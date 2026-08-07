Come acquistare i biglietti dell'Eredivisie 2026/27: prezzi medi dei biglietti, Ajax, Feyenoord e altro ancora

I biglietti per l'Eredivisie registrano una domanda esplosiva per vedere squadre come Ajax, PSV Eindhoven, e Feyenoord, oltre a potenze emergenti come AZ Alkmaar e FC Twente.

Nonostante il tutto esaurito riempia regolarmente i tornelli di impianti iconici come la Johan Cruijff ArenA, il De Kuip e il Philips Stadion, i biglietti vengono rapidamente acquistati da spettatori esperti, groundhopper internazionali e tifosi che sanno dove cercare.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'Eredivisie che devi conoscere per la stagione 2026/27, compresi prezzi, calendari di uscita e requisiti della Clubcard olandese.

Prossime partite dell'Eredivisie 2026/27 e biglietti

Come acquistare i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto negli stadi olandesi, a seconda del profilo della partita, del livello di sicurezza e della finestra di pianificazione:

Portali ufficiali dei club: acquistare direttamente tramite le biglietterie ufficiali dei club online (ad esempio ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) è la via principale per biglietti a prezzo nominale. I biglietti vengono solitamente messi in vendita online da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.

Sistema Dutch Clubcard (Club Card): nei Paesi Bassi, le partite ad alto rischio o ad alta domanda, come De Klassieker o i derby locali, richiedono una Dutch Clubcard verificata o l'iscrizione ufficiale a un club. I visitatori dall'estero possono registrarsi a membership digitali dei club, come Ajax Club Card o PSV Supporters Club, per ottenere l'autorizzazione all'acquisto per le partite non soggette a restrizioni.

Piattaforme ufficiali di rivendita: la maggior parte dei principali club di Eredivisie gestisce sui propri siti marketplace ufficiali di rivendita dei biglietti, consentendo agli abbonati di rivendere in sicurezza i propri posti a tifosi verificati al prezzo nominale quando c'è il tutto esaurito.

Piattaforma secondaria di rivendita: se le vendite ufficiali terminano o se non hai una Clubcard per le partite di cartello, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni verificate di rivendita digitale per i viaggiatori internazionali. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?

Acquistare direttamente tramite i club olandesi per una singola partita offre alcuni dei prezzi più competitivi tra i principali campionati europei:

Prezzi nominali diretti: i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da 20 € a 85 € , a seconda del club, del settore dello stadio e della categoria dell'avversaria. Le partite di campionato di profilo più basso in impianti come l'AFAS Stadion o l'Euroborg partono dalla fascia più economica, mentre le gare con protagoniste le "Big Three" si collocano nella fascia più alta.

Posizione dei settori: i posti più convenienti, così come le terrazze safe-standing, si trovano dietro le porte nei settori laterali corti (Korte Zijde). I posti centrali sul lato lungo (Lange Zijde) hanno prezzi nominali premium.

Prezzi della rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti d'ingresso per le normali partite di Eredivisie partono da circa 30 € fino a 45 €, mentre rivalità ad alta tensione come De Klassieker o De Topper raggiungono prezzi determinati dal mercato a seconda della classifica.

Categorie ridotte: la maggior parte dei club olandesi offre fasce di biglietti scontati per i giovani tifosi, under 12 e under 18, oltre a pacchetti per settori famiglia per le partite interne.

Quando è nata l'Eredivisie?

Fondata nel 1956, l'Eredivisie è una delle competizioni di massima serie più vivaci del calcio europeo e celebra 70 anni di calcio professionistico olandese durante la stagione 2026/27.

Celebrato in tutto il mondo per il suo impegno verso il Calcio Totale, per i talenti prolifici dei vivai e per il suo stile offensivo, il campionato olandese offre un'atmosfera da giorno partita imperdibile.

Dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con una capienza di 55.000 posti e un tifo fragoroso, e dal catino del De Kuip di Rotterdam (Feyenoord Stadium), fino agli impianti più raccolti e ostili come il De Grolsch Veste del FC Twente o il De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura del tifo olandese si fonda su una profonda passione comunitaria, coreografie e sostegno vocale incessante.