに269個（金83、銀95、銅91）を獲得しており、過去最多のメダル数を更新することが決まっている。

■アジア競技大会日本勢メダル総数一覧

大会

開催年

開催都市

合計

順位

第1回

1951

ニューデリー

24

21

15

60

1位

第2回

1954

マニラ

38

36

24

98

1位

第3回

1958

東京

67

41

30

138

1位

第4回

1962

ジャカルタ

73

56

23

152

1位

第5回

1966

バンコク

78

53

33

164

1位

第6回

1970

バンコク

74

47

23

144

1位

第7回

1974

テヘラン

75

49

51

175

1位

第8回

1978

バンコク

70

58

49

177

1位

第9回

1982

ニューデリー

57

52

44

153

2位

第10回

1986

ソウル

58

76

77

211

3位

第11回

1990

北京

38

60

76

174

3位

第12回

1994

広島

64

75

79

218

2位

第13回

1998

バンコク

52

61

68

181

3位

第14回

2002

釜山

44

74

72

190

3位

第15回

2006

ドーハ

50

71

77

198

3位

第16回

2010

広州

48

74

94

216

3位

第17回

2014

仁川

47

77

76

200

3位

第18回

2018

ジャカルタ・パレンバン

75

56

74

205

2位

第19回

2022

杭州

52

67

69

188

2位

通算



1,084

1,104

1,054

3,242

-

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

第20回アジア競技大会｜日本代表メダル数

現在開催されている第20回アジア競技大会で日本代表は多くのメダルを獲得。10月3日の時点で金メダル83個を含む、計269個（銀95、銅91）を獲得しており、すでに過去最高のメダル数を獲得することが確定している。

■今大会の日本代表獲得メダル数

大会

開催年

開催都市

合計

順位

第20回

2026

愛知・名古屋

83

95

91

269

2位

■今大会の競技別メダル獲得数

競技

合計

陸上競技

10

12

10

32

柔道

9

1

4

14

レスリング

7

4

4

15

競泳

7

15

15

37

フェンシング

6

2

4

12

自転車トラックレース

5

4

0

9

ソフトテニス

4

2

2

8

セーリング

3

3

1

7

Eスポーツ

2

2

1

5

カヌースラローム

2

1

0

3

サーフィン

2

0

1

3

スケートボード

2

2

3

7

スポーツクライミング

2

3

1

6

テニス

2

1

1

4

体操競技

2

8

5

15

空手

2

1

1

4

自転車BMXレーシング

2

1

0

3

3x3 バスケットボール

1

0

0

1

7人制ラグビー

1

0

1

2

サッカー

1

1

0

2

セパタクロー

1

0

2

3

ソフトボール

1

0

0

1

トライアスロン

1

1

1

3

トランポリン

1

1

0

2

パデル

1

0

0

1

ブレイキン

1

1

0

2

ボクシング

1

0

3

4

卓球

1

3

3

7

射撃

1

0

3

4

水球

1

1

0

2

自転車BMXフリースタイル

1

2

0

3

アーチェリー

0

1

0

1

アーティスティックスイミング

0

2

0

2

ウエイトリフティング

0

1

0

1

カヌースプリント

0

1

2

3

クラッシュ

0

0

2

2

ゴルフ

0

1

1

2

スカッシュ

0

0

2

2

テコンドー

0

0

2

2

テックボール

0

1

1

2

バスケットボール

0

2

0

2

バドミントン

0

2

1

3

バレーボール

0

2

0

2

ハンドボール

0

1

1

2

ビーチバレーボール

0

0

1

1

ホッケー

0

0

1

1

ローイング

0

0

3

3

新体操

0

1

0

1

武術太極拳

0

2

0

2

総合格闘技

0

0

1

1

自転車マウンテンバイク

0

1

0

1

自転車ロード

0

1

1

2

近代五種

0

0

1

1

野球

0

1

0

1

飛込

0

2

2

4

馬術

0

1

3

4

合計

83

95

91

269

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア競技大会2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会 20競技以上をU-NEXTで配信！まずは31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー