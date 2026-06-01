Allenatore europeo dell'anno: Mikel Arteta, Luis Enrique e la top 20 degli allenatori della stagione 2025-26 secondo GOAL

Arsenal ha finalmente vinto la Premier League, mentre Bayern Monaco, Inter e Barcellona hanno dominato nei propri campionati. Il trionfo del PSG ha evitato un en plein inglese, dopo le vittorie di Aston Villa in Europa League e Crystal Palace in Conference League.
I tecnici di queste squadre hanno vissuto stagioni straordinarie, ma non sono stati gli unici: altri hanno guidato percorsi da favola o vittorie inaspettate. Ma chi sono stati i più brillanti?
I redattori e gli editori di FootballCo provenienti da tutta Europa hanno cercato di rispondere a questa domanda: ecco la nostra top 20: