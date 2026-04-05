Nella domenica di Pasqua il Psv è diventato campione d'Olanda. I biancorossi hanno vinto l'Eredivisie con cinque giornate d'anticipo, per la 27a volta nella loro storia; la terza consecutiva. La matematica è arrivata dopo il pareggio per 0-0 tra Feyenoord e Volendam, grazie al quale la squadra di Eindhoven è salita a 17 punti di vantaggio sulla seconda che con soli 15 punti disponibili non può raggiungere il primo posto: 71 Psv, 54 Feyenoord. La squadra di Peter Bosz è la più precoce nella storia del campionato olandese, superando un record che resisteva dal 1978, e che era proprio del Psv.