PSV Panoramica

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NXGN 2026 GFX

NXGN 2026: i 50 migliori giovani talenti del mondo

Tornano le classifiche annuali NXGN per il 2026: GOAL stila la classifica dei migliori giovani talenti del calcio maschile e femminile a livello mondiale, incoronando i vincitori che seguiranno le orme di giocatori del calibro di Yamal, Bellingham, Donnarumma e Vicky López.

NXGNL. Yamal
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1Barcelona crestBarcelona38311695365994
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2Real Madrid crestReal Madrid38275677354286
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3Villarreal crestVillarreal
5 - 1
382261072462672
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4Atlético Madrid crestAtlético Madrid
1 - 5
382161162441869
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5Real Betis crestReal Betis381515859481160
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Ultimo aggiornamento 27 minuti fa
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