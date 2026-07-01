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Netherlands v Morocco: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Redazione Goal

Ismael Saibari al Bayern Monaco è ufficiale, nuova avventura per l'attaccante del Marocco: le cifre del trasferimento

Calciomercato
Bayern Monaco
I. Saibari
PSV

Il club bavarese annuncia l'ingaggio del fantasista marocchino dal PSV Eindhoven.

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Il BayernMonaco inaugura il suo mercato: è ufficiale l'ingaggio di Ismael Saibari.


Il club bavarese ha annunciato la firma del fantasista classe 2001, ora impegnato con il Marocco ai Mondiali.


Saibari arriva dal PSV Eindhoven a titolo definitivo e va ad arricchire il reparto offensivo: trequartista ed esterno, sa giocare anche da centravanti come sta facendo oggi con i Leoni dell'Atlante.

  • SAIBARI AL BAYERN: LE CIFRE

    Come riferito da Fabrizio Romano, il Bayern Monaco ha chiuso l'affare con il PSV sulla base di 55 milioni di euro.


    Saibari ha firmato un contratto fino al 2031.

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  • L'ANNUNCIO DEL BAYERN



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  • IL COMUNICATO DEL BAYERN

    L'FC Bayern ha ingaggiato Ismael Saibari (25 anni) dal PSV Eindhoven. L'attaccante è attualmente impegnato con la nazionale del Marocco ai Mondiali in USA, Messico e Canada. Al termine del torneo, lascerà i campioni d'Olanda per trasferirsi a Monaco. Saibari ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2031 e indosserà la maglia numero 34 dell'FC Bayern.

  • LE PAROLE DI EBERL E FREUND

    Max Eberl, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco: "Siamo entusiasti di esserci assicurati le prestazioni di Ismael Saibari, uno degli attaccanti più interessanti della Coppa del Mondo. Trasferimenti di questo tipo non avvengono dall'oggi al domani, ma sono il frutto di una pianificazione a lungo termine: il fattore decisivo è stato chiarire subito la nostra posizione, poiché eravamo consapevoli delle qualità di Ismael e siamo riusciti a prospettargli fin da subito un futuro chiaro con noi. Ismael Saibari apporterà maggiore qualità e imprevedibilità al nostro gioco offensivo".


    Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco: "Ismael Saibari ha vinto il campionato olandese con l'Eindhoven per tre volte consecutive, vanta esperienza in Champions League e sta dimostrando ai Mondiali, ai massimi livelli, quanto possa essere prezioso per una squadra. È un giocatore versatile, intenso e audace, possiede quella fame che vogliamo vedere al Bayern Monaco e, grazie alla sua pericolosità sotto porta e alla sua mentalità, darà una marcia in più alla squadra. I tifosi accorrono allo stadio per giocatori come lui".

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  • LE PAROLE DI SAIBARI

    Queste le prime parole di Saibari:


    "Fin da bambino sogni di firmare per un club come l'FC Bayern: tutti sanno che è una delle squadre più grandi al mondo. L'FC Bayern compete ogni anno per i titoli più prestigiosi, come la Champions League, e io voglio vincere qui il maggior numero possibile di trofei. Il gioco dell'FC Bayern è adatto a me, qui posso esprimere il mio stile calcistico e lavorerò sodo ogni giorno per aiutare la squadra. L'allenatore Vincent Kompany ha avuto un ruolo fondamentale nella mia decisione: non vedo l'ora di lavorare con lui".