このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
20251121_Amazon_KadenAmazon
Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！セール対象商品一覧はこちら
Tsutomu Maeda

ソニー4KTVが23%OFF！Amazonブラックフライデー2025で安くなる家電は？炊飯器・テレビ・洗濯機・冷蔵庫のセール対象品を紹介

Amazonブラックフライデー2025、家電のセール対象品は？炊飯器、テレビ・モニター、冷蔵庫、炊飯器で安くなるおすすめ商品は？

2025年は11/24(月)～12/1(月)まで開催

Amazon

Amazonブラックフライデー2025

2025年11月24日(月)～12月1日(月)まで開催

今すぐ割引価格をチェック

Amazonブラックフライデー2025

注目アイテムが大幅値下げ

セール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025が12月1日(月)まで実施される。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

本記事では、Amazonブラックフライデーで安くなるおすすめ家電商品を紹介する。

Amazonブラックフライデー2025 家電のおすすめ商品一覧

Amazonブラックフライデーでは、多数の人気商品がセール販売。本セール(11/24(月・振替)午前0時～12/1(月)23時59分)と先行セール(11/21(金)午前0時～11/23(日)23時59分)で大きな違いはなく、いずれもお得な価格で多数出品される。人気商品は在庫切れとなってしまう場合も多いため、購入したい商品は可能な限り早いタイミングでチェックしておくことをおすすめする。

大型家電では、日立の冷蔵庫が26％オフで169,800円(税込)、シャープのドラム式洗濯乾燥機が25％オフで188,800円(税込)となるなど、多くの生活必需品がお買い得となっている。

【家電のセール商品】

20251121_Amazon_TV_1_1【Amazon.co.jp限定】TCL 85V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 85Q6C Google TV 2.1ch サウンドシステム HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision Alexa AirPlay2 クロームキャスト Wチューナー 液晶 ゲームマスター ネット動画 音声検索 ALLM 自動低遅延 壁掛け 2025年モデル Q6Cシリーズ20251121_Amazon_TV_1_2ソニー(SONY) テレビ 65インチ 液晶 4K ブラビア KJ-65X75WL Google TV 10畳以上推奨20251121_Amazon_TV_1_3レグザ 65インチ 4K液晶テレビ 65Z570L 4Kチューナー内蔵 外付けHDD 裏番組録画 スマートテレビ (2022年モデル)
20251121_Amazon_Kaden_1_1日立 冷蔵庫 幅65cm 540L R-HW54V N ライトゴールド 日本製 大容量冷凍室159L まるごとチルド デリシャス冷凍 新鮮スリープ野菜室 フレンチドア20251121_Amazon_Kaden_1_3【Amazon.co.jp限定】 アイリスオーヤマ 冷凍庫 スリム 120L ブラック スキマックス IUSN-S12B-B 前開き式 自動霜取り 幅35.6cm 新生活20251121_Amazon_Kaden_2_2ハイセンス 冷蔵庫 幅55.4cm 283L 自動霜取り セレクトチルド室 急速冷凍 2段野菜室 静音 右開き 3ドア 大容量 HR-D28ES スペースグレー
20251121_Amazon_Kaden_4_1ハイセンス 冷蔵庫 幅49cm 175L 一人暮らし スリム 大容量冷蔵室122L 静音 右開き 2ドア コンパクト HR-D1701B ブラック20251121_Amazon_Kaden_2_3東芝 冷蔵庫 幅47.9㎝ 153L GR-W15BZ1(W) 2ドア 自動霜取り 右開きタイプ ひとり暮らし 省スペース 耐熱天板 2025年モデル セミマットホワイト20251121_Amazon_Kaden_1_2シャープ ドラム式 洗濯乾燥機 洗濯11kg 乾燥6kg 幅59.6cm ハイブリッド乾燥 洗剤自動投入 乾燥フィルター自動掃除 ES-X11B-SL 左開き クリスタルシルバー
20251121_Amazon_Kaden_3_1Yoquna 衣類乾燥機 6kg UV消臭 【SNS1000万再生突破】 除菌 タイマー5段階 乾燥検知 自動停止 衣類 布団 梅雨 家庭用 一人暮らし チャイルドロック 乾燥機 moondry (操作パネル右上)20251121_Amazon_Kaden_3_2TOSHIBA(東芝) 全自動洗濯機 8.5kg AW-850DZ4(W) グランホワイト インバーター ZABOON 抗菌 ウルトラファインバブル 洗浄 Ag+ 抗菌水 低振動 縦型 ふろ水ポンプ 洗濯槽自動おそうじ20251121_Amazon_Kaden_3_3日立 全自動洗濯機 洗濯10kg ホワイト ビートウォッシュ BW-V100MR W 本体幅57cm つけおきプラス 大流量 ナイアガラ ビート洗浄
20251121_Amazon_Kaden_4_2LG Styler S3BNF 衣類ケア 花粉 ウイルス ダニ ニオイ除去 スチーム衣類ケア しわ伸ばし ミストベージュ色 スーツ コート ウール ニット シルク 機能素材をケアー しわ取り 毛布除菌 ズボンプレッサー 3着20251121_Amazon_Kaden_4_3COMFEE' 洗濯機 5.5kg 一人暮らし 1-3人用 全自動洗濯機 ステンレス槽 風乾燥 予約機能 部屋干し ガラスドア コンパクト 家電 節水 静音設計 省スペース 槽洗浄 透明ドア 黒 金属グレーCAC06EW55/T-S120251121_Amazon_Kaden_2_1TOSHIBA(東芝) ドラム式洗濯乾燥機 幅60㎝ 洗濯12kg 乾燥7kg 左開き TW-127XM3L(W) グランホワイト ヒートポンプ 大風量乾燥 Ag+抗菌水 洗剤自動投入
20251121_Amazon_Kaden_5_1シャープ 炊飯器 KS-CF05B-B 3合 一人暮らし マイコン パン調理機能 ブラック20251121_Amazon_Kaden_5_2【タイガー魔法瓶 公式SHOP限定】タイガー魔法瓶(TIGER) 炊飯器 3.5合 土鍋圧力IH式 最上位モデル 日本製 土鍋ご泡火炊き 環境配慮パッケージ ブラック JRX-S060K20251121_Amazon_Kaden_5_3【Amazon.co.jp限定】[山善] 炊飯器 一人暮らし 5.5合 3種類炊き分け機能 マイコン式 低温調理 無洗米モード 保温 予約機能 ブラック AMRC-10M(B)
20251121_Amazon_Kaden_6_1シャープ 炊飯器 KS-CF05B-B 3合 一人暮らし マイコン パン調理機能 ブラック20251121_Amazon_Kaden_6_2象印マホービン 炊飯器 5.5合 極め炊き IHタイプ 日本製 保温30時間 ブラック NW-VE10-BA20251121_Amazon_Kaden_6_3TOSHIBA(東芝) 炊飯器 炎匠炊き 5.5合 RC-10VRV(W) グランホワイト 真空IH rice cooker 日本製 真空ひたし 真空保温白米40時間
20251121_Amazon_TV_3_1【Amazon.co.jp限定】TCL 55V型 テレビ 4K 量子ドット MiniLED 倍速 55Q6C Google TV 2.1ch サウンドシステム HDR10+ Dolby Atmos Dolby Vision Alexa AirPlay2 クロームキャスト Wチューナー 液晶 ゲームマスター ネット動画 音声検索 ALLM 自動低遅延 壁掛け 2025年モデル Q6Cシリーズ20251121_Amazon_TV_3_2【Amazon.co.jp限定】ハイセンス【3年保証】55V型 55E60N 4K スマート Wチューナー内蔵 ネット動画 液晶 テレビ HDMI2.1 低遅延ゲームモード Alexa AirPlay220251121_Amazon_TV_3_3MAXZEN テレビ 50型 Googleテレビ 50インチ グーグルテレビ 50V Dolby Atmos Dolby Vision 4K対応 地上・BS・110度CSデジタル 外付けHDD録画機能 HDMI3系統 HDR

