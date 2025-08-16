Pubblicità
Pubblicità
Premier League
team-logoWolverhampton Wanderers
0 - 4
FIN
team-logoManchester City
E. Haaland 34', 61'T. Reijnders 37'R. Cherki 81'
(INT 0-2) (FIN 0-4)

Wolverhampton Wanderers vs Manchester CityRisultati e statistiche,