Palpite Internacional x Remo - Campeonato Brasileiro - 17/08/2026

Veja os palpites para o jogo entre Internacional x Remo, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, nesta segunda-feira (17), às 20h.

Melhores palpites para Internacional x Remo

Vitória do Internacional, com odds de 1.60 na Betnacional

Menos de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Betnacional

Remo ou empate, com odds de 2.38 na Betnacional

*Betnacional: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.092/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

O Inter vem de boa sequência e aparece como favorito contra o Remo.

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Nossa análise: Momento das equipes

O técnico colorado Paulo Pezzolano mudou a estratégia, fortalecendo o meio-campo do Internacional para dar mais liberdade a Alan Patrick. Resultado: o Internacional conseguiu dois empates importantes contra Flamengo e Palmeiras, no Campeonato Brasileiro, além de ter eliminado o Corinthians nas oitavas da Copa do Brasil.

Mas, como o Inter só venceu cinco partidas desde o início do Brasileirão, a situação continua crítica e os gaúchos estão apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

O risco do Remo é ainda pior. A equipe paraense ocupa a vice-lanterna da competição, mas pode ultrapassar o Colorado, se vencer o jogo no Beira-Rio.

Prováveis escalações de Internacional x Remo

Internacional: Matheus Cunha, Bruno Gomes, Mercado (Félix Torres, Juninho), Maripán e Matheus Bahia, Paulinho, Bruno Henrique (Ronaldo, Aguirre), Vitinho e Bernabei, Carbonero e Alan Patrick

Remo: Marcelo Rangel, Marcelinho, Matheus Felipe, Léo Andrade e Mayk, Zé Welison (Patrick), Picco e Zé Ricardo, Pikachu, Jajá e Alef Manga (Taliari)

Chegou a hora de vencer bem

Os ajustes de Paulo Pezzolano receberam elogios, principalmente depois da eliminação do Corinthians na Copa do Brasil e dos empates contra Flamengo, no Beira-Rio, e Palmeiras, no Nubank Park, pelo Brasileirão.

Apesar de ter estancado a sangria e da evolução de nomes como Carbonero e Alan Patrick, o Internacional não vence há seis jogos no Campeonato Brasileiro, permanecendo apenas um ponto acima da zona de rebaixamento.

Em todo o caso, o Colorado demonstrou mais confiança dentro de casa ao segurar o Flamengo e vencer o Corinthians (pela Copa do Brasil), ambos jogos no Beira-Rio. Mesmo se tratando de um confronto direto contra a degola, o Internacional apresenta viés de alta.

Palpite 1 Internacional x Remo: Vitória do Internacional, com odds de 1.60 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para Resultado da Partida

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Defesas à frente dos ataques

O ataque não é o forte de Internacional e Remo, com 23 e 26 gols respectivamente no Brasileirão. Um recorte recente de três jogos do campeonato de pontos corridos aponta somente um gol marcado pelo Colorado, na derrota por 2 x 1 para o Athletico.

Quanto ao Remo, o Azulino conseguiu um desempenho melhor, com dois gols anotados contra Atlético-MG e Vitória. Ainda assim, a média é de 1.2 tentos por partida.

Palpite 2 Internacional x Remo: Menos de 2.5 gols, com odds de 1.91 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Remo pode surpreender?

A campanha ruim do Remo aumenta as chances do time voltar à segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Ressalta-se, no entanto, que o Azulão obteve bons resultados recentes como visitante: vitórias diante de Chapecoense e Botafogo.

Além disso, o Internacional está longe de ser um time estável. Pelo contrário, pois o Colorado é o segundo pior mandante do Brasileirão, com cinco derrotas em casa e não vence há dois jogos no Beira-Rio.

Palpite 3 Internacional x Remo: Remo ou empate, com odds de 2.38 na Betnacional

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.