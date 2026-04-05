Il PSV è campione d’Olanda per la 27ª volta nella sua storia: il pareggio del Feyenoord regala il titolo a Perisic e compagni nel giorno di Pasqua

In giro per l’Europa iniziano ad arrivare i primi verdetti, con il PSV che si laurea ufficialmente campione d’Olanda a cinque giornate dalla fine del campionato.
Dopo il rocambolesco successo casalingo per 4-3 contro l’Utrecht nella giornata di sabato, infatti, la formazione di Peter Bosz ha acquisito la certezza matematica del titolo proprio nel giorno di Pasqua.
A risultare decisivo è lo 0-0 del Feyenoord in trasferta contro il Volendam: il distacco tra prima e seconda sale infatti a 17 punti, un margine ormai incolmabile a cinque giornate dal termine.