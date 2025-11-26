このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251121_Amazon_TVAmazon
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

有機EL・4KテレビがAmazonブラックフライデーで大幅値下げ！インチ別のおすすめ売れ筋商品は？

Amazonブラックフライデー2025、有機EL・4Kテレビ(TV)の注目セール対象品はある？インチ別のおすすめ売れ筋商品を紹介。

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025が12月1日(月)まで実施される。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなるおすすめテレビを紹介する。

【インチ別一覧】Amazonブラックフライデー2025 テレビのおすすめ商品

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

テレビでは、「REGZAシリーズ」の2023年モデル(65型)が37％オフの大特価で約5万円引きの89,800円(税込)。また、2022年モデル(50V型)もほぼ半額の48％オフで79,800円(税込)となっている。

【60型以上】

20251121_Amazon_TV_1_1【Amazon.co.jp限定】TCL 85V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 85Q6C Google TV 2.1ch サウンドシステム HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision Alexa AirPlay2 クロームキャスト Wチューナー 液晶 ゲームマスター ネット動画 音声検索 ALLM 自動低遅延 壁掛け 2025年モデル Q6Cシリーズ20251121_Amazon_TV_1_2ソニー(SONY) テレビ 65インチ 液晶 4K ブラビア KJ-65X75WL Google TV 10畳以上推奨20251121_Amazon_TV_1_3レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)
20251121_Amazon_TV_2_1ソニー(SONY) テレビ 65インチ 液晶 4K ブラビア KJ-65X75WL Google TV 10畳以上推奨20251121_Amazon_TV_2_2REGZA 65インチ Airplay ネット動画対応 4K E350Mシリーズ 液晶 65E350M スマートテレビ 2023年モデル20251121_Amazon_TV_2_3ソニー(SONY) テレビ 75インチ 液晶 4K ブラビア KJ-75X75WL Google TV 10畳以上推奨

【50～59型】

20251121_Amazon_TV_3_1【Amazon.co.jp限定】TCL 55V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 55Q6C Google TV 2.1ch サウンドシステム HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision Alexa AirPlay2 クロームキャスト Wチューナー 液晶 ゲームマスター ネット動画 音声検索 ALLM 自動低遅延 壁掛け 2025年モデル Q6Cシリーズ20251121_Amazon_TV_3_2【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E60N 4K スマート Wチューナー内蔵 ネット動画 液晶 テレビ HDMI2.1 低遅延ゲームモード Alexa AirPlay220251121_Amazon_TV_3_3MAXZEN テレビ 50型 Googleテレビ 50インチ グーグルテレビ 50V Dolby Atmos Dolby Vision 4K対応 地上・BS・110度CSデジタル 外付けHDD録画機能 HDMI3系統 HDR
20251121_Amazon_TV_4_1レグザ 50V型 4K液晶テレビ 50Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 ネット動画対応 (2022年モデル)20251121_Amazon_TV_4_2ソニー(SONY) テレビ 50インチ 液晶 4K ブラビア KJ-50X75WL Google TV 6畳以上推奨20251121_Amazon_TV_4_3ソニー(SONY) テレビ 55インチ 液晶 4K ブラビア KJ-55X75WL Google TV 8畳以上推奨

【40～49型】

20251121_Amazon_TV_5_1LG 有機ELテレビ OLED48B4PJA 48V型 4Kチューナー内蔵/スマートテレビ/ネット動画対応/120Hz/FreeSync™ テクノロジー/G-Sync/2024年モデル20251121_Amazon_TV_5_2【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 43V型 4K 量子ドット 43T6C 液晶 Dolby Atmos Alexa対応 目保護 音声検索 壁かけ Wチューナー 2025年モデル ゲームマスター ネット動画 チューナーイン スマートテレビ20251121_Amazon_TV_5_3ハイセンス 40V型【3年保証】40E4N フルハイビジョン 液晶 テレビ ネット動画 ダブルチューナー 外付けHDD 裏番組録画 Alexa ゲームモード AirPlay2 Bluetooth
20251121_Amazon_TV_6_1MAXZEN テレビ 40型 Googleテレビ 40インチ グーグルテレビ 40V 地上・BS・110度CSデジタル 外付けHDD録画機能 HDMI2系統 HDRパネル20251121_Amazon_TV_6_2レグザ 43インチ 4K液晶テレビ 43Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)20251121_Amazon_TV_6_3シャープ 43V型 4K 液晶 テレビ AQUOS 4T-C43GJ2 Google TV Dolby Atmos Wi-Fi6対応

【34型以下】

20251121_Amazon_TV_7_1【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 32V型 量子ドット FHD 液晶 32V5C Google TV Wチューナー ネット動画 Airplay2 クロームキャスト Alexa対応 目保護 裏録画 音声検索 ゲームモード チューナーイン スマートテレビ 2025年モデル20251121_Amazon_TV_7_2coocaa（クーカ） スマートテレビ ハイビジョン Google TV HDR10対応 Dolby Audio You Tube NETFLIX Prime videoブルーライト軽減 外付けHDD録画(裏番組録画) ドウシシャ 32Z65 (32V型)20251121_Amazon_TV_7_3RCA 32型 テレビ フルハイビジョン Google TV ネット動画対応 ダブルチューナー 外付けHDD 裏番組録画対応 音声検索 クロームキャスト フレームレス Dolby Audio HDR ゲームモード 壁掛け VESA規格 2025年モデル 32N1FHG
20251121_Amazon_TV_8_1山善 テレビ Wチューナー 液晶 32インチ ハイビジョン QRK-32WHDST ネット動画対応20251121_Amazon_TV_8_2シャープ(SHARP) 32V型 ハイビジョン 液晶 テレビ アクオス 2T-C32EF1 ネット動画対応 Android TV Dolby Audio対応20251121_Amazon_TV_8_3[2025新登場]14V型ポータブルスマートテレビ(Android TV)+Fullseg地デジ内蔵/ネット動画対応/ハイビジョン液晶テレビ/SmartTV(YouTube/primevideo/NETFLIX/GooglePlay)/HDMI/WiFi 2.4GHz/5.0GHz/Bluetooth+IRリモコン(Hey Google機能) (スタンド置き・壁掛け)VESA準拠75×75mm

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な活用方法は？

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0