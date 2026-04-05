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Ivan Perisic PSVGetty Images
Michael Baldoin

Il PSV è campione d’Olanda per la 27ª volta nella sua storia: il pareggio del Feyenoord regala il titolo a Perisic e compagni nel giorno di Pasqua

Eredivisie
PSV Eindhoven

La squadra allenata da Peter Bosz ha vinto il campionato olandese a cinque giornate dalla fine: decisivo il mancato successo del Feyenoord in casa del Volendam.

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In giro per l’Europa iniziano ad arrivare i primi verdetti, con il PSV che si laurea ufficialmente campione d’Olanda a cinque giornate dalla fine del campionato.

Dopo il rocambolesco successo casalingo per 4-3 contro l’Utrecht nella giornata di sabato, infatti, la formazione di Peter Bosz ha acquisito la certezza matematica del titolo proprio nel giorno di Pasqua.

A risultare decisivo è lo 0-0 del Feyenoord in trasferta contro il Volendam: il distacco tra prima e seconda sale infatti a 17 punti, un margine ormai incolmabile a cinque giornate dal termine.

  • LA VITTORIA ALLO SCADERE CONTRO L'UTRECHT

    La giornata di sabato, che ha aperto il weekend di Pasqua, è stata probabilmente decisiva per le sorti del campionato.

    Il PSV ha ospitato l’Utrecht al Philips Stadion di Eindhoven con l’obiettivo di aumentare il vantaggio sulle inseguitrici, ma dopo appena 13 minuti il risultato era già sullo 0-2.

    Da lì è partita una rimonta incredibile, completata al 52’ con il 3-2 firmato da Til dopo la doppietta di Saibari. Finita qui? Certo che no. L’ex Bologna Karlsson firma il pareggio, ma ad avere la meglio sono proprio i padroni di casa grazie alla rete in pieno recupero del classe 2002 Driouech.

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  • IL FEYENOORD NON VA OLTRE LO 0-0 CONTRO IL VOLENDAM

    Il successo del PSV è valso l’ennesimo passo verso il titolo d’Olanda, ma la matematica non consentiva ancora di parlare di trionfo.

    Nella domenica di Pasqua, infatti, il Feyenoord di Robin van Persie ha affrontato in trasferta il Volendam, squadra in piena lotta per la salvezza.

    Nonostante le grandi occasioni da entrambe le parti, però, il match si è chiuso sullo 0-0 e, con cinque gare ancora da disputare, i 17 punti di distacco dalla vetta hanno sancito il definitivo successo del PSV.

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  • GLI EX SERIE A CAMPIONI D'OLANDA

    A fare festa ci sono anche diversi volti noti alla Serie A.

    Il primo su tutti è Ivan Perisic, che a gennaio aveva fatto di tutto per tornare in Italia all’Inter, salvo poi fare i conti con la volontà del club di non lasciarlo partire. Il croato, a cinque gare dal termine, ha messo a referto cinque goal e ben 10 assist, a dimostrazione di come sia tuttora un giocatore decisivo.

    In attacco c’è anche Dennis Man, arrivato dopo l’addio al Parma la scorsa estate, con sei reti e sette assist in Eredivisie. Infine Jerdy Schouten, ex Bologna, che in Olanda si è riscoperto difensore diventando un elemento centrale nello stile di gioco di Peter Bosz.

  • L'UNICO NEO: L'INFORTUNIO DI SCHOUTEN, C'È ROTTURA DEL CROCIATO

    L'unica nota davvero negativa che ha macchiato la giornata di festa del PSV riguarda proprio l’ex Bologna Schouten.

    Uscito in lacrime per infortunio nel corso del match contro l’Utrecht, l’olandese ha ricevuto la notizia più temuta: rottura del legamento crociato.

    Per il classe 1997 sarà necessario un intervento chirurgico e, di conseguenza, salterà il prossimo Mondiale con la nazionale olandese.

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