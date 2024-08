In questo articolo è possibile confrontare le quote vincente Premier League 2024/2025 e consultare i pronostici dei nostri esperti di scommesse.

In questo articolo i lettori troveranno un confronto quote vincente Premier League 2024/25 con i consigli utili e pronostici per scommettere online.

Secondo gli esperti è ancora una volta il Manchester City la squadra da battere. Il team di Pep Guardiola ha vinto le ultime quattro edizioni della Premier League e sei delle ultime sette. Un dominio che solo il Liverpool nella stagione 2019/20 è riuscito ad interrompere. I Citizens secondo i pronostici scommesse partono favoriti anche in questa annata, ma la squadra di Guardiola dovrà guardarsi dall’Arsenal, che ha concluso il campionato scorso al secondo posto a due lunghezze dalla vetta. Il Liverpool proverà a ritagliarsi il ruolo di terzo incomodo.

Pronostici e quote vincente Premier League 2024/2025

Il Manchester City è in pole position per la vittoria finale

La squadra di Guardiola non ha alcuna intenzione di abdicare dal trono della Premier League. Aspetto che si riflette anche sulle quote vincente Premier League 2024/2025. Attraverso gioco e idee l’ex tecnico di Barcellona e Bayern Monaco ha costruito una squadra di primissimo livello. Ovviamente l’esborso economico da parte della dirigenza del Manchester City in queste stagioni è stato sostanzioso, ma Guardiola è riuscito sempre a trovare il modo per mantenere alte le motivazioni del gruppo, che è ora chiamato all’ennesima conferma.

Scommessa 1; vittoria Manchester City: 2,20 con bet365

L'Arsenal vuole riprovarci

La squadra di Mikel Arteta la scorsa stagione ha dato del filo da torcere al City e ad un certo punto sembrava la principale candidata alla vittoria finale. I Citizens sono riusciti a spuntarla dopo una lunga e avvincente battaglia, ma l’Arsenal vuole riprovarci e farà il possibile per non fallire nuovamente l’appuntamento con la vittoria. I Gunners hanno tutto per poter ambire alla vittoria del titolo nazionale e ci sono i presupposti per un’altra avvincente e incerta edizione di Premier League.

Scommessa 2; vittoria Arsenal: 2,75 con Sisal

Una nuova era per i Reds

Dopo tanti traguardi raggiunti insieme le strade di Jurgen Klopp e del Liverpool si sono divise al termine della passata stagione. La dirigenza dei Reds ha deciso di affidare il nuovo progetto ad Arne Slot, che può contare su una squadra di qualità e su un gruppo che vuole tornare a dire la sua nella lotta al titolo nazionale e in campo europeo. Il Liverpool secondo gli esperti non è allo stesso livello di Manchester City e Arsenal, ma Salah e compagni hanno le carte in regola per potersi inserire nella lotta alla vittoria finale stando a pronostici e quote vincente Premier League 2024/2025.

Scommessa 2; vittoria Liverpool: 6,50 con William Hill