Come acquistare i biglietti dell'Eredivisie 2026/27: prezzi medi dei biglietti, Ajax, Feyenoord e altro ancora

I biglietti per l'Eredivisie registrano una domanda esplosiva per vedere squadre come Ajax, PSV Eindhoven, e Feyenoord, oltre a potenze emergenti come AZ Alkmaar e FC Twente.
Nonostante il tutto esaurito riempia regolarmente i tornelli di impianti iconici come la Johan Cruijff ArenA, il De Kuip e il Philips Stadion, i biglietti vengono rapidamente acquistati da spettatori esperti, groundhopper internazionali e tifosi che sanno dove cercare.
Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'Eredivisie che devi conoscere per la stagione 2026/27, compresi prezzi, calendari di uscita e requisiti della Clubcard olandese.
Prossime partite dell'Eredivisie 2026/27 e biglietti
Data e orario del calcio d'inizio
Partita
Biglietti
ven 7 ago, 19:00
SC Cambuur vs Excelsior Rotterdam
sab 8 ago, 15:30
NEC Nijmegen vs SC Telstar
sab 8 ago, 17:45
Go Ahead Eagles vs Willem II
sab 8 ago, 19:00
PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard
sab 8 ago, 20:00
AZ Alkmaar vs ADO Den Haag
dom 9 ago, 11:15
Sparta Rotterdam vs Feyenoord
dom 9 ago, 13:30
FC Groningen vs FC Utrecht
dom 9 ago, 13:30
PEC Zwolle vs AFC Ajax
dom 9 ago, 15:45
SC Heerenveen vs FC Twente
ven 14 ago, 19:00
SC Telstar vs Sparta Rotterdam
sab 15 ago, 15:30
Willem II vs NEC Nijmegen
sab 15 ago, 17:45
FC Utrecht vs AZ Alkmaar
sab 15 ago, 19:00
Excelsior Rotterdam vs PSV Eindhoven
sab 15 ago, 20:00
Fortuna Sittard vs SC Cambuur
dom 16 ago, 11:15
ADO Den Haag vs FC Groningen
dom 16 ago, 13:30
Feyenoord vs Go Ahead Eagles
dom 16 ago, 13:30
FC Twente vs PEC Zwolle
dom 16 ago, 15:45
AFC Ajax vs SC Heerenveen
Come acquistare i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?
Esistono diversi canali per assicurarsi un posto negli stadi olandesi, a seconda del profilo della partita, del livello di sicurezza e della finestra di pianificazione:
- Portali ufficiali dei club: acquistare direttamente tramite le biglietterie ufficiali dei club online (ad esempio ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) è la via principale per biglietti a prezzo nominale. I biglietti vengono solitamente messi in vendita online da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.
- Sistema Dutch Clubcard (Club Card): nei Paesi Bassi, le partite ad alto rischio o ad alta domanda, come De Klassieker o i derby locali, richiedono una Dutch Clubcard verificata o l'iscrizione ufficiale a un club. I visitatori dall'estero possono registrarsi a membership digitali dei club, come Ajax Club Card o PSV Supporters Club, per ottenere l'autorizzazione all'acquisto per le partite non soggette a restrizioni.
- Piattaforme ufficiali di rivendita: la maggior parte dei principali club di Eredivisie gestisce sui propri siti marketplace ufficiali di rivendita dei biglietti, consentendo agli abbonati di rivendere in sicurezza i propri posti a tifosi verificati al prezzo nominale quando c'è il tutto esaurito.
- Piattaforma secondaria di rivendita: se le vendite ufficiali terminano o se non hai una Clubcard per le partite di cartello, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni verificate di rivendita digitale per i viaggiatori internazionali. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.
Quanto costano i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?
Acquistare direttamente tramite i club olandesi per una singola partita offre alcuni dei prezzi più competitivi tra i principali campionati europei:
- Prezzi nominali diretti: i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da 20 € a 85 €, a seconda del club, del settore dello stadio e della categoria dell'avversaria. Le partite di campionato di profilo più basso in impianti come l'AFAS Stadion o l'Euroborg partono dalla fascia più economica, mentre le gare con protagoniste le "Big Three" si collocano nella fascia più alta.
- Posizione dei settori: i posti più convenienti, così come le terrazze safe-standing, si trovano dietro le porte nei settori laterali corti (Korte Zijde). I posti centrali sul lato lungo (Lange Zijde) hanno prezzi nominali premium.
- Prezzi della rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti d'ingresso per le normali partite di Eredivisie partono da circa 30 € fino a 45 €, mentre rivalità ad alta tensione come De Klassieker o De Topper raggiungono prezzi determinati dal mercato a seconda della classifica.
- Categorie ridotte: la maggior parte dei club olandesi offre fasce di biglietti scontati per i giovani tifosi, under 12 e under 18, oltre a pacchetti per settori famiglia per le partite interne.
Quando è nata l'Eredivisie?
Fondata nel 1956, l'Eredivisie è una delle competizioni di massima serie più vivaci del calcio europeo e celebra 70 anni di calcio professionistico olandese durante la stagione 2026/27.
Celebrato in tutto il mondo per il suo impegno verso il Calcio Totale, per i talenti prolifici dei vivai e per il suo stile offensivo, il campionato olandese offre un'atmosfera da giorno partita imperdibile.
Dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con una capienza di 55.000 posti e un tifo fragoroso, e dal catino del De Kuip di Rotterdam (Feyenoord Stadium), fino agli impianti più raccolti e ostili come il De Grolsch Veste del FC Twente o il De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura del tifo olandese si fonda su una profonda passione comunitaria, coreografie e sostegno vocale incessante.