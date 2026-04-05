Il PSV è campione d’Olanda per la 27ª volta nella sua storia: il pareggio del Feyenoord regala il titolo a Perisic e compagni nel giorno di Pasqua

A fare festa ci sono anche diversi volti noti alla Serie A.

Il primo su tutti è Ivan Perisic, che a gennaio aveva fatto di tutto per tornare in Italia all’Inter, salvo poi fare i conti con la volontà del club di non lasciarlo partire. Il croato, a cinque gare dal termine, ha messo a referto cinque goal e ben 10 assist, a dimostrazione di come sia tuttora un giocatore decisivo.

In attacco c’è anche Dennis Man, arrivato dopo l’addio al Parma la scorsa estate, con sei reti e sette assist in Eredivisie. Infine Jerdy Schouten, ex Bologna, che in Olanda si è riscoperto difensore diventando un elemento centrale nello stile di gioco di Peter Bosz.