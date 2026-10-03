アジア大会 日本の過去大会獲得メダル数は？最多数はいつ？

現在開催中の第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)。32年ぶりに日本国内で開催された同大会で、日本代表は多くの競技・種目でメダルを獲得してきた。これまでのアジア大会で日本代表勢は何個のメダルを獲得してきたのだろうか。
本記事では、アジア競技大会のメダル獲得数を紹介する。
アジア競技大会｜日本代表メダル獲得数
第1回大会からアジア競技大会に出場する日本代表。2023年大会までの過去19大会で獲得したメダルの総数は、金1084、銀1104、銅1054の計3242個。
これまでの大会で最も獲得メダル数が多かったのが、1994年に広島で開催された第12回大会で218個（金64、銀75、銅79）。ただし、現在開催されている第20回大会で日本代表はすでに269個（金83、銀95、銅91）を獲得しており、過去最多のメダル数を更新することが決まっている。
■アジア競技大会日本勢メダル総数一覧
大会
開催年
開催都市
金
銀
銅
合計
順位
第1回
1951
ニューデリー
24
21
15
60
1位
第2回
1954
マニラ
38
36
24
98
1位
第3回
1958
東京
67
41
30
138
1位
第4回
1962
ジャカルタ
73
56
23
152
1位
第5回
1966
バンコク
78
53
33
164
1位
第6回
1970
バンコク
74
47
23
144
1位
第7回
1974
テヘラン
75
49
51
175
1位
第8回
1978
バンコク
70
58
49
177
1位
第9回
1982
ニューデリー
57
52
44
153
2位
第10回
1986
ソウル
58
76
77
211
3位
第11回
1990
北京
38
60
76
174
3位
第12回
1994
広島
64
75
79
218
2位
第13回
1998
バンコク
52
61
68
181
3位
第14回
2002
釜山
44
74
72
190
3位
第15回
2006
ドーハ
50
71
77
198
3位
第16回
2010
広州
48
74
94
216
3位
第17回
2014
仁川
47
77
76
200
3位
第18回
2018
ジャカルタ・パレンバン
75
56
74
205
2位
第19回
2022
杭州
52
67
69
188
2位
通算
1,084
1,104
1,054
3,242
-
第20回アジア競技大会｜日本代表メダル数
現在開催されている第20回アジア競技大会で日本代表は多くのメダルを獲得。10月3日の時点で金メダル83個を含む、計269個（銀95、銅91）を獲得しており、すでに過去最高のメダル数を獲得することが確定している。
■今大会の日本代表獲得メダル数
大会
開催年
開催都市
金
銀
銅
合計
順位
第20回
2026
愛知・名古屋
83
95
91
269
2位
■今大会の競技別メダル獲得数
競技
金
銀
銅
合計
陸上競技
10
12
10
32
柔道
9
1
4
14
レスリング
7
4
4
15
競泳
7
15
15
37
フェンシング
6
2
4
12
自転車トラックレース
5
4
0
9
ソフトテニス
4
2
2
8
セーリング
3
3
1
7
Eスポーツ
2
2
1
5
カヌースラローム
2
1
0
3
サーフィン
2
0
1
3
スケートボード
2
2
3
7
スポーツクライミング
2
3
1
6
テニス
2
1
1
4
体操競技
2
8
5
15
空手
2
1
1
4
自転車BMXレーシング
2
1
0
3
3x3 バスケットボール
1
0
0
1
7人制ラグビー
1
0
1
2
サッカー
1
1
0
2
セパタクロー
1
0
2
3
ソフトボール
1
0
0
1
トライアスロン
1
1
1
3
トランポリン
1
1
0
2
パデル
1
0
0
1
ブレイキン
1
1
0
2
ボクシング
1
0
3
4
卓球
1
3
3
7
射撃
1
0
3
4
水球
1
1
0
2
自転車BMXフリースタイル
1
2
0
3
アーチェリー
0
1
0
1
アーティスティックスイミング
0
2
0
2
ウエイトリフティング
0
1
0
1
カヌースプリント
0
1
2
3
クラッシュ
0
0
2
2
ゴルフ
0
1
1
2
スカッシュ
0
0
2
2
テコンドー
0
0
2
2
テックボール
0
1
1
2
バスケットボール
0
2
0
2
バドミントン
0
2
1
3
バレーボール
0
2
0
2
ハンドボール
0
1
1
2
ビーチバレーボール
0
0
1
1
ホッケー
0
0
1
1
ローイング
0
0
3
3
新体操
0
1
0
1
武術太極拳
0
2
0
2
総合格闘技
0
0
1
1
自転車マウンテンバイク
0
1
0
1
自転車ロード
0
1
1
2
近代五種
0
0
1
1
野球
0
1
0
1
飛込
0
2
2
4
馬術
0
1
3
4
合計
83
95
91
269
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