Tutti i pronostici Milan - NewCastle con confronto quote dei siti scommesse online e consigli utili per puntare sulla Champions.

I nostri esperti di scommesse sportive online offrono i migliori pronostici Milan – Newcastle confrontando le quote dei bookmaker ADM e fornendo consigli per scommettere sulla partita valida per il primo turno di Champions League.

Lo Stadio San Siro di Milano, martedì 19 settembre alle ore 18.45 ospiterà il match che darà il via alla Champions League per il Milan di Stefano Pioli. Reduci dalle 5 reti subìte dall’Inter nell’ultima partita di Campionato, i rossoneri avranno di fronte l’ex Sandro Tonali, intenzionato a fare bene con la sua nuova maglia in quello che stato fino alla scorsa stagione il suo stadio. Il Milan dovrà sicuramente dimostrare ai suoi tifosi che il derby è ormai acqua passata, non sarà semplice contro questo Newcastle.

I nostri pronostici Milan – Newcastle

Le quote proposte risultano esatte al momento della pubblicazione. Possono subire variazioni in momenti successivi. Per consultare tutte le quote aggiornate in tempo reale e visualizzare ulteriori mercati di scommessa, consigliamo di consultare i siti scommesse online ufficiali degli operatori.

I nostri pronostici Milan - NewCastle bet365 Sisal William Hill Over 2.5 2.00 1.90 2.10 Olivier Giroud marcatore nell’incontro 3.00 2.75 3.00 Risultato esatto 1-1 6.50 6.50 6.50

Probabili formazioni Milan – Newcastle

Prima di approfondire i nostri pronostici Milan - NewCastle, è importante scoprire quali saranno gli 11 che scenderanno in campo per il primo match della fase a gironi di Champions League:

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Musah; Chukwueze, Giroud, Leao.

Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Musah; Chukwueze, Giroud, Leao. NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Trippier, Schar, Botman, Burn; Tonali, Bruno Guimaraes, Anderson; Almiron, Isak, Gordon.

Confrontare le quote vincente della partita Milan - Newcastle permette agli appassionati di betting di avere già un'anteprima dei pronostici scommesse.

Scommettere su Milan - NewCastle: analisi delle squadre

Pioli dovrebbe riproporre il 4-3-3, con pochi cambi rispetto al match contro l'Inter. In difesa si rivedrà Tomori al fianco di Thiaw, con Calabria ed Hernandez sulle corsie esterne. A centrocampo Musah, al posto di Reijnders. Conferme per Krunic e Loftus-Cheek sugli esterni. In attacco Chukwueze insidia Pulisic per completare il tridente con Giroud e Leao.

Modulo speculare quello di Howe, pronto a puntare sul tridente offensivo composto da Almiron, Isak e Gordon. In mezzo al campo, insieme all'ex Tonali, spazio per Bruno Guimares e Anderson mentre la retroguardia sarà composta da Trippier, Schar, Botman e Burn. Tra i pali Pope.

Cominciare bene è importante

In Champions, soprattutto in un girone competitivo come quello dei rossoneri (Borussia Dortmund e PSG le altre due formazioni presenti nel gruppo F) è importantissimo anche subire poche reti. La squadra di Pioli dovrà fare attenzione a questo e ad altri particolari per potersi qualificare per gli ottavi di finale. Gara equilibrata, insomma, con Under 2,5 proposto a 2,00 da bet365, visto come potenziale risultato da gran parte dei pronostici Milan - NewCastle.

Scommessa 1: under 2.5: 2.00 con bet365

Il francese è una sentenza in Champions

Olivier Giroud la scorsa Champions è stato autore di cinque reti (di cui una importantissima ai quarti di finale contro il Napoli) che hanno permesso al Milan di arrivarsi a giocare l’accesso alla finale con i cugini nerazzurri. Il classe ’86 francese vuole cominciare la Champions con il piede giusto.

Scommessa 2: Olivier Giroud marcatore nell’incontro: 2.75 con Sisal

Il carattere degli inglesi

Giocare a San Siro da avversario non è per nulla semplice e, nonostante gli appena 6 punti in classifica conquistati dopo 5 partite, gli inglesi arrivano all’appuntamento con i rossoneri dopo una bella vittoria contro il Brentford. Con PSG e Borussia nello stesso girone, bisognerà pensare di andare a punti anche in trasferte difficili come quelle di Milano. Forse non saranno favoritissimi dai pronostici Milan - NewCastle, ma occhio alla squadra di Tonali.

Scommessa 3: Risultato esatto 1-1: 6.50 con William Hill