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Joey Veerman of PSV battles for the ball with David Min of FC UtrechtGetty Images
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Come acquistare i biglietti dell'Eredivisie 2026/27: prezzi medi dei biglietti, Ajax, Feyenoord e altro ancora

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Biglietti
Eredivisie
Ajax
PSV

GOAL è la guida definitiva per assicurarti in questa stagione i biglietti del calcio olandese per Ajax, Feyenoord, PSV e altro ancora

I biglietti per l'Eredivisie registrano una domanda esplosiva per vedere squadre come Ajax, PSV Eindhoven, e Feyenoord, oltre a potenze emergenti come AZ Alkmaar e FC Twente.

Nonostante il tutto esaurito riempia regolarmente i tornelli di impianti iconici come la Johan Cruijff ArenA, il De Kuip e il Philips Stadion, i biglietti vengono rapidamente acquistati da spettatori esperti, groundhopper internazionali e tifosi che sanno dove cercare.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le informazioni essenziali sui biglietti dell'Eredivisie che devi conoscere per la stagione 2026/27, compresi prezzi, calendari di uscita e requisiti della Clubcard olandese.

Prossime partite dell'Eredivisie 2026/27 e biglietti

Data e orario del calcio d'inizio

Partita

Biglietti

ven 7 ago, 19:00

SC Cambuur vs Excelsior Rotterdam

Prenota i biglietti

sab 8 ago, 15:30

NEC Nijmegen vs SC Telstar

Prenota i biglietti

sab 8 ago, 17:45

Go Ahead Eagles vs Willem II

Prenota i biglietti

sab 8 ago, 19:00

PSV Eindhoven vs Fortuna Sittard

Prenota i biglietti

sab 8 ago, 20:00

AZ Alkmaar vs ADO Den Haag

Prenota i biglietti

dom 9 ago, 11:15

Sparta Rotterdam vs Feyenoord

Prenota i biglietti

dom 9 ago, 13:30

FC Groningen vs FC Utrecht

Prenota i biglietti

dom 9 ago, 13:30

PEC Zwolle vs AFC Ajax

Prenota i biglietti

dom 9 ago, 15:45

SC Heerenveen vs FC Twente

Prenota i biglietti

ven 14 ago, 19:00

SC Telstar vs Sparta Rotterdam

Prenota i biglietti

sab 15 ago, 15:30

Willem II vs NEC Nijmegen

Prenota i biglietti

sab 15 ago, 17:45

FC Utrecht vs AZ Alkmaar

Prenota i biglietti

sab 15 ago, 19:00

Excelsior Rotterdam vs PSV Eindhoven

Prenota i biglietti

sab 15 ago, 20:00

Fortuna Sittard vs SC Cambuur

Prenota i biglietti

dom 16 ago, 11:15

ADO Den Haag vs FC Groningen

Prenota i biglietti

dom 16 ago, 13:30

Feyenoord vs Go Ahead Eagles

Prenota i biglietti

dom 16 ago, 13:30

FC Twente vs PEC Zwolle

Prenota i biglietti

dom 16 ago, 15:45

AFC Ajax vs SC Heerenveen

Prenota i biglietti

Come acquistare i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?

Esistono diversi canali per assicurarsi un posto negli stadi olandesi, a seconda del profilo della partita, del livello di sicurezza e della finestra di pianificazione:

  • Portali ufficiali dei club: acquistare direttamente tramite le biglietterie ufficiali dei club online (ad esempio ajax.nl, feyenoord.nl, psv.nl) è la via principale per biglietti a prezzo nominale. I biglietti vengono solitamente messi in vendita online da 2 a 4 settimane prima del calcio d'inizio.
  • Sistema Dutch Clubcard (Club Card): nei Paesi Bassi, le partite ad alto rischio o ad alta domanda, come De Klassieker o i derby locali, richiedono una Dutch Clubcard verificata o l'iscrizione ufficiale a un club. I visitatori dall'estero possono registrarsi a membership digitali dei club, come Ajax Club Card o PSV Supporters Club, per ottenere l'autorizzazione all'acquisto per le partite non soggette a restrizioni.
  • Piattaforme ufficiali di rivendita: la maggior parte dei principali club di Eredivisie gestisce sui propri siti marketplace ufficiali di rivendita dei biglietti, consentendo agli abbonati di rivendere in sicurezza i propri posti a tifosi verificati al prezzo nominale quando c'è il tutto esaurito.
  • Piattaforma secondaria di rivendita: se le vendite ufficiali terminano o se non hai una Clubcard per le partite di cartello, i marketplace secondari dei biglietti offrono opzioni verificate di rivendita digitale per i viaggiatori internazionali. Assicurati di controllare i termini e le condizioni del sito da cui stai acquistando.

Quanto costano i biglietti per l'Eredivisie 2026/27?

Acquistare direttamente tramite i club olandesi per una singola partita offre alcuni dei prezzi più competitivi tra i principali campionati europei:

  • Prezzi nominali diretti: i biglietti per adulti per una singola partita vanno generalmente da 20 € a 85 €, a seconda del club, del settore dello stadio e della categoria dell'avversaria. Le partite di campionato di profilo più basso in impianti come l'AFAS Stadion o l'Euroborg partono dalla fascia più economica, mentre le gare con protagoniste le "Big Three" si collocano nella fascia più alta.
  • Posizione dei settori: i posti più convenienti, così come le terrazze safe-standing, si trovano dietro le porte nei settori laterali corti (Korte Zijde). I posti centrali sul lato lungo (Lange Zijde) hanno prezzi nominali premium.
  • Prezzi della rivendita secondaria: sulle piattaforme secondarie come StubHub, i biglietti d'ingresso per le normali partite di Eredivisie partono da circa 30 € fino a 45 €, mentre rivalità ad alta tensione come De Klassieker o De Topper raggiungono prezzi determinati dal mercato a seconda della classifica.
  • Categorie ridotte: la maggior parte dei club olandesi offre fasce di biglietti scontati per i giovani tifosi, under 12 e under 18, oltre a pacchetti per settori famiglia per le partite interne.

Quando è nata l'Eredivisie?

Fondata nel 1956, l'Eredivisie è una delle competizioni di massima serie più vivaci del calcio europeo e celebra 70 anni di calcio professionistico olandese durante la stagione 2026/27.

Celebrato in tutto il mondo per il suo impegno verso il Calcio Totale, per i talenti prolifici dei vivai e per il suo stile offensivo, il campionato olandese offre un'atmosfera da giorno partita imperdibile.

Dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam, con una capienza di 55.000 posti e un tifo fragoroso, e dal catino del De Kuip di Rotterdam (Feyenoord Stadium), fino agli impianti più raccolti e ostili come il De Grolsch Veste del FC Twente o il De Adelaarshorst del Go Ahead Eagles, la cultura del tifo olandese si fonda su una profonda passione comunitaria, coreografie e sostegno vocale incessante.

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