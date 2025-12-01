Marathonbet accoglie i nuovi utenti con un'offerta di benvenuto che unisce un bonus sul primo deposito a un bonus cashback settimanale, per un valore complessivo che può arrivare fino a 350€. Al momento della registrazione gli utenti possono digitare il codice promozionale Marathonbet "Goal".
Panoramica dei bonus benvenuto Marathonbet
Marathonbet: bonus benvenuto per le scommesse sportive
Come funziona il bonus Marathonbet per le scommesse? Ecco i dettagli:
🏷️ Descrizione offerta: Fino a 350€ per i nuovi iscritti.
🛠️ Come funziona: Si ottiene il 100% del primo deposito fino 100€ e un cashback fino a 250€. Occorre depositare almeno 10€ entro 30 giorni dalla registrazione.
Un bonus che può raggiungere i 350€, composto da un bonus sul primo deposito del 100% fino a 100€ in Fun Bonus e da un bonus cashback fino a 250€.
🔖 Codice promozionale: Non è richiesto un codice specifico per aderire all'offerta.
🔒 Condizioni specifiche: Per aderire all’offerta, è necessario movimentare 1 volta l'importo depositato, su quota non inferiore a 1.30 per singolo evento. Per ilncashback, le scommesse valide sono le multiple con quota minima di1.50per selezione.
🔎 Termini e condizioni: Una volta sbloccato, il Fun Bonus ha un requisito di puntata di 5 volte il suo valore, su multiple con almeno 4 selezioni e una quota minima di 1.40 per selezione e validità di 14 giorni. L’importo convertito deve essere rigiocato 1 volta su scommesse multiple con quota minima di 2.00.
Marathonbet: bonus benvenuto casinò
🏷️ Descrizione offerta: Il 100% fino a 2000€ sul primo deposito.
🛠️ Come funziona: Per attivare l'offerta, è necessario registrarsi e convalidare il conto, quindi effettuare un deposito di almeno 10€ entro 7 giorni. Si ottiene il 100% del versamento, fino a 2.000€.
🔖 Codice promozionale: È richiesto il codice WCASINO**** in fase di registrazione o di deposito.
🔒 Requisiti di puntata: Occorre giocare un importo pari a 40 volte il valore del deposito. Sono valide solo le giocate sulla slot della categoria "WELCOME" utilizzando saldo reale. Una volta accreditato, il Real Bonus deve essere rigiocato 1 volta entro 7 giorni per poter essere prelevato.
✔️ Giochi contribuenti:I requisiti di puntata sono validi solo sulle slot presenti nella categoria "WELCOME" del casinò. Qualsiasi altro gioco non contribuisce.
⏱️ Validità:Si hanno7 giornidi tempo per sbloccare l’importo e altri7 giorniper rigiocare il Real Bonus.
🔎 Termini e condizioni:I depositi con Skrill, Neteller e altri metodi non specificati non sono idonei per l'offerta. L'offerta non può essere combinata con altre promozioni di benvenuto.
Come aprire un conto di gioco
Per accedere ai bonus di Marathonbet, il primo passo è la registrazione. Il processo è semplice e intuitivo.
Visitare il sito ufficiale: Andare su marathonbet.it e cliccare sul pulsante "Registrati" in alto a destra.
Compilare il modulo: Inserire i dati personali richiesti, scegliere un nome utente e una password, e accettare i termini e le condizioni.
Se si desidera partecipare al bonus casinò, inserire il codice promozionale WCASINO**** nel campo apposito.
Convalidare il conto: Inviare una copia del documento d'identità per la verifica del conto, che è un passaggio obbligatorio per accedere alle promozioni.
Effettuare il primo deposito: Procedere con un primo versamento di almeno 10€ con uno dei metodi di pagamento validi per attivare i bonus.
Altre promozioni di Marathonbet
Oltre all'offerta di benvenuto, Marathonbet propone altre iniziative per arricchire l'esperienza di gioco. Tra queste, una delle più interessanti è il bonus multipla, che aumenta le potenziali vincite su giocate con più eventi.
Marathonbet: bonus multipla fino al 280%
Il bonus multipla di Marathonbet offre una maggiorazione progressiva sulle vincite delle scommesse multiple.
Numero di eventi: Almeno 5 selezioni.
Quota minima: Quota a partire da 1.20 per ogni evento.
Percentuale di incremento: Parte dal 4% per 5 eventi e può arrivare fino al 280% per una scommessa con 30 eventi.
Modalità di gioco: Valido per scommesse pre-match e live.
Marathonbet: bonus confronto con altri operatori
- Stake: A differenza di Marathonbet, che offre un bonus di benvenuto per lo sport e per il casinò, Stake al momento ha un'offerta di benvenuto focalizzata esclusivamente sul casinò. Marathonbet, con la sua offerta che unisce un bonus sul deposito a un cashback settimanale, propone un'iniziativa a lungo termine.
- Stanleybet: Stanleybet offre un bonus sul deposito che si sblocca progressivamente. Il bonus Marathonbet, invece, si basa su due meccanismi distinti e ha un valore massimo totale superiore.
- Planetwin365: Planetwin365 offre un pacchetto di bonus sport che può arrivare a 2.050€ , con un bonus immediato e uno aggiuntivo. A differenza di Marathonbet, il bonus di Planetwin365 richiede un volume di gioco sul primo deposito per lo sblocco.
Domande frequenti sul bonus Marathonbet
Qual è il deposito minimo per aderire all'offerta?
Il deposito minimo richiesto per attivare il bonus sul primo deposito è di10€.
Come si sblocca il Fun Bonus?
Per sbloccare il Fun Bonus, è necessario generare un volume di gioco pari a 5 volte il suo valore, su scommesse multiple con almeno 4 selezioni e una quota minima di 1.40 per evento.
Quali sono i metodi di pagamento validi per la promozione?
Solo i depositi effettuati con carte di debito/credito, ApplePay, GooglePay e Paypal sono