あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
HandballGetty Images
【アジア競技大会】ハンドボール競技はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Yuta Tokuma

ハンドボール男子準々決勝はいつ？日本戦の日程・テレビ放送予定

【アジア競技大会2026】ハンドボール男子準々決勝の日程、放送・配信予定を紹介。


アジア大会2026をライブ配信
asia sports aichi nagoya

U-NEXT

U-NEXTがアジア大会 愛知・名古屋を配信！

最大7チャンネルの同時ライブ配信はU-NEXT独占！計20競技以上をカバー

見放題プランの31日間無料トライアルで視聴可能

31日間無料トライアルあり

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)・男子ハンドボール競技は、9月26日(土)に準々決勝が行われる。

アジア競技大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の男子ハンドボール準々決勝の日程や放送予定を紹介する。

アジア大会・男子ハンドボール準々決勝｜日本戦はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子ハンドボール準々決勝は、2026年9月26日(土)に行われる。

日本代表はクウェート代表と対戦。試合は12:00開始予定となっている。

日程

開始時刻

対戦カード

9/26(土)

12:00

日本vsクウェート

アジア競技大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会・男子ハンドボール準々決勝｜日本戦の放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のは、U-NEXTでライブ配信されている。

地上波TBS系列でも中継されているが、男子ハンドボール準決勝は放送される予定はない。

日時

テレビ放送

ネット配信

9/26(土)12:00

なし

U-NEXT

アジア競技大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア競技大会｜視聴方法

U-NEXT asian games 2026U-NEXT

『U-NEXT』では第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
  2. 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

アジア大会はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録今すぐ視聴

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー