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Euro Manager of the Year GFXGetty/GOAL
Tom Maston

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Allenatore europeo dell'anno: Mikel Arteta, Luis Enrique e la top 20 degli allenatori della stagione 2025-26 secondo GOAL

Opinion
Champions League
M. Arteta
Luis Enrique
V. Kompany
C. Fabregas
U. Emery
H. Flick
P. Guardiola
Arsenal
Paris Saint-Germain
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Premier League
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Europa League
C. Chivu
A. Iraola
F. Farioli
P. Sage
J. Schuster
P. Matarazzo
S. Hoeness
R. Le Bris
K. Andrews
P. Bosz
D. Schreuder
D. McInnes
M. Lustrinelli
Premiership
Como
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Friburgo
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AFC Bournemouth
Brentford
Sunderland
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PSV
Lens
NEC Nijmegen
Thun
Storie

La classifica dei migliori allenatori della stagione secondo i giornalisti di FootballCo: da Arteta a Luis Enrique, da Fabregas a Emery, è dominio dei tecnici spagnoli.

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Arsenal ha finalmente vinto la Premier League, mentre Bayern Monaco, Inter e Barcellona hanno dominato nei propri campionati. Il trionfo del PSG ha evitato un en plein inglese, dopo le vittorie di Aston Villa in Europa League e Crystal Palace in Conference League.

I tecnici di queste squadre hanno vissuto stagioni straordinarie, ma non sono stati gli unici: altri hanno guidato percorsi da favola o vittorie inaspettate. Ma chi sono stati i più brillanti?

I redattori e gli editori di FootballCo provenienti da tutta Europa hanno cercato di rispondere a questa domanda: ecco la nostra top 20:

  • Liverpool v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    20Keith Andrews (Brentford)

    Alla vigilia della stagione, molti indicavano il Brentford come candidato alla retrocessione. L’esordiente Keith Andrews, subentrato a Thomas Frank, doveva inoltre gestire le partenze del capitano Christian Norgaard e degli attaccanti Bryan Mbeumo e Yoane Wissa, autori di 39 gol l’anno precedente.

    In realtà i Bees hanno chiuso al nono posto in Premier League, eguagliando il miglior risultato dell’era Frank. L’unica delusione è stata la mancata qualificazione europea per differenza reti, colpa di sole due vittorie nelle ultime 13 gare.

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  • Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    19Peter Bosz (PSV)

    Nessun campionato europeo è stato così dominato come l'Eredivisie: il PSV, guidato da Peter Bosz, ha difeso il titolo chiudendo con 19 punti di vantaggio sul Feyenoord secondo. In 34 partite i Boeren hanno segnato 101 gol, lasciando il NEC Nijmegen a 77.

    Per il terzo trionfo di fila Bosz ha ottenuto un rinnovo biennale, pur auspicando un cammino migliore in Champions: nonostante le vittorie su Napoli e Liverpool, il PSV è stato eliminato ai gironi.

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  • Newcastle United v Sunderland - Premier LeagueGetty Images Sport

    18Regis Le Bris (Sunderland)

    Sì, lo scorso estate il Sunderland ha speso molto per una squadra appena promossa, con la maggior parte dei nuovi acquisti già affermati, ma i Black Cats erano comunque dati per favoriti alla retrocessione dalla Premier League dalla maggior parte degli osservatori all'inizio della loro prima stagione nella massima serie dal 2017. Il fatto che non abbiano mai sfiorato la zona retrocessione è stato un grande merito per Regis Le Bris. Chiudere al settimo posto con la qualificazione europea è andato oltre ogni aspettativa.

    La squadra di Le Bris non ha mai temuto la retrocessione, e la salvezza era già certa a metà campionato. Qualche passo falso in primavera aveva fatto circolare voci di un esonero a fine stagione, ma il tecnico ha risposto con due successi su Everton e Chelsea, facendo esplodere la festa allo Stadium of Light.

    E hanno battuto il Newcastle sia in casa che in trasferta... Una stagione memorabile a Wearside!

  • Dick SchreuderqIMAGO

    17Dick Schreuder (NEC Nimega)

    Il NEC Nijmegen si è qualificato per le coppe europee solo tre volte in passato, ma ora potrebbe giocare in Champions League grazie al terzo posto in Eredivisie ottenuto con Dick Schreuder, piazzamento che vale l'accesso ai turni preliminari.

    Tornato in Olanda la scorsa estate dopo un'esperienza in Spagna con il Castellón, Schreuder ha esordito con un 5-0 sull'Excelsior Rotterdam, lanciando una stagione memorabile: il NEC ha chiuso al terzo posto in campionato e ha raggiunto la finale di Coppa d'Olanda, persa contro l'AZ Alkmaar.

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  • Celtic v Heart of Midlothian - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    16Derek McInnes (Hearts)

    La stagione dei Hearts si è chiusa con un sogno sfumato, ma va riconosciuto il grande lavoro di Derek McInnes a Tynecastle. Dal 1985, quando l’Aberdeen di Sir Alex Ferguson trionfò, nessuna squadra al di fuori di Celtic e Rangers aveva più vinto il campionato scozzese. McInnes, con i suoi innesti mirati e il supporto della tecnologia di scouting Jamestown Analytics, era a un passo dal rompere questo duopolio, prima di cedere al Celtic all’ultima giornata.

    Grazie al supporto di Jamestown Analytics, il sistema di scouting del co-proprietario Tony Bloom che ha lanciato il Brighton in Premier League, McInnes ha saputo integrare giovani talenti con i punti fermi di Tynecastle. Senza alcune decisioni arbitrali discutibili, avrebbe potuto vincere il titolo.

  • Mauro Lustrinelli imago images / Pius Koller

    15Mauro Lustrinelli (FC Thun)

    Il titolo di squadra più inaspettata vincitrice di un campionato europeo per la stagione 2025-26 va all’FC Thun. Retrocesso in seconda divisione nel 2020, il club svizzero ha rischiato la chiusura ma, sotto la guida di Mauro Lustrinelli, è risalito e ha conquistato il suo primo scudetto.

    Nonostante non avesse mai allenato a livello di club prima del 2022, Lustrinelli ha prima condotto il Thun alla promozione e poi, in questa stagione, al primo storico scudetto. Il titolo è arrivato con cinque punti di vantaggio, ma la squadra non ha vinto nelle ultime cinque gare, già matematicamente campione.

    I suoi successi hanno attirato l'attenzione e, sull'onda di questo trionfo, è stato nominato nuovo allenatore dell'Union Berlin in Bundesliga.

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  • Eintracht Frankfurt v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    14Sebastian Hoeness (Stoccarda)

    Dall'aprile 2023, quando ha preso la guida dello Stoccarda ultimo in classifica, Sebastian Hoeness ha evitato la retrocessione e, negli ultimi tre anni, ha compiuto un vero miracolo.

    Il quarto posto di quest'anno li porterà in Champions League per la seconda volta in tre stagioni, e la squadra ha raggiunto la finale di DFB-Pokal per il secondo anno consecutivo, pur non riuscendo a difendere il titolo contro il Bayern Monaco di Harry Kane.

    Nonostante la sconfitta, Hoeness ha confermato di essere uno dei giovani allenatori più interessanti d'Europa, e potrebbe presto approdare a una panchina più prestigiosa.

  • Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey FinalGetty Images Sport

    13Pellegrino Matarazzo (Real Sociedad)

    La prima metà di stagione della Real Sociedad era stata disastrosa: a dicembre, con soli due punti sulla zona retrocessione, la società scelse l'americano Pellegrino Matarazzo come nuovo allenatore. Sotto la sua guida la squadra ha perso solo due delle prime 15 partite, si è messa in salvo e ha raggiunto la finale di Copa del Rey.

    In finale la sua squadra ha pareggiato 2-2 con l'Atletico Madrid a Siviglia, per poi vincere 4-3 ai rigori e conquistare il settimo trofeo della storia del club. Nonostante un leggero calo dopo la finale, il lavoro di Matarazzo nella sua prima metà di stagione in Spagna è stato eccellente.

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  • Sport-Club Freiburg v VfL Wolfsburg - BundesligaGetty Images Sport

    12Julian Schuster (Friburgo)

    Alla sua prima stagione in panchina, Julian Schuster ha portato il Friburgo al quinto posto in Bundesliga. Quest’anno ha fatto ancora meglio, conducendo la squadra alla prima finale europea della sua storia. Dopo aver superato Genk, Celta Vigo e Braga, il club è arrivato all’atto conclusivo di Europa League.

    In finale hanno dominato l’Aston Villa, ma il percorso di Schuster resta impressionante: i suoi hanno chiuso settimi in Bundesliga, centrando di nuovo l’Europa, e raggiunto le semifinali di Coppa di Germania. A 41 anni, è pronto per panchine più prestigiose.

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-CHELSEAAFP

    11Pep Guardiola (Manchester City)

    Nonostante i 15 punti persi in campionato e l’eliminazione agli ottavi di Champions, Pep Guardiola ha comunque ottenuto il massimo da un Manchester City in fase di transizione, nella sua ultima stagione all’Etihad.

    Ha integrato bene i nuovi Rayan Cherki, Gigi Donnarumma, Antoine Semenyo e Marc Guehi, e ha fatto crescere i giovani Jeremy Doku, Nico O'Reilly e Abdukodir Khusanov.

    Nonostante il calo della stagione precedente, il tecnico ha lottato con l’Arsenal fino alla fine e vinto FA Cup e Carabao Cup, lasciando a Enzo Maresca una base solida.

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  • FBL-FRA-CUP-FINAL-LENS-NICEAFP

    10Pierre Sage (Lens)

    A fine febbraio il Lens sembrava poter vincere la Ligue 1. La squadra di Pierre Sage teneva testa al ricco Paris Saint-Germain, costringendo Luis Enrique a schierare i suoi fuoriclasse prima del previsto.

    Sage ha valorizzato i nuovi acquisti Florian Thauvin e Odsonne Edouard, e pur non vincendo il titolo ha portato il Lens alla sua prima Coupe de France, battendo il Nizza in finale. Per la sua prima stagione in panchina, Sage non poteva fare di più.

  • FBL-POR-LIGA-PORTO-ALVERCAAFP

    9Francesco Farioli (Porto)

    Dopo le dimissioni dall’Ajax, dove aveva visto sfumare un vantaggio di nove punti nelle ultime cinque giornate di Eredivisie a favore del PSV, Francesco Farioli avrebbe potuto prendersi una pausa. Invece, il tecnico italiano ha subito accettato la panchina del Porto.

    Ha scelto bene: ha condotto il Porto al primo titolo della Liga Portugal dal 2022, chiudendo con due turni d’anticipo e lasciando dietro Sporting CP e l’imbattuto Benfica. La sua squadra ha perso solo due match in campionato, permettendogli di confermare il suo status di uno dei migliori giovani allenatori d’Europa.

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  • Bournemouth v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    8Andoni Iraola (Bournemouth)

    Il Bournemouth ha iniziato la stagione dopo aver perso il portiere e tre quarti della difesa titolare, per poi cedere a gennaio il suo miglior attaccante, Antoine Semenyo. Un allenatore meno esperto avrebbe avuto tutte le ragioni per cercare scuse se i Cherries fossero finiti nelle ultime posizioni della classifica. Ma Andoni Iraola non è un allenatore qualsiasi.

    Iraola ha subito ricostruito la difesa e aggiunto qualità, portando il Bournemouth al secondo posto dopo sole nove giornate. Poi una serie di 11 match senza vittorie ha riavvicinato la squadra alla zona retrocessione.

    Con Semenyo ormai diretto al Manchester City, molti al Vitality Stadium temevano il peggio. Invece, la sua rete all'ultimo minuto contro il Tottenham ha inaugurato un filotto di 18 partite senza sconfitte, chiuso al sesto posto e valso l'Europa per la prima volta.

    Il Liverpool potrebbe presto avere un grande tecnico, se Iraola sostituirà Arne Slot ad Anfield.

  • FC Internazionale v Hellas Verona FC - Serie AGetty Images Sport

    7Cristian Chivu (Inter)

    Succedendo a Simone Inzaghi, Cristian Chivu ha dovuto ricostruire il morale dell’Inter dopo il sogno sfumato della tripletta. Un Mondiale per Club deludente sembrava confermare le difficoltà, ma il tecnico rumeno ha presto rimesso in carreggiata la squadra, chiudendo la stagione con due trofei.

    In Serie A ha chiuso primo con 11 punti di vantaggio, staccando le rivali in primavera, e ha vinto la Coppa Italia battendo la Lazio dopo la rimonta sul Como in semifinale.

    Meglio tacere sull’eliminazione in Champions per mano del Bodo/Glimt, ma Chivu può essere soddisfatto dei risultati, considerando che aveva solo quattro mesi di esperienza in A con il Parma.

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  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    6Hansi Flick (Barcellona)

    Si discute se la linea alta di Hansi Flick limiti il Barcellona in Champions League, ma è innegabile il suo successo in campionato dal suo arrivo in Catalogna nel 2024.

    Il Barça ha difeso il titolo della Liga chiudendo con otto punti sul Real Madrid secondo, nonostante gli infortuni di Lamine Yamal, Raphinha, Pedri e Frenkie de Jong.

    La squadra di Flick propone uno dei calcio più emozionanti d'Europa e, con il presidente Joan Laporta pronto a investire pesantemente in estate, pochi scommetterebbero contro un ulteriore successo nella prossima stagione.

  • Como 1907 v Pisa SC - Serie AGetty Images Sport

    5Cesc Fàbregas (Como)

    Già calciatore brillante, Cesc Fàbregas si sta rivelando anche un allenatore abile. Dopo aver condotto il Como, neopromosso, a metà classifica nella sua prima stagione, l’ex centrocampista ha puntato all’Europa. Pochi immaginavano la stagione che il club avrebbe vissuto.

    La squadra ha chiuso al quarto posto in Serie A, conquistando la prima qualificazione alla Champions League grazie alla miglior difesa del torneo (29 gol subiti in 38 partite) e alle geometrie di Nico Paz.

    Con i principali club già coperti, Fabregas dovrebbe restare alla guida del Como anche l’anno prossimo, mentre la squadra si prepara a confrontarsi con i grandi d’Europa.

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  • SC Freiburg v Aston Villa FC - UEFA Europa League Final 2026Getty Images Sport

    4Unai Emery (Aston Villa)

    L'Aston Villa iniziò il campionato senza vittorie né gol nelle prime cinque partite, e la scarsa attività di mercato estiva faceva temere che Unai Emery avesse già portato il club al limite.

    Invece, una netta inversione di rotta lo ha rilanciato: il Villa è entrato in lotta scudetto a fine anno, ha poi accusato un calo invernale, ma si è ripreso chiudendo quarto e tornando in Champions.

    Con l'ennesima vittoria in Europa League, Emery zittisce ancora i suoi critici.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-COLOGNE-PODIUMAFP

    3Vincent Kompany (Bayern Monaco)

    Dopo sei rifiuti, il Bayern Monaco ha scelto Vincent Kompany, prelevandolo dal Burnley nel 2024. I bavaresi sono entusiasti: la sua squadra ha fatto grandi passi avanti in una stagione esaltante all’Allianz Arena.

    La sua squadra ha espresso il miglior calcio offensivo d'Europa, segnando 122gol e difendendo il titolo di Bundesliga con 16 punti sul Borussia Dortmund. La squadra ha poi vinto la DFB-Pokal e raggiunto le semifinali di Champions League, confermando i progressi europei. Kompany, però, potrebbe considerarla un'occasione mancata, vista la forma di Harry Kane, Michael Olise e Luis Diaz.

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  • Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    2Mikel Arteta (Arsenal)

    Dopo tre secondi posti di fila e cinque anni senza trofei, l’Arsenal di Mikel Arteta ha finalmente vinto la Premier League. Il tecnico spagnolo ha abbandonato il calcio alla Guardiola per un gioco più fisico e basato sui piazzati, costruendo una squadra capace di reggere fino alla fine.

    Non sono mancate le difficoltà, ma i Gunners sono stati la squadra più in forma del torneo nazionale e, in Europa, hanno perso solo la finale di Champions ai rigori. Considerando il punto di partenza, il percorso compiuto è notevole e gli elogi ad Arteta sono meritati.

  • FBL-EUR-C1-PSG-ARSENAL-FINALAFP

    1Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

    Se la tripletta della scorsa stagione non bastava a consacrare Luis Enrique tra i migliori allenatori della sua generazione, la difesa dei titoli in Ligue 1 e Champions League lo ha fatto.

    In Ligue 1 il PSG ha sofferto la pressione del Lens fino all'ultima giornata e è stato eliminato in Coppa di Francia dal Paris FC, ma l'obiettivo è stato raggiunto. Merito di Enrique, che ha gestito la rosa con saggezza, tenendo i migliori al top per l'Europa.

    La squadra non era più la stessa macchina perfetta della stagione precedente, ma il suo attacco, tra i più pericolosi al mondo, ha comunque garantito un'altra annata memorabile al Parc des Princes.

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