Pronostici Palmeiras - Chelsea: quote interessanti nel mercato over

Il Chelsea ha segnato 10 gol in quattro partite del Mondiale per Club, rendendo sorprendente che il mercato Over 2.5 Gol offra una quota a sfavore del Palmeiras.

I nostri pronostici Palmeiras - Chelsea: quote e probabili formazioni

Con Moises Caicedo e Benoit Badiashile indisponibili per i Blues, suggeriamo di scommettere contro il Chelsea e di coprire tutti gli altri esiti possibili.

Migliori scommesse per Palmeiras - Chelsea

Palmeiras o Pareggio (Doppia Chance) a quota 1.77 con Lottomatica

Over 2.5 Gol a quota 2.20 con Goldbet

Pedro Neto Marcatore in Qualsiasi Momento a quota 4.75 con Netbet

Palmeiras e Chelsea pareggeranno 2-2 dopo 90 minuti e la partita andrà ai supplementari.

Quote Palmeiras vs Chelsea

Ulteriori quote e pronositci Mondiale per Club sono disponibili sui siti di scommesse online ufficiali. Inoltre i nostri lettori possono consultare:

la nostra guida ai siti scommesse poco conosciuti in Italia ma legali e sicuri

la nostra pagina dedicata al codice promozionale Netwin esclusivo utile per ottenere un welcome bonus maggiorato.

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Palmeiras e Chelsea si incontrano per la seconda volta nella storia del Mondiale per Club nel loro emozionante quarto di finale a Philadelphia sabato. I giganti brasiliani del Palmeiras hanno sorpreso molti raggiungendo gli ultimi otto della competizione. Hanno vinto di misura 1-0 contro i rivali brasiliani Botafogo in un teso ottavo di finale, con il gol della vittoria arrivato al 100° minuto dei tempi supplementari.

I Verdi e Bianchi hanno concluso la partita con dieci uomini, dopo che Gustavo Gomez è stato espulso quattro minuti prima della fine del tempo regolamentare. L'allenatore Abel Ferreira sarà anche senza lo squalificato Joaquin Piquerez.

La notizia più interessante è l'inclusione di Willian Estevao, che si unirà al Chelsea alla fine di questo torneo. Potrebbe mettere in difficoltà i suoi futuri datori di lavoro.

Il Chelsea è cresciuto costantemente nella competizione, ma la loro vittoria per 4-1 negli ottavi contro il Benfica è stata un risultato lusinghiero. Anche se il Benfica ha portato la partita ai tempi supplementari con un pareggio tardivo, le opzioni offensive profonde dei Blues dalla panchina hanno cambiato l'inerzia a loro favore.

Il tecnico dei Blues Enzo Maresca affronta problemi di disponibilità dei giocatori in vista di questo quarto di finale. Il pilastro del centrocampo Moises Caicedo è squalificato, mentre il difensore centrale Benoit Badiashile è in forte dubbio a causa di un infortunio subito contro il Benfica. La solidità difensiva del Chelsea potrebbe risentirne se entrambi dovessero saltare la partita.

Probabili formazioni Palmeiras - Chelsea

Palmeiras: Weverton; Micael, Giay, Bruno Fuchs, Mayke, Rios, Martinez, Vanderlan, Allan, Vitor Roque, Estevao

Chelsea: Sanchez; James, Cucurella, Colwill, Chalobah, Lavia, Fernandez, Dewsbury-Hall, Neto, Palmer, Delap

Scommettere contro i Blues

Se Caicedo e Badiashile non dovessero giocare nel quarto di finale del Chelsea contro il Palmeiras, il nucleo della squadra dei Blues sarà notevolmente alterato. Maresca potrebbe essere costretto a mettere Enzo Fernandez in un ruolo di centrocampo più arretrato, il che potrebbe ostacolare i suoi istinti da box-to-box.

Trevoh Chalobah sembra essere il sostituto più probabile per Badiashile, ma non ha giocato molto sotto la guida di Maresca. Sebbene sarà desideroso di impressionare, potrebbe mancare della prontezza necessaria per affrontare gli attaccanti impegnativi del Palmeiras.

I Big Green hanno mantenuto la porta inviolata in tre delle loro quattro partite del Mondiale per Club. Pertanto, ci si aspetta che vincano o portino la partita ai tempi supplementari tramite il mercato Doppia Chance.

Scommessa 1: Palmeiras o Pareggio (Doppia Chance) a quota 1.77 con Lottomatica

Gol attesi

Sebbene il Palmeiras abbia subito solo due gol in quattro partite al Mondiale per Club, il Chelsea ha segnato dieci volte nello stesso numero di partite. È sorprendente che i mercati delle scommesse diano solo il 45,46% di possibilità che la partita veda tre o più gol. Il Chelsea ha segnato una media di 2,5 gol per partita, mentre il Palmeiras ha segnato cinque volte in quattro partite con un tasso di 1,25 gol per partita.

I mercati delle scommesse si sono chiaramente concentrati sulla serie di partite senza subire gol dei brasiliani, ma queste non sono state ottenute contro squadre forti come il Chelsea. Ecco perché questa è la scelta interessante del nostro trio di pronostici Palmeiras - Chelsea questa settimana.

Scommessa 2: Over 2.5 gol a quota 2.20 con Goldbet

Occhio al prolifico Neto

Pedro Neto è il miglior marcatore del Chelsea nel Mondiale per Club 2025, avendo segnato tre volte in quattro partite. Sebbene abbia notevolmente migliorato il suo rendimento di quattro gol in 35 partite di Premier League nel 2024/25, i mercati delle scommesse potrebbero aver sottovalutato la sua potenziale minaccia di gol contro il Palmeiras.

I bookmaker attualmente credono che Neto abbia solo il 21,05% di possibilità di segnare in qualsiasi momento contro i Verdi e Bianchi. Questo appare sorprendentemente basso considerando il suo tasso di realizzazione del 75% nel torneo. Neto si è anche dimostrato un giocatore molto resistente in questa competizione.

Ha giocato tutti i 120 minuti contro il Benfica, segnando il loro terzo gol sei minuti prima della fine della partita. Con una settimana per prepararsi tra le partite contro Benfica e Palmeiras, Neto probabilmente continuerà a giocare a Philadelphia.