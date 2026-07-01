Ismael Saibari al Bayern Monaco è ufficiale, nuova avventura per l'attaccante del Marocco: le cifre del trasferimento

Max Eberl, membro del consiglio direttivo del Bayern Monaco: "Siamo entusiasti di esserci assicurati le prestazioni di Ismael Saibari, uno degli attaccanti più interessanti della Coppa del Mondo. Trasferimenti di questo tipo non avvengono dall'oggi al domani, ma sono il frutto di una pianificazione a lungo termine: il fattore decisivo è stato chiarire subito la nostra posizione, poiché eravamo consapevoli delle qualità di Ismael e siamo riusciti a prospettargli fin da subito un futuro chiaro con noi. Ismael Saibari apporterà maggiore qualità e imprevedibilità al nostro gioco offensivo".





Christoph Freund, direttore sportivo del Bayern Monaco: "Ismael Saibari ha vinto il campionato olandese con l'Eindhoven per tre volte consecutive, vanta esperienza in Champions League e sta dimostrando ai Mondiali, ai massimi livelli, quanto possa essere prezioso per una squadra. È un giocatore versatile, intenso e audace, possiede quella fame che vogliamo vedere al Bayern Monaco e, grazie alla sua pericolosità sotto porta e alla sua mentalità, darà una marcia in più alla squadra. I tifosi accorrono allo stadio per giocatori come lui".