L'FC Twente lancia un chiaro segnale ad Ajax, Feyenoord e PSV

L'FC Twente ha esercitato l'opzione sul contratto del ventenne terzino sinistro Mats Rots, legandolo al club fino a metà 2028. Secondo Tubantia, il giocatore, già nel mirino di Ajax, Feyenoord e PSV, è una delle rivelazioni di Twente quest'anno.

Il difensore, punto fermo della Nazionale giovanile, è una delle rivelazioni di questa stagione. Secondo il giornalista di calciomercato Mounir Boualin di SoccerNews, è seguito da tutte e tre le big.

Con questo rinnovo il Twente aumenta il valore di Rots, che Transfermarkt valuta già 10 milioni di euro.

Nonostante ciò, sembra improbabile che resti a Twente per altre due stagioni, dato l’interesse di molti club.

Finora ha giocato 38 partite ufficiali con il Twente, segnando cinque gol e fornendo quattro assist.

La scorsa stagione ha giocato in prestito all'Heracles Almelo e ha già collezionato cinque presenze nella Nazionale Under 21 olandese.

Mats è il fratello minore dell'ala destra Daan Rots (24). Con il suo contratto il Twente potrebbe ripetere la stessa operazione.