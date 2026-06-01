Allenatore europeo dell'anno: Mikel Arteta, Luis Enrique e la top 20 degli allenatori della stagione 2025-26 secondo GOAL

Sì, lo scorso estate il Sunderland ha speso molto per una squadra appena promossa, con la maggior parte dei nuovi acquisti già affermati, ma i Black Cats erano comunque dati per favoriti alla retrocessione dalla Premier League dalla maggior parte degli osservatori all'inizio della loro prima stagione nella massima serie dal 2017. Il fatto che non abbiano mai sfiorato la zona retrocessione è stato un grande merito per Regis Le Bris. Chiudere al settimo posto con la qualificazione europea è andato oltre ogni aspettativa.

La squadra di Le Bris non ha mai temuto la retrocessione, e la salvezza era già certa a metà campionato. Qualche passo falso in primavera aveva fatto circolare voci di un esonero a fine stagione, ma il tecnico ha risposto con due successi su Everton e Chelsea, facendo esplodere la festa allo Stadium of Light.

E hanno battuto il Newcastle sia in casa che in trasferta... Una stagione memorabile a Wearside!