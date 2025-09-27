Pubblicità
Ligue 1
team-logoTolosa
2 - 2
FIN
team-logoNantes
Y. Gboho 47'A. Doennum 68' (rig)
M. Lahdo 45' + 4'L. Leroux 61'
(INT 0-1) (FIN 2-2)

Tolosa vs NantesRisultati e statistiche,