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

【最大16％還元】Amazonブラックフライデー2025のお得な活用方法

2025年のAmazonブラックフライデーは、11月24日(月・振替)0時00分から12月1日(月)23時59分までの8日間にわたって開催される。本セールに先駆けて11月21日(金)0時00分から11月23日(日)23時59分の3日間は先行セールも行われる。

【ポイントアップキャンペーン】

Amazonブラックフライデーでは、2025年もポイントアップキャンペーンが実施される。

エントリー期間中(2025年11月14日(金)10:30～2025年12月1日(月)23:59)にエントリーの上、セール期間中(2025年11月21日(金)00:00～2025年12月1日(月)23:59 ※先行セールも含む)に合計10,000円（税込）以上注文すると、Amazonポイント（期間限定ポイント）を最大16%（最大10,000ポイント）還元するキャンペーンを実施する。

「Amazon Mastercard」は入会費・年会費が永年無料、最短5分でカード発行され、即日Amazonでお買い物をすることができるが、指定する金融機関の設定などで時間がかかる可能性も考えられるため、前もって準備しておく方が安全だ。

▶Amazon Mastercardに申し込む(入会費・年会費 永年無料)

■ポイント還元率(最大16%)

「プライム会員：+1.5%」+「Amazon Mastercard(プライム会員)：+3%」+「おもちゃ・ホビーの購入：+6.5%」+「指定ブランド(注目ブランド以外)対象商品購入：+4%」or「注目ブランド対象商品購入：+5.0%

※最大16%還元はおもちゃ・ホビーの購入のみに適用され、それ以外の商品については最大9.5%が適用された。

Amazonブラックフライデー2025で注目商品が大幅値下げ！売り切れ必至、今すぐチェックセール会場はこちら

Amazonブラックフライデー2025｜最新情報

amazon black friday 2025 daily pickup productsAmazon

Amazonブラックフライデーに関する最新情報は以下の記事でも紹介している。

セール情報

おすすめ目玉商品

サブスクのキャンペーン情報

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

0